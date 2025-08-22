Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Tên lửa, UAV 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại Quảng trường Ba Đình

Thứ sáu, 07:02 22/08/2025 | Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Điểm nhấn của buổi tổng hợp luyện A80 tại Quảng trường Ba Đình là sự xuất hiện của nhiều khí tài hiện đại do Việt Nam sản xuất như xe chiến đấu tên lửa, UAV,...

Tên lửa, UAV 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 1.

Tối 21/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Quân đội, Công an, cùng hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại bước vào buổi tổng hợp luyện, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80). Tham dự tổng hợp luyện có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm (2023-2025); Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tên lửa, UAV 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 2.

Theo kế hoạch, tại buổi tổng hợp luyện, sau khi thực hiện phần nghi lễ, lần lượt các khối Quốc huy, khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; khối mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xe chỉ huy, xe tổ Quân kỳ Quyết thắng; khối danh dự các quân chủng; khối nữ quân nhạc, các khối đi bộ, xe, pháo thuộc các quân binh chủng thuộc các lực lượng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân Việt Nam... lần lượt tiến qua lễ đài trước cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tên lửa, UAV 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 3.

Tên lửa, UAV 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 4.

Điểm nhấn nổi bật trong buổi tổng hợp luyện là sự xuất hiện của hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại, từ các loại xe tăng, xe thiết giáp, tên lửa, pháo binh, radar... đến các loại khí tài đặc chủng như tác chiến điện tử, công binh, thông tin liên lạc, hóa học...

Tên lửa, UAV 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 5.

Tên lửa, UAV 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 6.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 tiến qua lễ đài.

Tên lửa, UAV 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 7.

Xe thiết giáp chống khủng bố XTC-02.

Tên lửa, UAV 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 8.

Khối xe pháo quân sự của Binh chủng Pháo Binh tiến vào lễ đài.

Tên lửa, UAV 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 9.

Tên lửa, UAV 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 10.

Xe tăng xuất hiện tại buổi tổng hợp luyện tối 21/8.

Tên lửa, UAV 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 11.

Tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B với tên lửa đối đất R-17E.

Tên lửa, UAV 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 12.

Tên lửa, UAV 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 13.

Tên lửa, UAV 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 14.

Các khối xe, pháo, vũ khí quân sự tiếp tục xuất hiện trong buổi tổng hợp luyện tối 21/8 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Tên lửa, UAV 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 15.

Khối xe của Binh chủng Phòng hoá.

Tên lửa, UAV 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 16.

Ngoài ra còn có nhiều loại khí tài đặc chủng của lực lượng Công an nhân dân, như: Xe tác chiến chống khủng bố của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm, xe trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động, xe đặc chủng bọc thép chống đạn, xe đặc chủng tác chiến dưới nước của lực lượng Cảnh sát cơ động, xe đặc chủng hỗ trợ tác chiến đa năng, xe đặc chủng chống bạo loạn...

Tên lửa, UAV 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 17.

Các loại trang bị này từng bước được hiện đại hóa, bảo đảm hình thức, chủng loại, tính năng kỹ thuật, chiến thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tên lửa, UAV 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 18.

Khối phương tiện đặc chủng chiến đấu chống khủng bố của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm.

Tên lửa, UAV 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 19.

Khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn của Công an Nhân dân Việt Nam tiến vào lễ đài. Đây là loại xe đặc chủng trang bị cho cảnh sát đặc nhiệm có tính cơ động, chiến đấu cao, có khả năng vượt chướng ngại vật và di chuyển khu vực ngập nước sâu.

Tên lửa, UAV 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 20.

Khối xe tác chiến dưới nước của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Tên lửa, UAV 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 21.

Mỗi loại phương tiện đều được trang bị công nghệ mới, hỗ trợ tối đa cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn và đảm bảo an toàn cho người dân trong các tình huống khẩn cấp.

Tên lửa, UAV 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 22.

Khối xe phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với nhiều phương tiện như xe chỉ huy nhỏ gọn, cơ động cao, trang bị hệ thống liên lạc và chỉ huy điều hành tại hiện trường; xe chữa cháy tiêu chuẩn được bố trí téc nước, téc bọt, máy bơm công suất lớn có khả năng phun nước linh hoạt; xe thang hiện đại có khả năng vươn cao đến 32m, xoay 360°, hỗ trợ chữa cháy cứu người tại các tòa nhà cao tầng.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Tin sáng 22/8: Hà Nội tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình; thời tiết ba miền đều đổ mưa

Tin sáng 22/8: Hà Nội tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình; thời tiết ba miền đều đổ mưa

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tối 21/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành A80; Miền Bắc có mưa lớn ở vùng núi. Các nơi khác ở Bắc Bộ đến Nam Bộ mưa giông. Riêng Trung Bộ có nắng nóng.

Miền Bắc tiếp tục có mưa lớn tầm tã, khu vực nào là tâm điểm?

Miền Bắc tiếp tục có mưa lớn tầm tã, khu vực nào là tâm điểm?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc tiếp tục có mưa lớn ở vùng núi với lượng mưa đến 250mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông.

Tổng hợp luyện tối 21/8 diễn ra thành công tốt đẹp

Tổng hợp luyện tối 21/8 diễn ra thành công tốt đẹp

Thời sự - 5 giờ trước

Sau nhiều tháng tập luyện, các khối Quân đội, Công an cùng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an đã tổng hợp luyện lần 1 tại Quảng trường Ba Đình vào tối 21/8.

21 loạt đại bác rền vang, mở màn buổi tổng hợp luyện mừng 80 năm Quốc khánh

21 loạt đại bác rền vang, mở màn buổi tổng hợp luyện mừng 80 năm Quốc khánh

Xã hội - 14 giờ trước

21 phát đại bác rền vang tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, mở màn buổi tổng hợp luyện Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Khoảnh khắc 15 khẩu pháo lễ 'khai hỏa' tại sân vận động Mỹ Đình chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Khoảnh khắc 15 khẩu pháo lễ 'khai hỏa' tại sân vận động Mỹ Đình chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Tối 21/8, 15 khẩu pháo lễ tại sân vận động Mỹ Đình đã đồng loạt khai hỏa, luyện tập cho nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Chờ xem tổng hợp luyện A80, cựu binh kể chuyện 10 lần dự lễ truy điệu chính mình

Chờ xem tổng hợp luyện A80, cựu binh kể chuyện 10 lần dự lễ truy điệu chính mình

Xã hội - 15 giờ trước

Giữa hàng vạn người chờ quanh Ba Đình xem tổng hợp luyện diễu binh, hình ảnh cụ Nguyễn Thị Bình - cựu binh từng hơn chục lần dự lễ truy điệu chính mình gây xúc động đặc biệt.

Các khối diễu binh, diễu hành lần đầu tập luyện trên Quảng trường Ba Đình

Các khối diễu binh, diễu hành lần đầu tập luyện trên Quảng trường Ba Đình

Xã hội - 15 giờ trước

Trước buổi Tổng hợp luyện diễn ra vào tối 21/8, các khối diễu binh, diễu hành đã tiến hành tập luyện trước Lễ đài Quảng trường Ba Đình.

Cận cảnh 15 khẩu pháo lễ lần đầu đặt tại SVĐ Mỹ Đình

Cận cảnh 15 khẩu pháo lễ lần đầu đặt tại SVĐ Mỹ Đình

Xã hội - 15 giờ trước

Sáng 21/8, tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Lữ đoàn Pháo binh 45 đã hoàn tất công tác lắp đặt 15 khẩu pháo lễ, chuẩn bị cho các buổi luyện tập, bắn chào mừng Quốc khánh 2/9.

Khoảnh khắc đẹp của người lính với nhân dân trước giờ tổng hợp luyện

Khoảnh khắc đẹp của người lính với nhân dân trước giờ tổng hợp luyện

Xã hội - 16 giờ trước

Chiều 21/8, hàng nghìn người dân Thủ đô đã ra đường sớm, chọn cho mình chỗ ngồi đẹp nhất với mong muốn được chứng kiến khoảnh khắc "đáng nhớ nhất đời".

Ninh Bình: Một nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu bị hành hung

Ninh Bình: Một nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu bị hành hung

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Người nhà bệnh nhân đã dùng chân đá vào bụng nữ điều dưỡng trực Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình.

Xem nhiều

Tin sáng 22/8: Hà Nội tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình; thời tiết ba miền đều đổ mưa

Tin sáng 22/8: Hà Nội tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình; thời tiết ba miền đều đổ mưa

Xã hội

GĐXH - Tối 21/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành A80; Miền Bắc có mưa lớn ở vùng núi. Các nơi khác ở Bắc Bộ đến Nam Bộ mưa giông. Riêng Trung Bộ có nắng nóng.

Thái Nguyên: Mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ngập sâu trong "biển" nước

Thái Nguyên: Mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ngập sâu trong "biển" nước

Thời sự
Khoảnh khắc 15 khẩu pháo lễ 'khai hỏa' tại sân vận động Mỹ Đình chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Khoảnh khắc 15 khẩu pháo lễ 'khai hỏa' tại sân vận động Mỹ Đình chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Thời sự
Hàng vạn người đổ về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Hàng vạn người đổ về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Thời sự
Ninh Bình: Một nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu bị hành hung

Ninh Bình: Một nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu bị hành hung

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top