Khởi tố, bắt giam giám đốc sinh năm 1988 sản xuất đường cát giả

Thứ hai, 07:03 30/03/2026 | Pháp luật
L.Vũ
GĐXH - Công an Đồng Tháp khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Cam - Giám đốc Công ty TNHH đường cát Quốc Thái về hành vi “Sản xuất hàng giả là thực phẩm".

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Tháp, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Cam (SN 1988, cư ngụ tại khóm 1, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) là giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn đường cát Quốc Thái về hành vi "Sản xuất hàng giả là thực phẩm (đường cát)".

Vào ngày 14/01/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an phường Hồng Ngự tiến hành kiểm tra kho hàng hóa của Công ty trách nhiệm hữu hạn đường cát Quốc Thái nằm trên đường Trần Hưng Đạo thuộc khóm 1 (phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

Lực lượng chức năng tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can đối với ông Nguyễn Văn Cam. Ảnh: CACC

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện công ty đang có hành vi san chiết 212 bao đường cát trắng từ các bao đường có in chữ nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ sang các bao bì có in nhãn hiệu của Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk và Công ty cổ phần mía đường 333, loại 50kg/bao thành phẩm để đưa lên xe ô tô tải chuẩn bị xuất bán ra thị trường.

Theo kết quả điều tra ban đầu về hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn đường cát Quốc Thái, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này có dấu hiệu sản xuất đường cát giả, đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và làm mất ổn định thị trường hàng hóa.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cam để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi "Sản xuất hàng giả là thực phẩm".

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

6 tháng đầu năm 2025: Buôn lậu, sản xuất hàng giả ở Hà Nội 'lên ngôi', thương mại điện tử là điểm nóng bán hàng nhiều 'không'

Phạt kịch khung một doanh nghiệp ở Hải Dương sản xuất hàng giả

Khởi tố 3 đối tượng sản xuất hàng giả chống dịch COVID-19 bán kiếm lời

Lật tẩy mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới, 343 bị can bị bắt giam

Pháp luật - 11 giờ trước

Hà Nội: 'Phù phép' 300 tấn thịt lợn bệnh vào chợ đầu mối và trường học, 8 bị can bị khởi tố

Pháp luật - 12 giờ trước

Hà Nội: Danh tính 2 kẻ truy đuổi, dùng gậy gỗ hành hung nam thanh niên sau va chạm giao thông

Pháp luật - 12 giờ trước

Bắt kẻ chiếm đoạt xe máy của nhiều tài xế xe ôm

Xã hội - 15 giờ trước

Giám đốc doanh nghiệp bị bắt vì sản xuất đường cát giả

Xã hội - 16 giờ trước

Hà Nội: 'Ôm' tiền mua chung đất rồi bỏ trốn, người đàn ông bị Công an truy tìm

Pháp luật - 1 ngày trước

Cựu cảnh sát "vẽ đường" cho "ông trùm" hàng giả tiêu hủy chứng cứ, đối phó với công an

Pháp luật - 1 ngày trước

Phạt tù nhóm đối tượng khiến bé gái 13 tuổi mang thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Hà Nội: Mất trắng 150 triệu đồng sau cuộc gọi hướng dẫn làm hồ sơ nhà đất online

Pháp luật - 1 ngày trước

Vụ người đàn ông bắn chết tài xế taxi, sát hại mẹ vợ: Lời kể ám ảnh của hàng xóm và gia cảnh ít ai ngờ của nghi phạm

Pháp luật - 1 ngày trước

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

