Bác mất chưa giỗ đầu, họ hàng họp đòi nhà tổ vì con nuôi không có quyền thờ cúng
Khi hai bác vừa qua đời chưa qua giỗ đầu, anh em ruột thịt của bác đã đòi họp họ đòi chia căn nhà tổ tiên, với lý do con bác không phải con đẻ.
Bác cả họ tôi không có con ruột nhưng có một anh con nuôi được hai bác nhận nuôi từ lúc còn đỏ hỏn.
Bác tôi coi anh như con đẻ, cho ăn học tử tế, dạy dỗ nên người. Làng xóm ai cũng bảo, bác tuy không có con ruột nhưng lại may mắn có người con nuôi hiếu thảo.
Con trai bác hiền lành, chịu khó lại làm việc ở quê nên luôn gần gũi và chăm sóc bố mẹ nuôi chu đáo.
Hai bác tuổi cao, bệnh tật liên miên, từ bữa cơm đến viên thuốc đều một tay anh lo liệu. Những lần nhập viện dài ngày, anh túc trực bên giường bệnh, đêm ngủ ghế đá, ngày chạy vạy tiền nong để lo cho bố mẹ.
Lần gần đây nhất, trước khi qua đời bác tôi nằm viện dài ngày và anh phải vay mượn cả trăm triệu đồng lo cho bố mà không một lời than vãn.
Nhà cũng đông anh em ruột, nhưng khi bác ốm đau, gần như không ai có thể giúp được gì, chỉ đến thăm hỏi lúc nhát rồi người thì bận, người thì ở xa, người viện cớ tuổi già… Mọi việc lớn nhỏ, từ chăm sóc, thuốc thang đến tang lễ khi hai bác lần lượt qua đời đều do anh con nuôi đứng ra lo liệu.
Tưởng rằng sau khi lo chu toàn cho bố mẹ, anh sẽ được yên ổn sống trong căn nhà bác để lại, tiếp tục thờ cúng bố mẹ nuôi cho trọn đạo nhưng khi bác mất chưa qua giỗ đầu, các anh chị em ruột của bác đã quay về họp gia đình.
Họ nói đó là nhà tổ tiên để lại, không thể để cho con nuôi đứng ra thờ cúng. Họ cho rằng anh không phải con đẻ, nên không có quyền giữ nhà, càng không có quyền hương khói cho ông bà tổ tiên.
Nghe những lời ấy, con của bác cả đã sững người vì mọi chuyên đến quá bất ngờ. Khi tôi bênh vực anh thì bị mọi người mắng xối xả. Họ bảo tôi xía vào chuyện gia đình người khác, nói tôi bênh người ngoài.
Còn anh chỉ lặng lẽ, không cãi mà chỉ cúi đầu im lặng. Có lẽ anh chưa từng nghĩ, tình nghĩa bao năm lại bị đem ra cân đo bằng huyết thống. Còn tôi thực sự bế tắc vì thương anh mà chưa biết làm cách nào giúp anh.
