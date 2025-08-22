Áp thấp nhiệt đới gần biển Đông, gió giật cấp 9 và khả năng mạnh thành bão

Tin áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 22/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo trong những giờ tới, áp thấp nhiệt đới di vào Biển Đông, nhiều khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão thứ 11 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và cơn bão thứ 5 trên Biển Đông, tên quốc tế Kajiki.

Khi vào Biển Đông, bão số 5 di chuyển nhanh, tốc độ khoảng 20km/h. Khoảng 24/8, khi di chuyển tới đặc khu Hoàng Sa, cường độ bão có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13-14 và còn có thể mạnh thêm khi vào vùng biển vịnh Bắc Bộ. Cường độ cực đại có thể đạt cấp 11-12, giật cấp 14-15.

Dự báo, khoảng ngày 25/8, bão số 5 sẽ di chuyển vào đất liền nước ta.

"Với kịch bản tác động hiện tại, hoàn lưu tác động của bão rất rộng, ảnh hưởng đến ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khu vực ven biển từ Nghệ An - Quảng Trị sẽ là vùng chịu tác động chính của hoàn lưu bão, có thể có gió mạnh ven biển cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 27/8, Thanh Hóa đến TP Huế xuất hiện một đợt mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 600mm", ông Mai Văn Khiêm (Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Khu vực nào sẽ bị ảnh hưởng bởi bão

Chia sẻ với báo chí, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho hay, thời gian chuẩn bị, ứng phó ngắn (khoảng 2 ngày) trước khi gió mạnh và mưa lớn bắt đầu xảy ra ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, trong đó trọng tâm là các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, kéo dài từ đêm 24/8 đến hết đêm 25/8.

Trên VTC News, ông Hoàng Đức Cường - Phó Cục trưởng, Cục Khí tượng thuỷ văn đưa ra những nhận định bổ sung về tính phức tạp của cơn bão. Bão đang trong giai đoạn hình thành và phát triển, nên khi vào Biển Đông và tiến gần bờ, tác động còn nhiều yếu tố khó lường do quá trình áp thấp mạnh lên thành bão diễn ra rất nhanh.

Điều này đặt ra vấn đề cho công tác chỉ đạo ứng phó cần chú ý để chủ động phòng ngừa từ bây giờ, giảm mọi nguy cơ rủi ro do bão như gió giật, gió mạnh, mưa lớn tập trung. Đặc biệt việc trước thời điểm bão cần đặc biệt theo dõi phòng ngừa nguy cơ dông lốc, sét trên biển, vùng ven biển.

