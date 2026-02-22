32 tuổi yêu lần đầu, tôi chết lặng khi biết sự thật trần trụi về chồng sắp cưới
Tôi dâng hiến cái quý giá nhất của người con gái không phải vì mù quáng, mà vì tôi tin và xác định chuyện lâu dài. Nhưng tất cả đã vỡ vụn khi sự thật trần trụi được phơi bày….
32 tuổi, tôi có công việc ổn định, thu nhập tốt, ngoại hình ưa nhìn nhưng thực sự chưa yêu lần nào. Tôi cũng khao khát có một gia đình nhưng chưa tìm kiếm được một người khiến mình tin tưởng.
Rồi anh xuất hiện, đúng vào lúc tôi bắt đầu mệt mỏi với những lời mai mối hời hợt. Anh có ngoại hình ưa nhìn, ăn nói chừng mực, công việc tốt và đặc biệt là rất tâm lý. Ở bên anh, tôi không phải gồng lên mạnh mẽ.
Anh khiến tôi có cảm giác an toàn, cảm giác mà một người phụ nữ ngoài 30 như tôi khao khát hơn bất kỳ lời hứa hẹn ngọt ngào nào.
Anh quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhất. Nhớ ngày tôi mệt, dỗ dành khi tôi áp lực công việc, lắng nghe cả những tổn thương tôi chưa từng kể với ai. Tôi đã tin rằng, cuối cùng mình cũng gặp đúng người. Người có thể cùng tôi xây dựng một gia đình hạnh phúc mà tôi mong mỏi bấy lâu.
Vì xác định lâu dài, tôi đã yêu anh bằng tất cả những gì mình có. Tôi dâng hiến, kể cả cái quý giá nhất của người con gái. Không phải vì mù quáng, mà vì tôi tin.
Ở tuổi này, tôi không còn yêu để thử mà để gắn bó. Tôi tin sự chân thành của mình sẽ gặp được người tử tế.
Nhưng tôi đã nhầm. Một buổi chiều, khi tôi đang ở nhà, có một người phụ nữ tìm đến. Cô ấy đứng trước mặt tôi, gương mặt mệt mỏi, tay ôm chiếc bụng bầu đã lớn, chỉ còn ít tuần nữa là sinh.
Cô ấy không đánh ghen hay to tiếng mà lời nói nào cũng khiến tôi chết lặng: “Tôi sắp sinh con cho anh ấy”.
Tôi không tin là sự thật nên gọi cho anh. Trước mặt hai người phụ nữ, anh không phủ nhận. Anh phân bua đó chỉ là “sự cố”, rằng giữa anh và cô ta không có tình yêu nên họ không kết hôn. Rằng anh yêu tôi, muốn cưới tôi và mong tôi hiểu điều đó.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mình, cảm giác ghê tởm dâng lên đến nghẹt thở. Không phải vì anh từng ở bên người khác, mà vì cách anh nói về một đứa trẻ sắp chào đời như một tai nạn. Tôi nhận ra, sự hào nhoáng và cách anh yêu chiều phụ nữ chỉ là lớp vỏ được anh trau chuốt kỹ lưỡng.
Mọi điều tốt đẹp tôi từng tin sụp đổ hoàn toàn. Tôi không còn thấy một người đàn ông hoàn hảo mà tôi định gắn bó cả đời mà chỉ là người ích kỷ, sẵn sàng lừa dối và biện minh cho sự vô trách nhiệm của mình. Ý nghĩ sẽ làm vợ của một người như vậy khiến tôi rùng mình.
Tôi chia tay anh, dù đau khổ vì niềm tin vỡ vụn nhưng vẫn cảm thấy mình may mắn đã tránh được một bi kịch hôn nhân.
