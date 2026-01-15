Hà Nội: Bị 'Công an online' dọa bắt, nam sinh viên 19 tuổi lấy trộm vàng của bố mẹ mang đi bán

Sự việc diễn ra vào chiều ngày 13/1, tại một tiệm vàng trên phố Trung Kính. Khi đó, chủ tiệm vàng phát hiện một nam thanh niên mang số lượng lớn vàng đến bán nhưng lại có biểu hiện tâm lý rất bất thường.

Khách hàng này liên tục tỏ ra lo lắng, bất an, mắt dáo dác nhìn quanh và liên tục xem điện thoại. Nghi ngờ nam thanh niên đang rơi vào bẫy của tội phạm lừa đảo, chủ tiệm vàng đã bí mật trì hoãn giao dịch và nhanh chóng báo tin cho Công an phường Yên Hòa.

Cán bộ Công an phường kịp thời ngăn chặn nam thanh niên bị lừa đảo. Ảnh: CAHN

Tiếp nhận tin báo, các cán bộ Công an phường Yên Hòa đã lập tức có mặt tại hiện trường. Nhận thấy sự xuất hiện của sắc phục công an, nam thanh niên càng tỏ ra hoảng hốt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và thái độ ân cần, lực lượng chức năng đã trấn an, thuyết phục và đưa nam thanh niên về trụ sở để làm rõ sự việc.

Tại cơ quan công an, danh tính nam thanh niên được xác định là N. (sinh năm 2007, hiện đang là sinh viên Đại học). Sau khi bình tĩnh lại, N. cho biết vào tối ngày 12/1/2026, em nhận được cuộc gọi từ một người lạ tự xưng là cán bộ Công an. Đối tượng này cáo buộc N. có liên quan đến một đường dây rửa tiền và buôn bán ma túy lớn.

Bị các đối tượng liên tục gọi điện gây sức ép và thao túng tâm lý, N. rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Do lo sợ bị bắt giữ, nam sinh viên đã răm rắp làm theo sự sai khiến của chúng.

Hình ảnh đối tượng giả danh Công an trên zoom chat. Ảnh: CAHN

Theo yêu cầu của "cán bộ điều tra" online, N. đã lấy 5 triệu đồng tiền mặt và gom số vàng của gia đình (trị giá khoảng 30 triệu đồng) mang ra tiệm vàng để bán, nhằm mục đích chuyển toàn bộ số tiền này vào tài khoản do đối tượng cung cấp để "chứng minh sự trong sạch".

Rất may mắn, nhờ sự cảnh giác cao độ của chủ tiệm vàng và sự can thiệp kịp thời của Công an phường Yên Hòa, hành vi chuyển tiền cho kẻ gian đã bị ngăn chặn ngay phút chót. Sau khi được cán bộ công an giải thích rõ về các thủ đoạn giả danh cơ quan tư pháp để lừa đảo, N. mới bừng tỉnh và nhận ra mình đã bị lừa.

Gia đình của nam sinh viên sau đó đã đến cơ quan công an đón con về. Xúc động trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng chức năng, đại diện gia đình đã gửi thư cảm ơn sâu sắc tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Yên Hòa vì đã giúp con em họ tránh được "bẫy" lừa đảo và bảo toàn tài sản cho gia đình.

