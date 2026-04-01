Cụ ông 76 tuổi ở Quảng Trị bị phạt vì đăng video xúc phạm người khác trên mạng xã hội

Thứ tư, 06:52 01/04/2026 | Pháp luật
L.Vũ (th)
GĐXH - Do có hành vi đăng video xúc phạm người khác trên mạng xã hội, cụ ông 76 tuổi ở Quảng Trị bị cơ quan công an ra quyết định xử phạt 6,2 triệu đồng.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Trị, Công an xã Hoàn Lão vừa xử phạt vi phạm hành chính 1 người đàn ông 76 tuổi có hành vi xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức trên mạng xã hội.

Công an xã Hoàn Lão phát hiện ông H.V.T (SN 1950, trú tại địa phương) đăng tải, phát trực tiếp các video có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức. Cơ quan chức năng đã mời ông T lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, ông H.V.T đã thừa nhận hành vi vi phạm; đồng thời chủ động gỡ bỏ các nội dung đã đăng tải và cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an xã Hoàn Lão đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 6,2 triệu đồng đối với ông H.V.T.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, thận trọng khi đăng tải thông tin, phát trực tiếp trên mạng xã hội, tránh vi phạm pháp luật.

TikToker bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng video xúc phạm CSGT

TikToker D.T.N đăng tải một video với nội dung xúc phạm lực lượng CSGT, Công an thị xã Sa Pa và chia sẻ một số nội dung sai sự thật về thị xã Sa Pa.

Khởi tố kẻ đăng video nhạy cảm của một thiếu nữ sau mâu thuẫn cá nhân

GiadinhNet - Ngày 17/12, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Xuân Dũng (SN 1999, trú tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch) về hành vi "Làm nhục người khác".

Lạng Sơn: Xử phạt cá nhân đăng video phản cảm trên Facebook để 'câu view'

Xúc phạm người khác trên mạng xã hội bị xử phạt như thế nào?

TikToker bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng video xúc phạm CSGT

Khởi tố kẻ đăng video nhạy cảm của một thiếu nữ sau mâu thuẫn cá nhân

Sau khi bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng video nấu cháo gà nguyên lông, con trai bà Tân Vlog nói gì?

Ninh Bình: Phát hiện tàu chở 700m³ đất không rõ nguồn gốc trên sông Hồng

GĐXH - Lực lượng Cảnh sát đường thủy vừa phát hiện một phương tiện vận chuyển số lượng lớn đất san lấp không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc trên tuyến sông Hồng, qua địa bàn tỉnh Ninh Bình.

GĐXH - Lực lượng chức năng bắt giữ Lê Văn Tuấn (SN 1994, trú thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông, TP Hải Phòng) - nghi phạm liên quan đến vụ sát hại cụ bà L.T.Th (SN 1939, cùng địa phương).

GĐXH – Các đối tượng thiết lập ứng dụng và công ty "ma" để dẫn dụ nạn nhân đầu tư tiền ảo với hứa hẹn lợi nhuận khủng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng bằng chiêu thức tinh vi rồi khóa tài khoản, xóa sạch dấu vết.

GĐXH - Trộm hộp đen xe container bán lấy tiền tiêu xài, 3 thanh niên bị Công an TP Hải Phòng khởi tố, bắt giam.

GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng sàn thương mại điện tử Merry Trade do đối tượng người nước ngoài cầm đầu.

GĐXH - Công an Đồng Tháp khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Cam - Giám đốc Công ty TNHH đường cát Quốc Thái về hành vi “Sản xuất hàng giả là thực phẩm".

GĐXH - Lực lượng công an vừa triệt xóa đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia quy mô lớn, tiếp nhận gần 400 đối tượng từ Campuchia, khởi tố 343 bị can về hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng.

GĐXH - Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong đường dây chuyên giết mổ thịt lợn bệnh để tuồn vào các chợ đầu mối và bếp ăn trường học.

GĐXH - Sau khi xảy ra va chạm với xe máy của một nam thanh niên trên đường Nguyễn Khang (phường Yên Hòa, Hà Nội) hai đối tượng đi ô tô đã đuổi theo, ép xe vào vỉa hè rồi dùng mũ bảo hiểm, gậy gỗ tấn công nạn nhân dã man.

Không có việc làm, Nguyễn Thành Đức (25 tuổi, thường trú tại Ninh Chữ, Khánh Hòa) lên Đắk Lắk để chiếm đoạt xe máy của nhiều tài xế xe ôm.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

