Xã hội
Xã hội

Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Áp thấp nhiệt đới gần biển Đông, gió giật cấp 9 và khả năng mạnh thành bão

Thứ sáu, 15:36 22/08/2025
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động gần biển Đông. Khả năng áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão.

Tin áp thấp nhiệt đới 

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 22/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo trong những giờ tới, áp thấp nhiệt đới di vào Biển Đông, nhiều khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão thứ 11 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và cơn bão thứ 5 trên Biển Đông, tên quốc tế Kajiki.

Khi vào Biển Đông, bão số 5 di chuyển nhanh, tốc độ khoảng 20km/h. Khoảng 24/8, khi di chuyển tới đặc khu Hoàng Sa, cường độ bão có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13-14 và còn có thể mạnh thêm khi vào vùng biển vịnh Bắc Bộ. Cường độ cực đại có thể đạt cấp 11-12, giật cấp 14-15.

Dự báo, khoảng ngày 25/8, bão số 5 sẽ di chuyển vào đất liền nước ta.

"Với kịch bản tác động hiện tại, hoàn lưu tác động của bão rất rộng, ảnh hưởng đến ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khu vực ven biển từ Nghệ An - Quảng Trị sẽ là vùng chịu tác động chính của hoàn lưu bão, có thể có gió mạnh ven biển cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 27/8, Thanh Hóa đến TP Huế xuất hiện một đợt mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 600mm", ông Mai Văn Khiêm (Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết.

Áp thấp nhiệt đới gần biển Đông, gió giật cấp 9 và khả năng mạnh thành bão - Ảnh 1.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Khu vực nào sẽ bị ảnh hưởng bởi bão

Chia sẻ với báo chí, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho hay, thời gian chuẩn bị, ứng phó ngắn (khoảng 2 ngày) trước khi gió mạnh và mưa lớn bắt đầu xảy ra ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, trong đó trọng tâm là các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, kéo dài từ đêm 24/8 đến hết đêm 25/8.

Trên VTC News, ông Hoàng Đức Cường - Phó Cục trưởng, Cục Khí tượng thuỷ văn đưa ra những nhận định bổ sung về tính phức tạp của cơn bão. Bão đang trong giai đoạn hình thành và phát triển, nên khi vào Biển Đông và tiến gần bờ, tác động còn nhiều yếu tố khó lường do quá trình áp thấp mạnh lên thành bão diễn ra rất nhanh.

Điều này đặt ra vấn đề cho công tác chỉ đạo ứng phó cần chú ý để chủ động phòng ngừa từ bây giờ, giảm mọi nguy cơ rủi ro do bão như gió giật, gió mạnh, mưa lớn tập trung. Đặc biệt việc trước thời điểm bão cần đặc biệt theo dõi phòng ngừa nguy cơ dông lốc, sét trên biển, vùng ven biển.

Điểm danh những nơi có mưa rất to hôm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đớiĐiểm danh những nơi có mưa rất to hôm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mạnh thêm, với sức gió cấp 6 - 7, giật cấp 9 và có khả năng đi vào khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn. Nhiều nơi ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ mưa lớn dồn dập.

Biển Đông lại đón áp thấp nhiệt đới, gió giật cấp 9 và khả năng mạnh thành bãoBiển Đông lại đón áp thấp nhiệt đới, gió giật cấp 9 và khả năng mạnh thành bão

GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Khả năng áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão.

L.Vũ (th)
Gỡ khó cho cụm công nghiệp tại Thanh Hóa

Gỡ khó cho cụm công nghiệp tại Thanh Hóa

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Một số chủ đầu tư và địa phương chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết, trong khi những quy định pháp luật phức tạp và thời gian giải quyết kéo dài đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án cụm công nghiệp.

Tin sáng 22/8: Hà Nội tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình; thời tiết ba miền đều đổ mưa

Tin sáng 22/8: Hà Nội tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình; thời tiết ba miền đều đổ mưa

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tối 21/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành A80; Miền Bắc có mưa lớn ở vùng núi. Các nơi khác ở Bắc Bộ đến Nam Bộ mưa giông. Riêng Trung Bộ có nắng nóng.

Miền Bắc tiếp tục có mưa lớn tầm tã, khu vực nào là tâm điểm?

Miền Bắc tiếp tục có mưa lớn tầm tã, khu vực nào là tâm điểm?

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc tiếp tục có mưa lớn ở vùng núi với lượng mưa đến 250mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông.

Tên lửa, UAV 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại Quảng trường Ba Đình

Tên lửa, UAV 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại Quảng trường Ba Đình

Thời sự - 9 giờ trước

Điểm nhấn của buổi tổng hợp luyện A80 tại Quảng trường Ba Đình là sự xuất hiện của nhiều khí tài hiện đại do Việt Nam sản xuất như xe chiến đấu tên lửa, UAV,...

Tổng hợp luyện tối 21/8 diễn ra thành công tốt đẹp

Tổng hợp luyện tối 21/8 diễn ra thành công tốt đẹp

Thời sự - 10 giờ trước

Sau nhiều tháng tập luyện, các khối Quân đội, Công an cùng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an đã tổng hợp luyện lần 1 tại Quảng trường Ba Đình vào tối 21/8.

21 loạt đại bác rền vang, mở màn buổi tổng hợp luyện mừng 80 năm Quốc khánh

21 loạt đại bác rền vang, mở màn buổi tổng hợp luyện mừng 80 năm Quốc khánh

Xã hội - 19 giờ trước

21 phát đại bác rền vang tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, mở màn buổi tổng hợp luyện Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Khoảnh khắc 15 khẩu pháo lễ 'khai hỏa' tại sân vận động Mỹ Đình chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Khoảnh khắc 15 khẩu pháo lễ 'khai hỏa' tại sân vận động Mỹ Đình chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Tối 21/8, 15 khẩu pháo lễ tại sân vận động Mỹ Đình đã đồng loạt khai hỏa, luyện tập cho nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Chờ xem tổng hợp luyện A80, cựu binh kể chuyện 10 lần dự lễ truy điệu chính mình

Chờ xem tổng hợp luyện A80, cựu binh kể chuyện 10 lần dự lễ truy điệu chính mình

Xã hội - 20 giờ trước

Giữa hàng vạn người chờ quanh Ba Đình xem tổng hợp luyện diễu binh, hình ảnh cụ Nguyễn Thị Bình - cựu binh từng hơn chục lần dự lễ truy điệu chính mình gây xúc động đặc biệt.

Các khối diễu binh, diễu hành lần đầu tập luyện trên Quảng trường Ba Đình

Các khối diễu binh, diễu hành lần đầu tập luyện trên Quảng trường Ba Đình

Xã hội - 20 giờ trước

Trước buổi Tổng hợp luyện diễn ra vào tối 21/8, các khối diễu binh, diễu hành đã tiến hành tập luyện trước Lễ đài Quảng trường Ba Đình.

Cận cảnh 15 khẩu pháo lễ lần đầu đặt tại SVĐ Mỹ Đình

Cận cảnh 15 khẩu pháo lễ lần đầu đặt tại SVĐ Mỹ Đình

Xã hội - 20 giờ trước

Sáng 21/8, tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Lữ đoàn Pháo binh 45 đã hoàn tất công tác lắp đặt 15 khẩu pháo lễ, chuẩn bị cho các buổi luyện tập, bắn chào mừng Quốc khánh 2/9.

Gỡ khó cho cụm công nghiệp tại Thanh Hóa

Gỡ khó cho cụm công nghiệp tại Thanh Hóa

Thời sự

GĐXH - Một số chủ đầu tư và địa phương chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết, trong khi những quy định pháp luật phức tạp và thời gian giải quyết kéo dài đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án cụm công nghiệp.

Tin sáng 22/8: Hà Nội tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình; thời tiết ba miền đều đổ mưa

Tin sáng 22/8: Hà Nội tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình; thời tiết ba miền đều đổ mưa

Xã hội
Khoảnh khắc 15 khẩu pháo lễ 'khai hỏa' tại sân vận động Mỹ Đình chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Khoảnh khắc 15 khẩu pháo lễ 'khai hỏa' tại sân vận động Mỹ Đình chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Thời sự
Thái Nguyên: Mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ngập sâu trong "biển" nước

Thái Nguyên: Mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ngập sâu trong "biển" nước

Thời sự
21 loạt đại bác rền vang, mở màn buổi tổng hợp luyện mừng 80 năm Quốc khánh

21 loạt đại bác rền vang, mở màn buổi tổng hợp luyện mừng 80 năm Quốc khánh

Xã hội

