Hà Nội: Tạt đầu xe máy trên Quốc lộ 32, tài xế xe khách bị xử phạt nghiêm

Thứ tư, 09:30 01/04/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với một tài xế xe khách về hành vi trả khách không đúng nơi quy định và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 32 đoạn qua địa bàn xã Hoài Đức.

Trước đó, vào ngày 30/3/2026, trên các trang mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một chiếc xe khách bất ngờ chuyển hướng, "tạt đầu" một xe ôm công nghệ đang lưu thông cùng chiều để dừng trả khách. Hành vi này xảy ra đột ngột, khiến người điều khiển xe máy gặp tình huống nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 9 khẩn trương xác minh vụ việc. Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định thời điểm xảy ra sự việc là khoảng 11h40 ngày 30/3/2026 trên Quốc lộ 32, đoạn qua địa phận xã Hoài Đức, TP Hà Nội.

Xe khách tạt đầu, gây nguy hiểm cho lái xe máy bị xử phạt.

Phương tiện vi phạm được xác định là xe ô tô khách mang BKS 29E-015xx, do anh T. (SN 1979, trú tại tỉnh Ninh Bình) điều khiển. Tại cơ quan công an, tài xế T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Căn cứ vào các quy định hiện hành, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt anh T. về lỗi trả khách không đúng nơi quy định. Mức phạt tiền đối với hành vi này từ 1 đến 2 triệu đồng, đồng thời tài xế bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Qua vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo các lái xe kinh doanh vận tải hành khách cần nghiêm túc chấp hành các quy định về dừng, đỗ và đón trả khách. Việc chuyển hướng đột ngột hoặc dừng đỗ tùy tiện trên các tuyến quốc lộ không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn gây cản trở và đe dọa trực tiếp đến an toàn của các phương tiện khác lưu thông trên đường.

Hà Nội xử phạt tài xế xe khách vi phạm an toàn giao thông năm 2026 - Ảnh 1.Một lái xe khách “ăn phạt”, bị trừ điểm giấy phép lái xe vì không nhường đường

GĐXH - Không nhường đường cho xe ưu tiên, một tài xế xe khách trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai bị xử phạt 7 triệu đồng và trừ điểm giấy phép lái xe.

Một lái xe khách “ăn phạt”, bị trừ điểm giấy phép lái xe vì không nhường đường

Bắt giữ khẩn cấp kẻ lao lên cabin hành hung tài xế xe khách ở Sơn La

2 thanh niên trộm gói hàng hóa trên xe khách, bên trong có gần 8 tỉ đồng

Lật tẩy chiêu trò lừa bán vé xe khách online giả

Tạm giữ hình sự tài xế xe khách lao xuống cống khiến 4 người thương vong ở Sơn La

Bắt trùm ma túy sau nhiều ngày trốn trong rừng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau 6 ngày truy bắt xuyên rừng, Công an Hà Tĩnh đã khống chế, bắt giữ Nguyễn Trung Thành – đối tượng cầm đầu tụ điểm ma túy phức tạp tại xã Mai Hoa, thu giữ lượng lớn hồng phiến, heroin và ma túy đá.

Cụ ông 76 tuổi ở Quảng Trị bị phạt vì đăng video xúc phạm người khác trên mạng xã hội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do có hành vi đăng video xúc phạm người khác trên mạng xã hội, cụ ông 76 tuổi ở Quảng Trị bị cơ quan công an ra quyết định xử phạt 6,2 triệu đồng.

Ninh Bình: Phát hiện tàu chở 700m³ đất không rõ nguồn gốc trên sông Hồng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Lực lượng Cảnh sát đường thủy vừa phát hiện một phương tiện vận chuyển số lượng lớn đất san lấp không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc trên tuyến sông Hồng, qua địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Bắt được nghi phạm sát hại, phi tang thi thể cụ bà 87 tuổi ở Hải Phòng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng bắt giữ Lê Văn Tuấn (SN 1994, trú thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông, TP Hải Phòng) - nghi phạm liên quan đến vụ sát hại cụ bà L.T.Th (SN 1939, cùng địa phương).

Cú lừa "nâng cấp văn phòng" hơn 300 triệu đồng của băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH – Các đối tượng thiết lập ứng dụng và công ty "ma" để dẫn dụ nạn nhân đầu tư tiền ảo với hứa hẹn lợi nhuận khủng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng bằng chiêu thức tinh vi rồi khóa tài khoản, xóa sạch dấu vết.

Khởi tố, bắt giam ổ nhóm trộm hộp đen xe container bán lấy tiền tiêu xài

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trộm hộp đen xe container bán lấy tiền tiêu xài, 3 thanh niên bị Công an TP Hải Phòng khởi tố, bắt giam.

Tìm bị hại vụ sàn Merry Trade và Công ty TNHH Merry Global

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng sàn thương mại điện tử Merry Trade do đối tượng người nước ngoài cầm đầu.

Khởi tố, bắt giam giám đốc sinh năm 1988 sản xuất đường cát giả

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Công an Đồng Tháp khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Cam - Giám đốc Công ty TNHH đường cát Quốc Thái về hành vi “Sản xuất hàng giả là thực phẩm".

Lật tẩy mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới, 343 bị can bị bắt giam

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Lực lượng công an vừa triệt xóa đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia quy mô lớn, tiếp nhận gần 400 đối tượng từ Campuchia, khởi tố 343 bị can về hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Hà Nội: 'Phù phép' 300 tấn thịt lợn bệnh vào chợ đầu mối và trường học, 8 bị can bị khởi tố

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong đường dây chuyên giết mổ thịt lợn bệnh để tuồn vào các chợ đầu mối và bếp ăn trường học.

GĐXH - Công an Đồng Tháp khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Cam - Giám đốc Công ty TNHH đường cát Quốc Thái về hành vi “Sản xuất hàng giả là thực phẩm".

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

