MC Thái Trang, Ngọc Thịnh và Châu Khang dẫn bản tin 'SAO 24H' trên VTV3

Theo VTV, đồng hành cùng khán giả trong khung giờ 19h55 hàng ngày của bản tin giải trí "SAO 24H" là các BTV trẻ trung, năng động đó là MC Châu Khang, MC Ngọc Thịnh - gương mặt dẫn trẻ trung của các chương trình giải trí và MC Thái Trang - gương mặt ghi dấu ấn với những cuộc trò chuyện thú vị, gần gũi trong chương trình "Sao Check" trên VTV3.

Sự góp mặt của bộ ba MC không chỉ tạo nên nhịp điệu tươi mới cho bản tin, mà còn giúp mỗi câu chuyện được truyền tải một cách tự nhiên, mềm mại và giàu chiều sâu.

MC Thái Trang, Ngọc Thịnh và Châu Khang mang đến màu sắc trẻ trung cho bản tin giải trí "SAO 24H". Ảnh VTV

Chia sẻ trên Thời báo VTV trước ngày lên sóng "SAO 24H", MC Thái Trang cho rằng, khán giả trẻ nói riêng và khán giả quan tâm đến tin tức giải trí nói chung đang sống trong hơi thở của tin tức mới mỗi phút, mỗi ngày, trên mọi phương tiện. Thông tin có thể mới hoặc đã biết, nhưng khi theo dõi "SAO 24H", khán giả sẽ ghi nhớ những thông tin và dữ kiện mà chúng tôi cung cấp. Một phần là cách truyền đạt thông tin mới, một phần vì dàn MC cũng rất "hấp dẫn".

MC - BTV Thái Trang. Ảnh VTV

Với trải nghiệm dẫn "SAO 24H", MC Ngọc Thịnh cho biết, "SAO 24H" thực sự tạo ra một luồng gió mới cho ekip sản xuất, khi có cơ hội được gặp gỡ khán giả mỗi ngày để mang tới những thông tin giải trí nóng hổi, cách thể hiện mới mẻ, hiện đại, gần gũi với các khán giả trẻ.

MC Châu Khang chia sẻ, là em út trong bộ ba người dẫn, Châu Khang mang theo nhiều xúc cảm đan xen - có cả hồi hộp lẫn rất nhiều háo hức. Châu Khang tin rằng mỗi vấn đề luôn có nhiều góc nhìn cũng như cách tiếp cận khác nhau, và hy vọng bản thân có thể kể những câu chuyện về mối quan tâm của thế hệ mình bằng chính ngôn ngữ của thế hệ ấy: nhanh nhạy, trẻ trung, hấp dẫn và mới mẻ.

Nghệ sĩ trực tiếp chia sẻ suy nghĩ chân thành về một vấn đề đang được quan tâm. Ảnh VTV

VTV ra mắt bản tin "SAO 24H" trên sóng VTV3 - một chương trình cập nhật toàn cảnh đời sống giải trí trong nước và quốc tế, phát sóng vào 19h55 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 01/03. Tiết tấu nhanh, hình ảnh trẻ trung và cách thể hiện gần gũi, "SAO 24H" phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của khán giả hiện đại. Với tinh thần cập nhật - chính xác - hấp dẫn, "SAO 24H" hứa hẹn trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi tối của khán giả yêu thích lĩnh vực giải trí, đồng hành cùng nhịp đập sôi động của showbiz Việt và thế giới.

Không chỉ là một bản tin tổng hợp, "SAO 24H" mang đến các tiểu mục sáng tạo, chuyên biệt đáp ứng sự quan tâm của khán giả trẻ. Bên cạnh các tiểu mục riêng biệt, "SAO 24H" vẫn đảm bảo vai trò là bản tin cập nhật nhanh và chính thống về: Tin tức điện ảnh, âm nhạc, truyền hình; Sự kiện, thảm đỏ, lễ trao giải; Xu hướng nổi bật trên nền tảng số; Những vấn đề đang được công chúng quan tâm.