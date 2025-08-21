Các khối diễu binh, diễu hành lần đầu tập luyện trên Quảng trường Ba Đình
Trước buổi Tổng hợp luyện diễn ra vào tối 21/8, các khối diễu binh, diễu hành đã tiến hành tập luyện trước Lễ đài Quảng trường Ba Đình.
Buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm của Hà Nội theo lộ trình diễu hành sẽ được tổ chức vào 20h00 tối 21/8.
Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành được tổ chức với quy mô tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của các khối diễu binh, diễu hành và các lực lượng phục vụ.
Trưa và chiều nay, các khối diễu binh, diễu hành đã tập kết ở khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình để tiến hành tập luyện bên trong khu vực quảng trường.
Tất cả các khối đi bộ sẽ diễu hành qua trục đường chính trước Lễ đài Quảng trường Ba Đình. Sau khi đi qua Lễ đài, các khối đi bộ sẽ di chuyển đến cuối đường Hùng Vương và tách ra theo 3 tuyến đường khác nhau.
Ngay từ đầu giờ chiều, đông đảo người dân đã tập trung ở các tuyến đường Thủ đô để chờ đón những bước chân oai hùng của các chiến sĩ quân đội, công an và các lực lượng diễu binh, diễu hành.
Hình ảnh các khối diễu binh, diễu hành tập luyện trên Quảng trường Ba Đình:
