Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Bác mất chưa giỗ đầu, họ hàng họp đòi nhà tổ vì con nuôi không có quyền thờ cúng

Thứ hai, 07:12 23/02/2026 | Tâm sự

Khi hai bác vừa qua đời chưa qua giỗ đầu, anh em ruột thịt của bác đã đòi họp họ đòi chia căn nhà tổ tiên, với lý do con bác không phải con đẻ.

Bác cả họ tôi không có con ruột nhưng có một anh con nuôi được hai bác nhận nuôi từ lúc còn đỏ hỏn. 

Bác tôi coi anh như con đẻ, cho ăn học tử tế, dạy dỗ nên người. Làng xóm ai cũng bảo, bác tuy không có con ruột nhưng lại may mắn có người con nuôi hiếu thảo.

Con trai bác hiền lành, chịu khó lại làm việc ở quê nên luôn gần gũi và chăm sóc bố mẹ nuôi chu đáo. 

Hai bác tuổi cao, bệnh tật liên miên, từ bữa cơm đến viên thuốc đều một tay anh lo liệu. Những lần nhập viện dài ngày, anh túc trực bên giường bệnh, đêm ngủ ghế đá, ngày chạy vạy tiền nong để lo cho bố mẹ. 

Lần gần đây nhất, trước khi qua đời bác tôi nằm viện dài ngày và anh phải vay mượn cả trăm triệu đồng lo cho bố mà không một lời than vãn.

- Ảnh 1.

Họ hàng cho rằng anh không phải con đẻ, nên không có quyền giữ nhà, càng không có quyền hương khói cho ông bà tổ tiên. (ảnh minh họa: AI)

Nhà cũng đông anh em ruột, nhưng khi bác ốm đau, gần như không ai có thể giúp được gì, chỉ đến thăm hỏi lúc nhát rồi người thì bận, người thì ở xa, người viện cớ tuổi già… Mọi việc lớn nhỏ, từ chăm sóc, thuốc thang đến tang lễ khi hai bác lần lượt qua đời đều do anh con nuôi đứng ra lo liệu.

Tưởng rằng sau khi lo chu toàn cho bố mẹ, anh sẽ được yên ổn sống trong căn nhà bác để lại, tiếp tục thờ cúng bố mẹ nuôi cho trọn đạo nhưng khi bác mất chưa qua giỗ đầu, các anh chị em ruột của bác đã quay về họp gia đình.

Họ nói đó là nhà tổ tiên để lại, không thể để cho con nuôi đứng ra thờ cúng. Họ cho rằng anh không phải con đẻ, nên không có quyền giữ nhà, càng không có quyền hương khói cho ông bà tổ tiên.

Nghe những lời ấy, con của bác cả đã sững người vì mọi chuyên đến quá bất ngờ. Khi tôi bênh vực anh thì bị mọi người mắng xối xả. Họ bảo tôi xía vào chuyện gia đình người khác, nói tôi bênh người ngoài.

Còn anh chỉ lặng lẽ, không cãi mà chỉ cúi đầu im lặng. Có lẽ anh chưa từng nghĩ, tình nghĩa bao năm lại bị đem ra cân đo bằng huyết thống. Còn tôi thực sự bế tắc vì thương anh mà chưa biết làm cách nào giúp anh.

Lương hưu dư dả nhưng bị họ hàng làm phiền: Tôi chọn cách này để sống nhẹ lòngLương hưu dư dả nhưng bị họ hàng làm phiền: Tôi chọn cách này để sống nhẹ lòng

GĐXH - Những tưởng lương hưu cao sẽ tuổi già an nhàn, nhưng thực tế cho thấy, có những người càng dư dả thì cuộc sống càng nặng nề bởi những áp lực vô hình đến từ các mối quan hệ xung quanh.

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Anh trai hứa chu cấp để em gái nghỉ việc chăm mẹ, rồi quay lưng ngay sau tang lễ

Anh trai hứa chu cấp để em gái nghỉ việc chăm mẹ, rồi quay lưng ngay sau tang lễ

Bị hỏi lương thưởng ngày Tết, người EQ cao nói gì?

Bị hỏi lương thưởng ngày Tết, người EQ cao nói gì?

Mùng 1 Tết dại dột cho mượn 7 món đồ này, tài lộc chả mấy 'đội nón ra đi'

Mùng 1 Tết dại dột cho mượn 7 món đồ này, tài lộc chả mấy 'đội nón ra đi'

Bị mợ đòi 1,7 triệu tiền xăng khi đi nhờ xe về quê ăn Tết, cô gái nhận ra ranh giới phũ phàng của tình thân

Bị mợ đòi 1,7 triệu tiền xăng khi đi nhờ xe về quê ăn Tết, cô gái nhận ra ranh giới phũ phàng của tình thân

35 tuổi chưa vợ, chi tiền triệu thuê bạn gái về quê ăn Tết và cái kết đắng

35 tuổi chưa vợ, chi tiền triệu thuê bạn gái về quê ăn Tết và cái kết đắng

Cùng chuyên mục

32 tuổi yêu lần đầu, tôi chết lặng khi biết sự thật trần trụi về chồng sắp cưới

32 tuổi yêu lần đầu, tôi chết lặng khi biết sự thật trần trụi về chồng sắp cưới

Tâm sự - 13 giờ trước

Tôi dâng hiến cái quý giá nhất của người con gái không phải vì mù quáng, mà vì tôi tin và xác định chuyện lâu dài. Nhưng tất cả đã vỡ vụn khi sự thật trần trụi được phơi bày….

40 tuổi nhìn lại, điều đáng giá nhất tôi có không phải sự nghiệp mà là tiền tiết kiệm

40 tuổi nhìn lại, điều đáng giá nhất tôi có không phải sự nghiệp mà là tiền tiết kiệm

Tâm sự - 14 giờ trước

GĐXH - Bước qua tuổi 40, nhiều người mới nhận ra rằng điều mang lại cảm giác an toàn và chủ động nhất không phải là thu nhập cao hay địa vị xã hội, mà là một khoản tiền tiết kiệm đủ vững vàng.

Chồng cũ xách quà sang nhà bố mẹ đẻ tôi xin tái hợp liên tiếp 4 ngày Tết, tôi nhìn cảnh đấy mà thấy ám ảnh

Chồng cũ xách quà sang nhà bố mẹ đẻ tôi xin tái hợp liên tiếp 4 ngày Tết, tôi nhìn cảnh đấy mà thấy ám ảnh

Tâm sự - 15 giờ trước

Tôi nhìn anh, thấy gương mặt quen thuộc ấy, vừa gần vừa xa.

Có thai 3 tháng, tôi và 2 con nhỏ bị người đàn ông hứa cưới quay về với vợ cũ

Có thai 3 tháng, tôi và 2 con nhỏ bị người đàn ông hứa cưới quay về với vợ cũ

Tâm sự - 1 ngày trước

Khi tìm được người đàn ông cũng từng đổ vỡ nuôi 2 đứa con, tôi nghĩ mình đã tìm được một bến đỗ mới. Nhưng không phải như vậy, khi tôi có thai anh đã đưa con quay về với người vợ cũ...

3 năm nuôi đứa trẻ bị bỏ rơi, tôi chết lặng khi ADN cho kết quả không thể ngờ tới

3 năm nuôi đứa trẻ bị bỏ rơi, tôi chết lặng khi ADN cho kết quả không thể ngờ tới

Tâm sự - 1 ngày trước

Sau 7-8 năm hôn nhân không con cái, niềm vui khi nhận nuôi một bé sơ sinh bị bỏ rơi đã hóa thành cú sốc lớn nhất đời tôi bởi kết quả ADN cho thấy đứa trẻ chính là con ruột của chồng.

32 tuổi với thu nhập 100 triệu ở TP.HCM, tôi có nên từ bỏ để ra Hà Nội lấy chồng?

32 tuổi với thu nhập 100 triệu ở TP.HCM, tôi có nên từ bỏ để ra Hà Nội lấy chồng?

Tâm sự - 2 ngày trước

Ở tuổi 32, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn tốt nhất với mức thu nhập gần 100 triệu đồng/tháng tại một tập đoàn lớn ở TP.HCM, tôi lại đứng trước lựa chọn bỏ việc để ra Hà Nội lấy chồng vì nhà bạn trai nhất quyết không cho con trai theo vợ hay tiếp tục ở lại…

Tôi muốn có thai để bạn trai "mạnh dạn" chấm dứt cuộc sống ngột ngạt với vợ

Tôi muốn có thai để bạn trai "mạnh dạn" chấm dứt cuộc sống ngột ngạt với vợ

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi yêu anh từ những câu chuyện anh kể về cuộc hôn nhân ngột ngạt của mình. Anh nói đang đứng trước ngưỡng cửa ly hôn, nhưng đang đắn đo vì 2 con nhỏ.

Bố mẹ cho tôi 10 tỷ mua nhà trước ngày cưới, mẹ người yêu muốn đứng tên hai đứa

Bố mẹ cho tôi 10 tỷ mua nhà trước ngày cưới, mẹ người yêu muốn đứng tên hai đứa

Tâm sự - 3 ngày trước

Khi tôi bàn chuyện nhà cửa với gia đình người yêu, mẹ cô ấy thẳng thắn nói yêu nhau thì nhà phải đứng tên cả hai…

Lừa dối vợ trong vỏ bọc người chồng mẫu mực, tôi đánh mất gia đình ở tuổi 45

Lừa dối vợ trong vỏ bọc người chồng mẫu mực, tôi đánh mất gia đình ở tuổi 45

Tâm sự - 3 ngày trước

Tôi cứ nghĩ vui chơi bên ngoài của mình không ảnh hưởng, nhưng khi mọi thứ vỡ lở, cái giá tôi phải trả là cả một gia đình yên ấm…

Mẹ lên trông con giúp, tôi thương mẹ nghẹn lòng vì chồng xét nét

Mẹ lên trông con giúp, tôi thương mẹ nghẹn lòng vì chồng xét nét

Tâm sự - 4 ngày trước

Mẹ đã vất vả cả đời vì con cái, giờ tuổi cũng không còn trẻ, lên đây chỉ với mong muốn chăm cháu, giúp con đỡ gánh nặng, vậy mà sự xét nét của chồng tôi khiến mẹ tổn thương...

Xem nhiều

Giúp việc 30 tuổi lựa chọn không lấy chồng khiến tôi day dứt

Giúp việc 30 tuổi lựa chọn không lấy chồng khiến tôi day dứt

Tâm sự

Ở tuổi 30, khá xinh xắn, hiền lành và làm cho gia đình tôi hơn 5 năm nhưng cô giúp việc không có ý định lấy chồng mà chỉ mong làm lụng kiếm tiền để chăm sóc cha mẹ già…

Dẫn người yêu về ra mắt, tôi "chết đứng" khi gặp đối tượng bố mẹ mai mối trong nhà

Dẫn người yêu về ra mắt, tôi "chết đứng" khi gặp đối tượng bố mẹ mai mối trong nhà

Tâm sự
Bố mẹ cho tôi 10 tỷ mua nhà trước ngày cưới, mẹ người yêu muốn đứng tên hai đứa

Bố mẹ cho tôi 10 tỷ mua nhà trước ngày cưới, mẹ người yêu muốn đứng tên hai đứa

Tâm sự
Chỉ vừa rời mắt 5 phút, gà cúng Giao thừa đã "gặp biến", bố mẹ chồng nổi giận đuổi luôn chúng tôi ra khỏi cửa

Chỉ vừa rời mắt 5 phút, gà cúng Giao thừa đã "gặp biến", bố mẹ chồng nổi giận đuổi luôn chúng tôi ra khỏi cửa

Tâm sự
Lừa dối vợ trong vỏ bọc người chồng mẫu mực, tôi đánh mất gia đình ở tuổi 45

Lừa dối vợ trong vỏ bọc người chồng mẫu mực, tôi đánh mất gia đình ở tuổi 45

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top