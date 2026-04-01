Hà Nội: Tạt đầu xe máy trên Quốc lộ 32, tài xế xe khách bị xử phạt nghiêm

Trước đó, vào ngày 30/3/2026, trên các trang mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một chiếc xe khách bất ngờ chuyển hướng, "tạt đầu" một xe ôm công nghệ đang lưu thông cùng chiều để dừng trả khách. Hành vi này xảy ra đột ngột, khiến người điều khiển xe máy gặp tình huống nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 9 khẩn trương xác minh vụ việc. Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định thời điểm xảy ra sự việc là khoảng 11h40 ngày 30/3/2026 trên Quốc lộ 32, đoạn qua địa phận xã Hoài Đức, TP Hà Nội.

Xe khách tạt đầu, gây nguy hiểm cho lái xe máy bị xử phạt.

Phương tiện vi phạm được xác định là xe ô tô khách mang BKS 29E-015xx, do anh T. (SN 1979, trú tại tỉnh Ninh Bình) điều khiển. Tại cơ quan công an, tài xế T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Căn cứ vào các quy định hiện hành, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt anh T. về lỗi trả khách không đúng nơi quy định. Mức phạt tiền đối với hành vi này từ 1 đến 2 triệu đồng, đồng thời tài xế bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Qua vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo các lái xe kinh doanh vận tải hành khách cần nghiêm túc chấp hành các quy định về dừng, đỗ và đón trả khách. Việc chuyển hướng đột ngột hoặc dừng đỗ tùy tiện trên các tuyến quốc lộ không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn gây cản trở và đe dọa trực tiếp đến an toàn của các phương tiện khác lưu thông trên đường.