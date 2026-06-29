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Người đàn ông 59 tuổi phát hiện ung thư phổi thừa nhận 1 sai lầm suốt 30 năm nhiều nam giới Việt mắc phải

Thứ hai, 13:00 29/06/2026 | Sống khỏe
Nguyên Vũ (th)
Nguyên Vũ (th)
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GĐXH - Không có triệu chứng bất thường, ông Lê tình cờ phát hiện ung thư phổi trong một lần khám sức khỏe định kỳ. Đáng chú ý, khối u nằm sát động mạch phổi và đã xâm lấn phức tạp.

Phát hiện ung thư phổi dù không có triệu chứng

Trước khi phát hiện ung thư phổi, ông Lê (59 tuổi) có tiền sử hút thuốc lá hơn 30 năm. Dù không xuất hiện các dấu hiệu bất thường về hô hấp, ông vẫn duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Trong lần kiểm tra gần đây tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, kết quả chụp CT phát hiện một khối u nằm ở thùy trên phổi phải. Vị trí khối u được đánh giá rất nguy hiểm khi nằm gần rốn phổi – nơi tập trung các nhánh mạch máu lớn và phế quản gốc của phổi.

PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Ngoại Lồng ngực – Mạch máu, cho biết khối u không chỉ nằm sát động mạch phổi mà còn đã xâm lấn vào động mạch trong thùy phổi. Bên cạnh đó, hạch số 10 cũng xâm lấn vùng gốc động mạch phổi, làm tăng đáng kể nguy cơ tai biến trong quá trình phẫu thuật.

"Đây là một trong số ít những ca phẫu thuật rất khó mà tôi từng thực hiện", PGS Vĩnh chia sẻ.

Người đàn ông 59 tuổi phát hiện ung thư phổi thừa nhận 1 sai lầm suốt 30 năm nhiều nam giới Việt mắc phải - Ảnh 1.

Phó giáo sư Vĩnh thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Khối u ở vị trí "siêu khó", nguy cơ tử vong ngay trên bàn mổ

Theo các bác sĩ, việc can thiệp vào những khối u nằm sát động mạch phổi luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chỉ cần tổn thương một nhánh mạch máu lớn cũng có thể gây xuất huyết ồ ạt, đe dọa tính mạng người bệnh ngay trong lúc phẫu thuật.

Nếu không được điều trị, khối u có thể tiếp tục phát triển, xâm lấn sâu hơn vào hệ mạch máu lớn, làm suy giảm chức năng hô hấp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiên lượng sống.

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, ê-kíp quyết định lựa chọn phẫu thuật nội soi bằng robot Da Vinci Xi nhằm tăng độ chính xác trong quá trình bóc tách khối u, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương các cấu trúc quan trọng xung quanh.

Trong ca mổ, PGS Vĩnh trực tiếp điều khiển bốn cánh tay robot tiếp cận vùng khối u nằm sát động mạch phổi gốc.

Các bác sĩ vừa cắt u vừa thực hiện sinh thiết lạnh ngay trong lúc phẫu thuật để xác định bản chất khối u.

Xác định ung thư phổi giai đoạn T2 ngay trên bàn mổ

Mẫu bệnh phẩm được gửi sinh thiết lạnh ngay khi người bệnh vẫn đang trong phòng mổ.

Sau khoảng 40 phút, kết quả xác định đây là ung thư biểu mô tuyến phổi giai đoạn T2. Ngay sau đó, ê-kíp tiếp tục cắt các nhánh động mạch của thùy trên phổi phải và cắt toàn bộ thùy phổi chứa khối u.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 5 giờ, lâu hơn đáng kể so với các ca cắt thùy phổi thông thường vốn chỉ kéo dài khoảng 2-3 giờ.

Theo PGS Vĩnh, thời gian phẫu thuật kéo dài nằm trong dự kiến do vị trí đặc biệt phức tạp của khối u cũng như yêu cầu kiểm soát chặt chẽ nguy cơ tổn thương mạch máu lớn.

Sau mổ, người bệnh hồi phục thuận lợi, ít đau, chức năng hô hấp ổn định và được xuất viện sau 3 ngày để tiếp tục điều trị hóa chất bổ trợ theo phác đồ.

Người đàn ông 59 tuổi phát hiện ung thư phổi thừa nhận 1 sai lầm suốt 30 năm nhiều nam giới Việt mắc phải - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Bác sĩ khuyến cáo: Người hút thuốc lá lâu năm cần tầm soát ung thư phổi định kỳ

Theo PGS Vũ Hữu Vĩnh, ung thư phổi giai đoạn sớm thường tiến triển âm thầm và không gây triệu chứng rõ rệt. Đây là lý do nhiều trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi khối u đã lớn hoặc đã xâm lấn các cơ quan lân cận.

Những người có nguy cơ cao như hút thuốc lá lâu năm, từng hút thuốc, thường xuyên tiếp xúc với khói bụi nghề nghiệp, ô nhiễm môi trường hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư phổi cần khám sức khỏe định kỳ và tầm soát theo hướng dẫn của bác sĩ.

"Phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp nâng cao cơ hội điều trị khỏi, đồng thời tạo điều kiện áp dụng các phương pháp ít xâm lấn, bảo tồn tối đa chức năng phổi và chất lượng cuộc sống cho người bệnh", PGS Vĩnh khuyến cáo.

Phương pháp phòng ngừa ung thư phổi hiệu quả

Để phòng ngừa bệnh hiệu quả, bạn có thể tham khảo một số gợi ý dưới đây:

- Bỏ thuốc lá, tránh hết mức việc hút thuốc thụ động;

- Hạn chế hết mức sự tiếp xúc với các hóa chất độc hại, radon, các chất phóng xạ; 

- Tập thể dục thường xuyên;

- Định kỳ kiểm tra sức khỏe mỗi năm;

- Ăn nhiều trái cây, rau quả;

- Tầm soát ung thư phổi hàng năm ở các đối tượng sau: Hút thuốc 20 gói – năm (ví dụ: Bạn hút thuốc 2 gói/ngày, trong vòng 10 năm, nghĩa là bạn đã hút 2x10 = 20 gói-năm), người từ 50 – 80 tuổi có tiền sử hút thuốc trong vòng 15 năm hoặc đang hút thuốc. Việc tầm soát chỉ nên thực hiện ở những đối tượng nguy cơ cao nêu trên.

Người đàn ông 59 tuổi phát hiện ung thư phổi thừa nhận 1 sai lầm suốt 30 năm nhiều nam giới Việt mắc phải - Ảnh 3.Hai mẹ con cùng mắc ung thư phổi: Bác sĩ chỉ ra yếu tố gây bệnh nhiều người Việt bỏ qua

GĐXH - Mẹ mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, người phụ nữ 42 tuổi quyết định đi kiểm tra sức khỏe. Không ngờ, bác sĩ phát hiện chị cũng mắc ung thư phổi dù hoàn toàn không có triệu chứng.

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