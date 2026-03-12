Bắc Ninh: Khởi tố, bắt giam nam sinh viên trộm 3 cây vàng của họ hàng, mua iPhone 17 tặng bạn gái

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thân Văn Nam (SN 2005, trú tại phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào sáng ngày 28/2, Công an phường Đa Mai tiếp nhận đơn trình báo của chị L.T.D (SN 1970, trú tại phường Đa Mai) về việc bị mất 3 cây vàng SJC để trong két sắt tại phòng khách của gia đình.

Tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường Đa Mai đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan xác minh, điều tra.

Đến ngày 1/3, Công an phường Đa Mai và Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định đối tượng trộm cắp là Thân Văn Nam.

Đối tượng Thân Văn Nam tại hiện trường vụ trộm. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, Thân Văn Nam khai nhận đã trộm cắp 3 cây vàng SJC tại két sắt của nhà L.T.D vào ngày 21/2. Sau khi trộm cắp được tài sản, Nam bán 1 cây vàng SJC tại cửa hàng vàng bạc đá quý ở đường Kim Giang, thành phố Hà Nội được 180 triệu đồng. Số tiền này, Nam dùng để trả nợ, mua điện thoại iPhone 17 Pro Max cho bạn gái, tiêu xài cá nhân và giữ lại một phần trong tài khoản. 2 cây vàng còn lại, Nam cất giấu trong phòng ngủ của mình.

Ngày 1/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã thi hành lệnh khám xét chỗ ở của Nam, thu giữ 2 cây vàng SJC. Bạn gái của Nam cũng giao nộp điện thoại do Nam mua tặng cho Cơ quan điều tra.

Tang vật trong vụ án. Ảnh: CACC

Cùng ngày, Cơ quan Công an đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Thân Văn Nam về hành vi trộm cắp tài sản để điều tra làm rõ vụ án.

Được biết, đối tượng Thân Văn Nam đang là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học; có mối quan hệ họ hàng với chị L.T.D.

Vào ngày 21/2, gia đình chị D làm cỗ mời họ hàng, trong đó có Nam. Đối tượng đã quan sát thấy két sắt nhà chị D để sơ hở nên đã lợi dụng trộm cắp số vàng trên.