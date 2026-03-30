Tìm bị hại vụ sàn Merry Trade và Công ty TNHH Merry Global

Theo Cổng thông tin Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng Xiang Guoquan (SN 1983, quốc tịch Trung Quốc, tên thường gọi là Sky); Võ Tấn Hiệp (SN 1996, trú tại thôn Hà Nam, xã Nam Phước, TP Đà Nẵng, tên thường gọi là Tony Võ); Trần Việt Huy (SN 1988, trú tại khu phố 11, phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra, làm rõ các hành vi liên quan tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là đường dây lừa đảo được tổ chức chặt chẽ, có sự cấu kết giữa đối tượng người nước ngoài và các đối tượng trong nước. Khoảng tháng 3/2025, Xiang Guoquan gặp gỡ Võ Tấn Hiệp và Trần Việt Huy để bàn bạc, thống nhất mở sàn giao dịch thương mại điện tử mang tên "Merry Trade" tại thị trường Việt Nam.

Các đối tượng Xiang Guoquan, Trần Việt Huy, Võ Tấn Hiệp (từ trái qua phải).

Các đối tượng đã tạo lập một app ứng dụng cài đặt trên điện thoại thông minh mang tên "Merry Trade" với hoạt động mua bán hàng trực tuyến trên mạng do chính Xiang Guoquan thực hiện và quản lý hoạt động.

Không chỉ tạo lập ứng dụng "Merry Trade" trên nền tảng số, các đối tượng này còn "pháp nhân hóa" hoạt động lừa đảo bằng cách thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng (do Trần Việt Huy làm giám đốc). Với số vốn điều lệ ảo lên tới 10 tỷ đồng và trụ sở đặt tại vị trí đắc địa, chúng đã tạo nên một vẻ ngoài hào nhoáng, khiến các nhà đầu tư lầm tưởng đây là một sàn TMĐT uy tín, có tiềm lực tài chính mạnh.

Đối tượng chủ mưu cầm đầu Xiang Guoquan khai nhận tại cơ quan công an.

Thực chất, Merry Trade chỉ là một trò chơi con số do Xiang Guoquan trực tiếp điều khiển phía sau. Thủ đoạn của chúng được chia thành các bước hết sức tinh vi: Chúng thực hiện quảng bá rầm rộ thông qua các buổi hội thảo tại các khách sạn sang trọng ở nhiều địa phương, các đối tượng tự xưng là "leader" để thuyết giảng về tương lai của TMĐT, hứa hẹn mức lợi nhuận không tưởng nhằm "đánh" vào tâm lý ham muốn làm giàu nhanh của một số người dân.

Mặc dù các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội như: sử dụng ví điện tử quốc tế, tên miền nước ngoài, xóa sạch dữ liệu trên các hội nhóm Zalo ngay sau khi chiếm đoạt tiền, nhưng với những bằng chứng không thể chối cãi, cơ quan điều tra đã nhanh chóng dựng lên được chân dung và hành trình phạm tội của nhóm đối tượng.

Phương tiện, tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng được thu giữ.

Cơ quan Công an đã làm rõ: Công ty TNHH Merry Global chưa từng nộp hồ sơ trên Cổng thông tin quản lý hoạt động TMĐT. Website htttps://app.khptdn.com hoạt động dưới tên miền quốc tế, không thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định pháp luật Việt Nam. Từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên toàn quốc với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Hiện nay, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, ai là nạn nhân của "Sàn thương mại điện tử Merry Trade", hoặc Công ty TNHH Merry Global hãy liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để phối hợp giải quyết.