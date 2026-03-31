Ninh Bình: Phát hiện tàu chở 700m³ đất không rõ nguồn gốc trên sông Hồng
GĐXH - Lực lượng Cảnh sát đường thủy vừa phát hiện một phương tiện vận chuyển số lượng lớn đất san lấp không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc trên tuyến sông Hồng, qua địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Ngày 31/3/2026, Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ, chuyển Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo thẩm quyền đối với vụ vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ.
Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Hồng, đoạn qua địa bàn xã Trần Thương, Tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy số 2 phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện phương tiện thủy nội địa mang số đăng ký NB-8846 có dấu hiệu nghi vấn.
Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện do Trần Văn Tùng (SN 1982, trú tại thôn 3, xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, đang vận chuyển khoảng 700m³ đất san lấp theo hướng từ Hà Nội đi Ninh Bình.
Tổ công tác CSGT đường thủy kiểm tra, phát hiện, xử lý đối với hành vi vi phạm của phương tiện thủy nội địa NB-8846.
Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được hợp đồng mua bán, hợp đồng vận chuyển cũng như hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số đất nói trên. Làm việc với lực lượng chức năng, Trần Văn Tùng khai nhận vận chuyển thuê số đất này từ Hà Nội về Hưng Yên để lấy tiền công.
Ngoài ra, qua kiểm tra, Tổ công tác còn phát hiện người điều khiển phương tiện không có Giấy chứng nhận chuyên môn thuyền trưởng đúng hạng; phương tiện sử dụng Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hiệu lực.
Căn cứ quy định của pháp luật, lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường thủy theo thẩm quyền. Riêng đối với hành vi vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc, vụ việc đã được chuyển Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.
