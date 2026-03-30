Khởi tố, bắt giam giám đốc sinh năm 1988 sản xuất đường cát giả
GĐXH - Công an Đồng Tháp khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Cam - Giám đốc Công ty TNHH đường cát Quốc Thái về hành vi “Sản xuất hàng giả là thực phẩm".
Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Tháp, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Cam (SN 1988, cư ngụ tại khóm 1, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) là giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn đường cát Quốc Thái về hành vi "Sản xuất hàng giả là thực phẩm (đường cát)".
Vào ngày 14/01/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an phường Hồng Ngự tiến hành kiểm tra kho hàng hóa của Công ty trách nhiệm hữu hạn đường cát Quốc Thái nằm trên đường Trần Hưng Đạo thuộc khóm 1 (phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện công ty đang có hành vi san chiết 212 bao đường cát trắng từ các bao đường có in chữ nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ sang các bao bì có in nhãn hiệu của Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk và Công ty cổ phần mía đường 333, loại 50kg/bao thành phẩm để đưa lên xe ô tô tải chuẩn bị xuất bán ra thị trường.
Theo kết quả điều tra ban đầu về hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn đường cát Quốc Thái, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này có dấu hiệu sản xuất đường cát giả, đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và làm mất ổn định thị trường hàng hóa.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cam để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi "Sản xuất hàng giả là thực phẩm".
Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
