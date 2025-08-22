Mới nhất
Tổng hợp luyện tối 21/8 diễn ra thành công tốt đẹp

Thứ sáu, 06:35 22/08/2025 | Thời sự
Sau nhiều tháng tập luyện, các khối Quân đội, Công an cùng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an đã tổng hợp luyện lần 1 tại Quảng trường Ba Đình vào tối 21/8.

Tổng hợp luyện tối 21/8 diễn ra thành công tốt đẹp - Ảnh 1.

Đúng 20 giờ cùng ngày, lễ tổng hợp luyện lần 1 bắt đầu.

Tổng hợp luyện tối 21/8 diễn ra thành công tốt đẹp - Ảnh 2.

Trang nghiêm lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình.

Tổng hợp luyện tối 21/8 diễn ra thành công tốt đẹp - Ảnh 3.

Tổng hợp luyện tối 21/8 diễn ra thành công tốt đẹp - Ảnh 4.

Sau khi thực hiện phần nghi lễ, lần lượt các khối Quốc huy, khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; khối mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xe chỉ huy, xe tổ Quân kỳ Quyết thắng; khối danh dự các quân chủng; khối nữ quân nhạc, các khối đi bộ, xe, pháo thuộc các quân binh chủng thuộc các lực lượng của QĐND Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam... lần lượt tiến qua lễ đài trước cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng hợp luyện tối 21/8 diễn ra thành công tốt đẹp - Ảnh 5.

Mặc dù đây là lần đầu tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành phục vụ nhiệm vụ A80 tại Quảng trường Ba Đình và diễn ra vào buổi tối nhưng sự kiện đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Tổng hợp luyện tối 21/8 diễn ra thành công tốt đẹp - Ảnh 6.

Sau hơn 3 tháng huấn luyện và 4 lần tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, đây là lần đầu tiên Ban tổ chức tiến hành tổ chức tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình.

Tổng hợp luyện tối 21/8 diễn ra thành công tốt đẹp - Ảnh 7.

Tổng hợp luyện tối 21/8 diễn ra thành công tốt đẹp - Ảnh 8.

Sự tham gia tương đối đầy đủ của các lực lượng với hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ, gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an.

Tổng hợp luyện tối 21/8 diễn ra thành công tốt đẹp - Ảnh 9.

Tổng hợp luyện tối 21/8 diễn ra thành công tốt đẹp - Ảnh 10.

Đây cũng là lần diễu binh, diễu hành sau 40 năm kể từ năm 1985 mới có khối xe pháo, vũ khí, khí tài quy mô lớn tham gia diễu binh trên Quảng trường Ba Đình.

Tổng hợp luyện tối 21/8 diễn ra thành công tốt đẹp - Ảnh 11.

Tổng hợp luyện tối 21/8 diễn ra thành công tốt đẹp - Ảnh 12.

Đây là hoạt động quan trọng chuẩn bị cho dịp Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tổng hợp luyện tối 21/8 diễn ra thành công tốt đẹp - Ảnh 13.

Tổng hợp luyện lần 1 là dịp để các đơn vị rà soát đội hình, hiệp đồng chặt chẽ.

Tổng hợp luyện tối 21/8 diễn ra thành công tốt đẹp - Ảnh 14.

Theo Tiểu ban diễu binh, diễu hành, sau tổng hợp luyện là các buổi sơ duyệt, tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình. Quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: Khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.

Top