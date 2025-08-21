Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Khoảnh khắc 15 khẩu pháo lễ 'khai hỏa' tại sân vận động Mỹ Đình chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Thứ năm, 21:47 21/08/2025 | Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tối 21/8, 15 khẩu pháo lễ tại sân vận động Mỹ Đình đã đồng loạt khai hỏa, luyện tập cho nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Đúng 20 giờ ngày 21/8, 15 khẩu pháo lễ thuộc Lữ đoàn Pháo binh 45 (Binh chủng Pháo binh) đã đồng loạt khai hỏa, mở màn cho buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 - Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Khoảnh khắc 15 khẩu pháo lễ 'khai hỏa' tại sân vận động Mỹ Đình chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9- Ảnh 1.

15 khẩu pháo lễ thuộc Lữ đoàn Pháo binh 45 (Binh chủng Pháo binh) tại sân vận động Mỹ Đình.

Trước đó, các khẩu pháo được vận chuyển về sân vận động Mỹ Đình từ đêm 20/8 và đã được chiến sĩ Lữ đoàn 45 dán quốc kỳ lên thân nòng pháo, lau dọn, lắp đặt các trang thiết bị, điểm đặt pháo.

Đội pháo lễ luyện tập từ giữa tháng 5 tại ngoại thành Hà Nội. Các chiến sĩ được tuyển chọn trong Lữ đoàn đều có chiều cao khoảng 1,75m, ưa nhìn, có trình độ, kinh nghiệm trong huấn luyện. Chiến sĩ trong đội pháo lễ phải bản lĩnh, tập trung cao, khi bắn phải thống nhất, động tác đều, đẹp trên nền nhạc Quốc thiều trong khoảng thời gian quy định.

Khoảnh khắc 15 khẩu pháo lễ 'khai hỏa' tại sân vận động Mỹ Đình chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9- Ảnh 2.

Các chiễn sĩ kiểm tra đạn pháo trước giờ khai hỏa.

Mỗi khẩu pháo lễ có trọng lượng nặng hàng tấn, được bố trí dọc bên ngoài khu vực sân thi đấu. Khu vực này đã được khảo sát kỹ lưỡng, đảm bảo không gian rộng rãi, thông thoáng, có tầm nhìn đẹp, trang nghiêm, phù hợp để phục vụ người dân, du khách tham quan nhân dịp lễ Quốc khánh.

Toàn đội được biên chế thành 5 trung đội, mỗi trung đội gồm 3 khẩu pháo. Khi làm nhiệm vụ, trung đội 1 bắn 5 loạt và 4 trung đội còn lại bắn 4 loạt.

Khoảnh khắc 15 khẩu pháo lễ 'khai hỏa' tại sân vận động Mỹ Đình chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9- Ảnh 3.

Đúng 20 giờ, các khẩu pháo đồng loạt khai hỏa bắt đầu buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Mỗi lựu pháo 105mm có 3 pháo thủ trực tiếp vận hành. Pháo thủ số 1 có nhiệm vụ giật cò phát hỏa mỗi phát bắn, pháo thủ số 2 đóng mở khóa nòng và pháo thủ số 3 nạp đạn vào buồng đạn. Tốc độ yêu cầu với mỗi lần nạp đạn khoảng 3 giây.

Trận địa pháo lễ sẽ được giữ nguyên tại đây cho đến hết đại lễ 2/9, có đội canh gác 24/24 và luyện tập hàng ngày; cảnh bắn sẽ được truyền hình trực tiếp về Quảng trường Ba Đình trong ngày lễ chính thức.

Hàng ngàn người dân xếp hàng từ sớm, lựa chỗ đẹp để xem hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9Hàng ngàn người dân xếp hàng từ sớm, lựa chỗ đẹp để xem hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9

GĐXH - Ngày 21/8, hàng ngàn người dân từ khắp nơi đã đổ về Thủ đô, xếp hàng ở các tuyến đường xung quanh Lăng Bác, chọn chỗ đẹp để đón xem buổi tổng hợp luyện diễu binh vào 20h tại Quảng trường Ba Đình.

Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hàng ngàn người dân xếp hàng từ sớm, lựa chỗ đẹp để xem hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Hàng ngàn người dân xếp hàng từ sớm, lựa chỗ đẹp để xem hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Bộ Công an bố trí nhiều lớp bảo vệ diễu binh mừng Quốc khánh 2/9

Bộ Công an bố trí nhiều lớp bảo vệ diễu binh mừng Quốc khánh 2/9

Người dân xem diễu binh, diễu hành 2/9 ở Hà Nội, chọn vị trí nào cho hợp lý?

Người dân xem diễu binh, diễu hành 2/9 ở Hà Nội, chọn vị trí nào cho hợp lý?

Học sinh Hà Nội được nghỉ ngày nào trong các ngày hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9?

Học sinh Hà Nội được nghỉ ngày nào trong các ngày hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9?

Tin sáng 21/8: CSGT Hà Nội khuyến cáo tới người dân muốn xem tổng hợp luyện 2/9; cô gái ở Cần Thơ hoảng loạn vì bị 'bắt cóc online'

Tin sáng 21/8: CSGT Hà Nội khuyến cáo tới người dân muốn xem tổng hợp luyện 2/9; cô gái ở Cần Thơ hoảng loạn vì bị 'bắt cóc online'

Cùng chuyên mục

21 loạt đại bác rền vang, mở màn buổi tổng hợp luyện mừng 80 năm Quốc khánh

21 loạt đại bác rền vang, mở màn buổi tổng hợp luyện mừng 80 năm Quốc khánh

Xã hội - 1 giờ trước

21 phát đại bác rền vang tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, mở màn buổi tổng hợp luyện Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chờ xem tổng hợp luyện A80, cựu binh kể chuyện 10 lần dự lễ truy điệu chính mình

Chờ xem tổng hợp luyện A80, cựu binh kể chuyện 10 lần dự lễ truy điệu chính mình

Xã hội - 2 giờ trước

Giữa hàng vạn người chờ quanh Ba Đình xem tổng hợp luyện diễu binh, hình ảnh cụ Nguyễn Thị Bình - cựu binh từng hơn chục lần dự lễ truy điệu chính mình gây xúc động đặc biệt.

Các khối diễu binh, diễu hành lần đầu tập luyện trên Quảng trường Ba Đình

Các khối diễu binh, diễu hành lần đầu tập luyện trên Quảng trường Ba Đình

Xã hội - 2 giờ trước

Trước buổi Tổng hợp luyện diễn ra vào tối 21/8, các khối diễu binh, diễu hành đã tiến hành tập luyện trước Lễ đài Quảng trường Ba Đình.

Cận cảnh 15 khẩu pháo lễ lần đầu đặt tại SVĐ Mỹ Đình

Cận cảnh 15 khẩu pháo lễ lần đầu đặt tại SVĐ Mỹ Đình

Xã hội - 2 giờ trước

Sáng 21/8, tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Lữ đoàn Pháo binh 45 đã hoàn tất công tác lắp đặt 15 khẩu pháo lễ, chuẩn bị cho các buổi luyện tập, bắn chào mừng Quốc khánh 2/9.

Khoảnh khắc đẹp của người lính với nhân dân trước giờ tổng hợp luyện

Khoảnh khắc đẹp của người lính với nhân dân trước giờ tổng hợp luyện

Xã hội - 3 giờ trước

Chiều 21/8, hàng nghìn người dân Thủ đô đã ra đường sớm, chọn cho mình chỗ ngồi đẹp nhất với mong muốn được chứng kiến khoảnh khắc "đáng nhớ nhất đời".

Ninh Bình: Một nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu bị hành hung

Ninh Bình: Một nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu bị hành hung

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Người nhà bệnh nhân đã dùng chân đá vào bụng nữ điều dưỡng trực Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình.

Lộ diện những ‘bóng hồng’ Khối trưởng diễu binh tại Quảng trường Ba Đình

Lộ diện những ‘bóng hồng’ Khối trưởng diễu binh tại Quảng trường Ba Đình

Thời sự - 7 giờ trước

Sau thời gian dài tập luyện, tối nay các khối Quân đội và Công an bước vào buổi hợp luyện đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình. Nổi bật bên cạnh đội hình nam là sự xuất hiện của những “bóng hồng” Khối trưởng vởi vẻ đẹp trẻ trung, nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin.

Thái Nguyên: Mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ngập sâu trong "biển" nước

Thái Nguyên: Mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ngập sâu trong "biển" nước

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Sáng ngày 21/8, mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ, nhiều nơi ở phường Bắc Kạn và phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên bị ngập sâu trong "biển" nước.

Hàng vạn người đổ về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Hàng vạn người đổ về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Thời sự - 8 giờ trước

Khoảng 20 giờ tối 21/8 tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Nhưng từ 12h trưa, hàng vạn người dân khắp nơi đã kéo về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình chiêm ngưỡng các khối diễu binh, diễu hành.

Bộ Công an bố trí nhiều lớp bảo vệ diễu binh mừng Quốc khánh 2/9

Bộ Công an bố trí nhiều lớp bảo vệ diễu binh mừng Quốc khánh 2/9

Thời sự - 9 giờ trước

Đại diện Trung đoàn Đặc nhiệm - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã xây dựng phương án bảo vệ, bố trí lực lượng ở các vị trí quan trọng, tạo thành nhiều lớp để đảm bảo an toàn.

Xem nhiều

Chi tiết thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện vào nội đô trong ngày 21/8/2025 phục vụ tổng hợp luyện lần 1

Chi tiết thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện vào nội đô trong ngày 21/8/2025 phục vụ tổng hợp luyện lần 1

Thời sự

GĐXH - Chiều 20/8, UBND TP Hà Nội cho biết, Công an TP Hà Nội tổ chức thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện vào nội đô trong ngày 21/8/2025.

Phạt gần 100 triệu đồng xe khách giường nằm chở quá số người quy định

Phạt gần 100 triệu đồng xe khách giường nằm chở quá số người quy định

Thời sự
Hà Nội: Chi tiết 5 mốc thời gian và tuyến đường cấm, hạn chế phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Hà Nội: Chi tiết 5 mốc thời gian và tuyến đường cấm, hạn chế phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Thời sự
Người dân xem diễu binh, diễu hành 2/9 ở Hà Nội, chọn vị trí nào cho hợp lý?

Người dân xem diễu binh, diễu hành 2/9 ở Hà Nội, chọn vị trí nào cho hợp lý?

Thời sự
Những trận mưa dông lại sắp trút xuống miền Bắc?

Những trận mưa dông lại sắp trút xuống miền Bắc?

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top