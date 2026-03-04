Mới nhất
Bạch Cốt Tinh phim 'Tây du ký': Ôm hận vì đóng phản diện, U90 sống kín tiếng

Thứ tư, 07:00 04/03/2026 | Thế giới showbiz

Trong "Tây du ký", nhân vật Bạch Cốt Tinh không chỉ là yêu quái độc ác xảo quyệt bậc nhất mà còn để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Dương Xuân Hà là nữ diễn viên đảm nhận vai diễn Bạch Cốt Tinh trong tập phim 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh trong Tây du ký 1986 . Dù chỉ tham gia vài tập phim nhưng Dương Xuân Hà đã để lại ấn tượng trong lòng người hâm mộ không kém dàn nhân vật chính.

Ôm hận vì "bị lừa" đóng vai Bạch Cốt Tinh

Dương Xuân Hà sinh năm 1943, từng theo học tại trường Opera Thượng Hải, trực thuộc Học viện Sân khấu Thượng Hải. Năm 1959, bà chuyển sang học Kinh kịch, trở thành học trò của hai nghệ sĩ xuất sắc trong lĩnh vực Kinh kịch của Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp, bà góp mặt trong nhiều vở kịch và nổi tiếng khắp Trung Quốc.

Thời điểm được mời đóng Tây du ký, Dương Xuân Hà đã bước vào tuổi 40. Đây cũng là vai diễn truyền hình đầu tiên trong sự nghiệp của bà. Vai diễn Bạch Cốt Tinh là một yêu quái tàn ác nên khi đạo diễn Dương Khiết đề nghị Dương Xuân Hà đảm nhiệm vai diễn này, bà đã từ chối vì không muốn làm hỏng hình ảnh dịu dàng.

Bạch Cốt Tinh phim 'Tây du ký': Ôm hận vì đóng phản diện, U90 sống kín tiếng - Ảnh 1.

Nhân vật Bạch Cốt Tinh gây ám ảnh màn ảnh do Dương Xuân Hà đóng.

Tuy nhiên, khi trò chuyện với đạo diễn Dương Khiết, Dương Xuân Hà đồng ý nhận vai diễn. Theo đó, Dương Xuân Hà chấp nhận vai này vì đạo diễn Dương Khiết phải đồng ý để bà đảm nhiệm thêm vai diễn nữ vương Nữ Nhi Quốc.

Thế nhưng sau đó, bà lại nuốt lời vì cho rằng nếu để Dương Xuân Hà đóng cả hai vai thiện - ác sẽ gây nhầm lẫn cho khán giả. Thay vào đó, Dương Khiết đã lựa chọn Chu Lâm và cho ra mắt hình tượng nữ vương Nữ Nhi Quốc kinh điển nhất trên màn ảnh Hoa ngữ.

Vai diễn của Bạch Cốt Tinh thành công tới mức trở thành nỗi ám ảnh trong tuổi thơ của biết bao người, thậm chí còn khiến Dương Xuân Hà bị khán giả ghét lây. Cảm thấy bị đạo diễn lừa dối, Dương Xuân Hà ôm mối hận suốt nhiều năm, cạch mặt nữ đạo diễn quá cố.

Nhiều năm sau khi đoàn làm phim Tây du ký tụ họp, Dương Xuân Hà không bao giờ tham dự. Bà cũng tuyên bố không bao giờ xem lại bộ phim kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ.

Cuộc sống bí ẩn tuổi xế chiều

Sau Tây du ký, Dương Xuân Hà cũng không đóng phim mà chỉ tập trung vào kịch nói. Nữ nghệ sĩ sống khá kín tiếng nên đồng nghiệp cũng ít có thông tin về bà.

Về đời tư, Dương Xuân Hà kết hôn với một nghệ sĩ opera và có một cậu con trai. Gia đình bà sống tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Thỉnh thoảng, bà góp mặt trong các sự kiện từ thiện và dừng các hoạt động nghệ thuật từ vài năm nay.

Năm 2020, khi tham gia một chương trình phỏng vấn của đài CCTV, nữ nghệ sĩ cũng lên tiếng hóa giải những đồn đoán về mối quan hệ bất hòa giữa bà và đoàn phim Tây du ký.

Khi được hỏi về mối bất hòa với cố đạo diễn Dương Khiết, nữ nghệ sĩ cho rằng cả hai đều khá bận rộn với công việc riêng nên không có thời gian giữ liên lạc với nhau.

Bạch Cốt Tinh phim 'Tây du ký': Ôm hận vì đóng phản diện, U90 sống kín tiếng - Ảnh 2.

Dương Xuân Hà đẹp lão ở tuổi ngoài 80.

Ở tuổi 83, Dương Xuân Hà vẫn rất đẹp lão và nhanh nhẹn. Mái tóc màu bạch kim, đôi mắt sáng và dáng vóc nhỏ nhắn của bà khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Với làng nghệ thuật kinh kịch, Dương Xuân Hà vẫn là một hòn ngọc quý. Bà giành nhiều thưởng chuyên môn và trở thành thế hệ lão làng, được gọi là "Dương lão sư". Năm 2018, bà lọt vào danh sách "những truyền nhân kế thừa" thuộc di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia tại Trung Quốc.

MC Thái Trang, Ngọc Thịnh và Châu Khang dẫn bản tin "SAO 24H" trên VTV3MC Thái Trang, Ngọc Thịnh và Châu Khang dẫn bản tin 'SAO 24H' trên VTV3

GĐXH - MC Thái Trang, Ngọc Thịnh và Châu Khang mang đến màu sắc trẻ trung cho bản tin giải trí "SAO 24H" phát sóng khung giờ vàng VTV3.

Ngọc Thanh
