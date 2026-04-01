Cụ ông 76 tuổi ở Quảng Trị bị phạt vì đăng video xúc phạm người khác trên mạng xã hội
GĐXH - Do có hành vi đăng video xúc phạm người khác trên mạng xã hội, cụ ông 76 tuổi ở Quảng Trị bị cơ quan công an ra quyết định xử phạt 6,2 triệu đồng.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Trị, Công an xã Hoàn Lão vừa xử phạt vi phạm hành chính 1 người đàn ông 76 tuổi có hành vi xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức trên mạng xã hội.
Công an xã Hoàn Lão phát hiện ông H.V.T (SN 1950, trú tại địa phương) đăng tải, phát trực tiếp các video có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức. Cơ quan chức năng đã mời ông T lên làm việc.
Tại cơ quan Công an, ông H.V.T đã thừa nhận hành vi vi phạm; đồng thời chủ động gỡ bỏ các nội dung đã đăng tải và cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.
Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an xã Hoàn Lão đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 6,2 triệu đồng đối với ông H.V.T.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, thận trọng khi đăng tải thông tin, phát trực tiếp trên mạng xã hội, tránh vi phạm pháp luật.
Khởi tố, bắt giam giám đốc sinh năm 1988 sản xuất đường cát giảPháp luật
GĐXH - Công an Đồng Tháp khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Cam - Giám đốc Công ty TNHH đường cát Quốc Thái về hành vi “Sản xuất hàng giả là thực phẩm".