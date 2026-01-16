Bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình chạy đua với 'tử thần', giành lại nhịp tim cho bé 3 tuổi đuối nước
GĐXH - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa tiếp nhận một bệnh nhi 3 tuổi bị đuối nước trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, hôn mê sâu. Dù được gia đình và các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, hiện tình trạng của bé vẫn hết sức nguy kịch.
Ngày 16/1, thông tin với PV, một lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, trưa ngày 15/1, trong lúc gia đình đang ăn cơm, bé trai 3 tuổi (trú tại xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình) ăn xong trước và ra ngoài chơi một mình. Chỉ ít phút sau không nghe thấy tiếng trẻ, người thân đi tìm thì phát hiện bé nổi dưới ao nước cạnh nhà.
Gia đình lập tức tiến hành sơ cứu ngừng tuần hoàn, ép tim, thổi ngạt cho bé trong khoảng 20 phút nhưng không có kết quả, sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu. Trên đường di chuyển, người nhà tiếp tục ép tim cho bé.
Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhi được tiếp nhận trong tình trạng ngừng thở, ngừng tim, hôn mê sâu, tím tái, SpO₂ không đo được, chi lạnh, đồng tử hai bên giãn tối đa, phản xạ ánh sáng âm tính. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành ép tim, úp mask, bóp bóng, thiết lập đường truyền tĩnh mạch và tiêm Adrenalin.
Sau khoảng 10 phút cấp cứu khẩn trương, tích cực, tim của bệnh nhi đã đập trở lại. Các bác sĩ tiến hành hội chẩn và chuyển bé về điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực.
Theo bác sĩ CKI Vũ Đình Thắng – Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình, hiện tình trạng bệnh nhi vẫn rất nguy kịch. Bệnh nhi đang được điều trị thở máy, dùng thuốc vận mạch liều cao và lọc máu liên tục. Trong những ngày đầu, chưa thể đánh giá đầy đủ mức độ tổn thương, đặc biệt là nguy cơ tổn thương thần kinh. Các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi sát tình trạng suy đa cơ quan trong khoảng 3–5 ngày tới.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện trẻ bị đuối nước, cần thực hiện ngay các biện pháp sơ cứu ngừng tuần hoàn như ép tim, thổi ngạt cho đến khi trẻ có nhịp tim trở lại. Tuyệt đối không dốc ngược, vác trẻ chạy vòng quanh vì có thể làm mất "thời gian vàng" cứu sống nạn nhân. Sau sơ cứu, cần nhanh chóng đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi và điều trị kịp thời.
Theo tìm hiểu của PV, trong năm 2025, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm, cướp đi sinh mạng của không ít trẻ em và người lớn. Nguyên nhân chủ yếu do sự chủ quan của người lớn, môi trường sống tiềm ẩn nhiều nguy cơ như ao, hồ, sông, kênh mương nhưng thiếu các biện pháp rào chắn, cảnh báo an toàn.
Để phòng ngừa tai nạn đuối nước, các gia đình và người thân cần đặc biệt lưu ý: Không để trẻ nhỏ chơi một mình, nhất là ở khu vực gần ao, hồ, sông, suối, mương nước, giếng nước, bể chứa nước trong gia đình. Trẻ cần luôn có người lớn trông coi trực tiếp.
Che chắn, rào kín các khu vực có nguy cơ gây đuối nước xung quanh nhà; đậy kín bể nước, giếng nước, đặt biển cảnh báo tại ao hồ, hố nước sâu.
Trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cứu đuối nước cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là kỹ năng ép tim, thổi ngạt đúng cách; tuyệt đối không dốc ngược, vác trẻ chạy khi phát hiện trẻ đuối nước.
Dạy trẻ kỹ năng an toàn trong môi trường nước phù hợp với độ tuổi; hướng dẫn trẻ nhận biết nguy hiểm và không tự ý xuống nước khi không có người lớn.
Khi xảy ra sự cố đuối nước, cần nhanh chóng sơ cứu ngừng tuần hoàn và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất, ngay cả khi trẻ đã tỉnh lại, nhằm phát hiện sớm các biến chứng nguy hiểm.
Các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và nhà trường cũng cần tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, rà soát các điểm nguy cơ đuối nước, góp phần hạn chế những tai nạn thương tâm, bảo vệ an toàn tính mạng trẻ em.
Lào Cai: Một xã có ba người nghi bị chó dại cắn, một trường hợp đã tử vongY tế - 24 phút trước
Một người đàn ông trú tại xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai được xác định tử vong, nghi do mắc bệnh dại, sau khi xuất hiện các triệu chứng co giật, sợ nước, sợ gió.
Muốn đón Tết 2026 với làn da căng mịn, chị em nhất định phải tránh xa 5 loại đồ uống nàySống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người vẫn giữ thói quen uống nước ngọt mỗi ngày mà không hề hay biết rằng đồ uống này có thể thúc đẩy quá trình lão hóa, làm tăng nguy cơ tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt, có 5 loại nước ngọt quen thuộc càng uống nhiều càng gây hại cho sức khỏe về lâu dài.
Bệnh viện 19-8 tái khởi động kỹ thuật ghép tủy: Bước tiến chiến lược trong điều trị ung thư máuY tế - 2 ngày trước
GĐXH - 13/01/2026, BV 19-8 phối hợp Viện Huyết học thảo luận tái khởi động ghép tủy, mở hy vọng mới sau 13 năm gián đoạn.
TP.HCM: Triển khai thành công kỹ thuật xóa cận thế hệ mới cho những bệnh nhân đầu tiênY tế - 3 ngày trước
GĐXH - Vừa qua, những ca phẫu thuật điều trị tật khúc xạ bằng phương pháp SILK đầu tiên tại khu vực phía Nam đã được thực hiện thành công. Đây là kỹ thuật mới không tạo vạt giác mạc, giúp bệnh nhân phục hồi thị lực nhanh và hạn chế tối đa xâm lấn.
10 giờ phẫu thuật giải cứu người đàn ông 'cong như con tôm' , 7 năm cúi mặt xuống đấtSống khỏe - 5 ngày trước
Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai mới đây đã phẫu thuật và điều trị thành công cho trường hợp nam bệnh nhân bị viêm cột sống dính khớp, khiến cơ thể "cong như con tôm" trong nhiều năm.
Cập nhật sức khỏe 3 bệnh nhân ở Ninh Bình ngộ độc sau khi ăn hạt củ đậuSống khỏe - 5 ngày trước
Sau khi ăn hạt cây củ đậu, 6 người trong cùng một gia đình ở xã Xuân Trường (Ninh Bình) phải nhập viện cấp cứu, trong đó 3 trường hợp diễn biến nặng được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai.
Bệnh viện Sản - Nhi Lào Cai thông tin về ca bệnh nhi 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốcSống khỏe - 6 ngày trước
Ngày 10/1, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Lào Cai đã thông tin chính thức về trường hợp một bệnh nhi 20 tháng tuổi tử vong tại bệnh viện vào tối cùng ngày.
Thanh niên khỏe mạnh bất ngờ sốc tim, bác sĩ bệnh viện miền núi cứu sống bằng kỹ thuật VA-ECMOSống khỏe - 6 ngày trước
Trước khi nhập viện, bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên chỉ trong thời gian ngắn, viêm cơ tim cấp khiến người này rơi vào sốc tim nguy kịch. Lần đầu tiên, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi Bắc Quảng Nam đã ứng dụng VA-ECMO, kịp thời giành lại sự sống cho người bệnh.
Chị em đua nhau ăn thứ này để đẹp da đón Tết 2026, chuyên gia ngăn vội vì coi chừng 'hại thân'Sống khỏe - 1 tuần trước
GĐXH - Những ngày chuẩn bị đón Tết 2026, nhiều chị em truyền tai nhau mua nước xương hầm ăn để bổ sung collagen, đẹp da 'cấp tốc'. Nhưng chuyên gia cảnh báo: coi chừng tiền mất, tật mang.
Bước tiến mới của y tế số: Bệnh viện 19-8 triển khai trí tuệ nhân tạo 'bắt mạch' bệnh lý tim mạchY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Nằm trong chiến lược chuyển đổi số y tế, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã chính thức triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ đọc kết quả điện tim. Đây là giải pháp đột phá giúp nâng cao năng lực chẩn đoán lâm sàng, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu xây dựng "bệnh viện không giấy tờ".
Món cháo 'vạn người mê' ngày lạnh: Chuyên gia chỉ rõ 5 nhóm người 'né gấp' nếu không muốn nhập việnSống khỏe
GĐXH - Cháo lòng là món ăn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với ẩm thực Việt, nhất là trong những ngày thời tiết chuyển lạnh. Tuy nhiên, đằng sau hương vị đậm đà ấy là những khuyến cáo y tế về hàm lượng dinh dưỡng và các nhóm nguy cơ mà người tiêu dùng cần nắm vững.