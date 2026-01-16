Bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình chạy đua với 'tử thần', giành lại nhịp tim cho bé 3 tuổi đuối nước

Ngày 16/1, thông tin với PV, một lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, trưa ngày 15/1, trong lúc gia đình đang ăn cơm, bé trai 3 tuổi (trú tại xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình) ăn xong trước và ra ngoài chơi một mình. Chỉ ít phút sau không nghe thấy tiếng trẻ, người thân đi tìm thì phát hiện bé nổi dưới ao nước cạnh nhà.



Gia đình lập tức tiến hành sơ cứu ngừng tuần hoàn, ép tim, thổi ngạt cho bé trong khoảng 20 phút nhưng không có kết quả, sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu. Trên đường di chuyển, người nhà tiếp tục ép tim cho bé.

Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhi được tiếp nhận trong tình trạng ngừng thở, ngừng tim, hôn mê sâu, tím tái, SpO₂ không đo được, chi lạnh, đồng tử hai bên giãn tối đa, phản xạ ánh sáng âm tính. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành ép tim, úp mask, bóp bóng, thiết lập đường truyền tĩnh mạch và tiêm Adrenalin.

Sau khoảng 10 phút cấp cứu khẩn trương, tích cực, tim của bệnh nhi đã đập trở lại. Các bác sĩ tiến hành hội chẩn và chuyển bé về điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực.

Theo bác sĩ CKI Vũ Đình Thắng – Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình, hiện tình trạng bệnh nhi vẫn rất nguy kịch. Bệnh nhi đang được điều trị thở máy, dùng thuốc vận mạch liều cao và lọc máu liên tục. Trong những ngày đầu, chưa thể đánh giá đầy đủ mức độ tổn thương, đặc biệt là nguy cơ tổn thương thần kinh. Các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi sát tình trạng suy đa cơ quan trong khoảng 3–5 ngày tới.

Hiện bệnh nhi vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện trẻ bị đuối nước, cần thực hiện ngay các biện pháp sơ cứu ngừng tuần hoàn như ép tim, thổi ngạt cho đến khi trẻ có nhịp tim trở lại. Tuyệt đối không dốc ngược, vác trẻ chạy vòng quanh vì có thể làm mất "thời gian vàng" cứu sống nạn nhân. Sau sơ cứu, cần nhanh chóng đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi và điều trị kịp thời.

Theo tìm hiểu của PV, trong năm 2025, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm, cướp đi sinh mạng của không ít trẻ em và người lớn. Nguyên nhân chủ yếu do sự chủ quan của người lớn, môi trường sống tiềm ẩn nhiều nguy cơ như ao, hồ, sông, kênh mương nhưng thiếu các biện pháp rào chắn, cảnh báo an toàn.

Để phòng ngừa tai nạn đuối nước, các gia đình và người thân cần đặc biệt lưu ý: Không để trẻ nhỏ chơi một mình, nhất là ở khu vực gần ao, hồ, sông, suối, mương nước, giếng nước, bể chứa nước trong gia đình. Trẻ cần luôn có người lớn trông coi trực tiếp.

Che chắn, rào kín các khu vực có nguy cơ gây đuối nước xung quanh nhà; đậy kín bể nước, giếng nước, đặt biển cảnh báo tại ao hồ, hố nước sâu.

Trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cứu đuối nước cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là kỹ năng ép tim, thổi ngạt đúng cách; tuyệt đối không dốc ngược, vác trẻ chạy khi phát hiện trẻ đuối nước.

Dạy trẻ kỹ năng an toàn trong môi trường nước phù hợp với độ tuổi; hướng dẫn trẻ nhận biết nguy hiểm và không tự ý xuống nước khi không có người lớn.

Khi xảy ra sự cố đuối nước, cần nhanh chóng sơ cứu ngừng tuần hoàn và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất, ngay cả khi trẻ đã tỉnh lại, nhằm phát hiện sớm các biến chứng nguy hiểm.

Các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và nhà trường cũng cần tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, rà soát các điểm nguy cơ đuối nước, góp phần hạn chế những tai nạn thương tâm, bảo vệ an toàn tính mạng trẻ em.