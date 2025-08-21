Khoảnh khắc 15 khẩu pháo lễ 'khai hỏa' tại sân vận động Mỹ Đình chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Đúng 20 giờ ngày 21/8, 15 khẩu pháo lễ thuộc Lữ đoàn Pháo binh 45 (Binh chủng Pháo binh) đã đồng loạt khai hỏa, mở màn cho buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 - Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

15 khẩu pháo lễ thuộc Lữ đoàn Pháo binh 45 (Binh chủng Pháo binh) tại sân vận động Mỹ Đình.

Trước đó, các khẩu pháo được vận chuyển về sân vận động Mỹ Đình từ đêm 20/8 và đã được chiến sĩ Lữ đoàn 45 dán quốc kỳ lên thân nòng pháo, lau dọn, lắp đặt các trang thiết bị, điểm đặt pháo.

Đội pháo lễ luyện tập từ giữa tháng 5 tại ngoại thành Hà Nội. Các chiến sĩ được tuyển chọn trong Lữ đoàn đều có chiều cao khoảng 1,75m, ưa nhìn, có trình độ, kinh nghiệm trong huấn luyện. Chiến sĩ trong đội pháo lễ phải bản lĩnh, tập trung cao, khi bắn phải thống nhất, động tác đều, đẹp trên nền nhạc Quốc thiều trong khoảng thời gian quy định.

Các chiễn sĩ kiểm tra đạn pháo trước giờ khai hỏa.

Mỗi khẩu pháo lễ có trọng lượng nặng hàng tấn, được bố trí dọc bên ngoài khu vực sân thi đấu. Khu vực này đã được khảo sát kỹ lưỡng, đảm bảo không gian rộng rãi, thông thoáng, có tầm nhìn đẹp, trang nghiêm, phù hợp để phục vụ người dân, du khách tham quan nhân dịp lễ Quốc khánh.

Toàn đội được biên chế thành 5 trung đội, mỗi trung đội gồm 3 khẩu pháo. Khi làm nhiệm vụ, trung đội 1 bắn 5 loạt và 4 trung đội còn lại bắn 4 loạt.

Đúng 20 giờ, các khẩu pháo đồng loạt khai hỏa bắt đầu buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Mỗi lựu pháo 105mm có 3 pháo thủ trực tiếp vận hành. Pháo thủ số 1 có nhiệm vụ giật cò phát hỏa mỗi phát bắn, pháo thủ số 2 đóng mở khóa nòng và pháo thủ số 3 nạp đạn vào buồng đạn. Tốc độ yêu cầu với mỗi lần nạp đạn khoảng 3 giây.

Trận địa pháo lễ sẽ được giữ nguyên tại đây cho đến hết đại lễ 2/9, có đội canh gác 24/24 và luyện tập hàng ngày; cảnh bắn sẽ được truyền hình trực tiếp về Quảng trường Ba Đình trong ngày lễ chính thức.