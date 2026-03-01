MC Thái Trang, Ngọc Thịnh và Châu Khang dẫn bản tin 'SAO 24H' trên VTV3
GĐXH - MC Thái Trang, Ngọc Thịnh và Châu Khang mang đến màu sắc trẻ trung cho bản tin giải trí "SAO 24H" phát sóng khung giờ vàng VTV3.
Theo VTV, đồng hành cùng khán giả trong khung giờ 19h55 hàng ngày của bản tin giải trí "SAO 24H" là các BTV trẻ trung, năng động đó là MC Châu Khang, MC Ngọc Thịnh - gương mặt dẫn trẻ trung của các chương trình giải trí và MC Thái Trang - gương mặt ghi dấu ấn với những cuộc trò chuyện thú vị, gần gũi trong chương trình "Sao Check" trên VTV3.
Sự góp mặt của bộ ba MC không chỉ tạo nên nhịp điệu tươi mới cho bản tin, mà còn giúp mỗi câu chuyện được truyền tải một cách tự nhiên, mềm mại và giàu chiều sâu.
Chia sẻ trên Thời báo VTV trước ngày lên sóng "SAO 24H", MC Thái Trang cho rằng, khán giả trẻ nói riêng và khán giả quan tâm đến tin tức giải trí nói chung đang sống trong hơi thở của tin tức mới mỗi phút, mỗi ngày, trên mọi phương tiện. Thông tin có thể mới hoặc đã biết, nhưng khi theo dõi "SAO 24H", khán giả sẽ ghi nhớ những thông tin và dữ kiện mà chúng tôi cung cấp. Một phần là cách truyền đạt thông tin mới, một phần vì dàn MC cũng rất "hấp dẫn".
Với trải nghiệm dẫn "SAO 24H", MC Ngọc Thịnh cho biết, "SAO 24H" thực sự tạo ra một luồng gió mới cho ekip sản xuất, khi có cơ hội được gặp gỡ khán giả mỗi ngày để mang tới những thông tin giải trí nóng hổi, cách thể hiện mới mẻ, hiện đại, gần gũi với các khán giả trẻ.
MC Châu Khang chia sẻ, là em út trong bộ ba người dẫn, Châu Khang mang theo nhiều xúc cảm đan xen - có cả hồi hộp lẫn rất nhiều háo hức. Châu Khang tin rằng mỗi vấn đề luôn có nhiều góc nhìn cũng như cách tiếp cận khác nhau, và hy vọng bản thân có thể kể những câu chuyện về mối quan tâm của thế hệ mình bằng chính ngôn ngữ của thế hệ ấy: nhanh nhạy, trẻ trung, hấp dẫn và mới mẻ.
VTV ra mắt bản tin "SAO 24H" trên sóng VTV3 - một chương trình cập nhật toàn cảnh đời sống giải trí trong nước và quốc tế, phát sóng vào 19h55 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 01/03. Tiết tấu nhanh, hình ảnh trẻ trung và cách thể hiện gần gũi, "SAO 24H" phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của khán giả hiện đại. Với tinh thần cập nhật - chính xác - hấp dẫn, "SAO 24H" hứa hẹn trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi tối của khán giả yêu thích lĩnh vực giải trí, đồng hành cùng nhịp đập sôi động của showbiz Việt và thế giới.
Không chỉ là một bản tin tổng hợp, "SAO 24H" mang đến các tiểu mục sáng tạo, chuyên biệt đáp ứng sự quan tâm của khán giả trẻ. Bên cạnh các tiểu mục riêng biệt, "SAO 24H" vẫn đảm bảo vai trò là bản tin cập nhật nhanh và chính thống về: Tin tức điện ảnh, âm nhạc, truyền hình; Sự kiện, thảm đỏ, lễ trao giải; Xu hướng nổi bật trên nền tảng số; Những vấn đề đang được công chúng quan tâm.
Tài tử từng khiến triệu cô gái si mê, giờ kín tiếng bên vợ kém 20 tuổiThế giới showbiz - 4 giờ trước
Nam nghệ sĩ này từng là một trong "Tứ đại Thiên vương" Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 90 với danh xưng Vương tử cùng với Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu và Quách Phú Thành.
Bi kịch cuối đời của nam nghệ sĩ cải lương tuồng cổ đoàn Huỳnh Long một thờiGiải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Nghệ sĩ Vũ Quang khiến nhiều người xót xa khi tuổi xế chiều không thể đi lại, sống cô độc trong tịnh xá.
Nữ doanh nhân xinh đẹp trong 'Không giới hạn', đỉnh cao sự nghiệp bất ngờ sang Mỹ sinh con rồi trở về làm mẹ đơn thânGiải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Maya để lại nhiều ấn tượng với khán giả qua vai Trang trong phim "Không giới hạn" đang phát sóng trên VTV1.
Phim Tết có Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan đang tạo bất ngờGiải trí - 18 giờ trước
GĐXH - Sau một tuần ra mắt, bộ phim "Báu vật trời cho" có sự tham gia diễn xuất của Tuấn Trần, Phương Anh Đào bất ngờ tạo cú lội ngược dòng ấn tượng trong cuộc đua phim Tết.
Tin vui của BTV Hoài Anh ở tuổi 46Giải trí - 18 giờ trước
GĐXH - BTV Hoài Anh chia sẻ tin vui về thành tích xuất sắc trong công tác năm 2025. Cô ghi dấu ấn với những chương trình đặc biệt và nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, khán giả.
Bản tin 'SAO 24H' phát sóng giờ vàng VTV3 mỗi ngày có gì hấp dẫn?Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - Chương trình "SAO 24H" - bản tin văn hoá, giải trí dành cho giới trẻ sẽ lên sóng khung giờ vàng của VTV3 lúc 19h55 - 20h00 hàng ngày, từ ngày 01/03.
Sau đám hỏi với cầu thủ Đức Huy, MC Huyền Trang 'Mù Tạt' đón nhận tin vuiGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - MC Huyền Trang "Mù Tạt" tiếp tục đảm nhận vai trò MC của chương trình "Lá xanh" mùa 2 phát sóng vào đầu tháng 3 tới.
Nam NSND U70 tìm được tình yêu ở tuổi xế chiều, mua được nhà riêngGiải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Ở tuổi xế chiều, NSND Việt Anh đã tái hôn và tìm được bến bờ hạnh phúc. Cặp đôi mới đây đã mua được nhà riêng.
Trung tá Minh Kiên lặng người trước nỗi niềm cơm áo của người dân quân tự vệXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Trung tá Minh Kiên vô tình nghe được câu chuyện của Phúc đang đứng giữa lựa chọn rời lực lượng để lo cho vợ con hay ở lại vì nghĩa tình anh em.
Thành (Thanh Sơn) cắt đứt bạn bè sau khi nhận lại 1,5 tỷ đồng từ Chiến (Bình An)Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Thành quyết định gặp Chiến, trả lại tiền cho bạn gái cũ và kết thúc quan hệ với cả hai người đã phản bội mình.
Lê Phương giản dị đi du xuân đầu nămGiải trí
GĐXH - Lê Phương mới đây khoe hình ảnh du xuân đầu năm với trang phục giản dị, nhẹ nhàng. Đầu năm, người đẹp cũng nhận show sớm và được gia đình ủng hộ.