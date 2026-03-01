Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

MC Thái Trang, Ngọc Thịnh và Châu Khang dẫn bản tin 'SAO 24H' trên VTV3

Chủ nhật, 10:43 01/03/2026 | Giải trí
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - MC Thái Trang, Ngọc Thịnh và Châu Khang mang đến màu sắc trẻ trung cho bản tin giải trí "SAO 24H" phát sóng khung giờ vàng VTV3.

Theo VTV, đồng hành cùng khán giả trong khung giờ 19h55 hàng ngày của bản tin giải trí "SAO 24H" là các BTV trẻ trung, năng động đó là MC Châu Khang, MC Ngọc Thịnh - gương mặt dẫn trẻ trung của các chương trình giải trí và MC Thái Trang - gương mặt ghi dấu ấn với những cuộc trò chuyện thú vị, gần gũi trong chương trình "Sao Check" trên VTV3.

Sự góp mặt của bộ ba MC không chỉ tạo nên nhịp điệu tươi mới cho bản tin, mà còn giúp mỗi câu chuyện được truyền tải một cách tự nhiên, mềm mại và giàu chiều sâu.

MC Thái Trang, Ngọc Thịnh và Châu Khang dẫn bản tin 'SAO 24H' trên VTV3 - Ảnh 1.

MC Thái Trang, Ngọc Thịnh và Châu Khang mang đến màu sắc trẻ trung cho bản tin giải trí "SAO 24H". Ảnh VTV

Chia sẻ trên Thời báo VTV trước ngày lên sóng "SAO 24H", MC Thái Trang cho rằng, khán giả trẻ nói riêng và khán giả quan tâm đến tin tức giải trí nói chung đang sống trong hơi thở của tin tức mới mỗi phút, mỗi ngày, trên mọi phương tiện. Thông tin có thể mới hoặc đã biết, nhưng khi theo dõi "SAO 24H", khán giả sẽ ghi nhớ những thông tin và dữ kiện mà chúng tôi cung cấp. Một phần là cách truyền đạt thông tin mới, một phần vì dàn MC cũng rất "hấp dẫn".

MC Thái Trang, Ngọc Thịnh và Châu Khang dẫn bản tin 'SAO 24H' trên VTV3 - Ảnh 2.

MC - BTV Thái Trang. Ảnh VTV

Với trải nghiệm dẫn "SAO 24H", MC Ngọc Thịnh cho biết, "SAO 24H" thực sự tạo ra một luồng gió mới cho ekip sản xuất, khi có cơ hội được gặp gỡ khán giả mỗi ngày để mang tới những thông tin giải trí nóng hổi, cách thể hiện mới mẻ, hiện đại, gần gũi với các khán giả trẻ. 

MC Châu Khang chia sẻ, là em út trong bộ ba người dẫn, Châu Khang mang theo nhiều xúc cảm đan xen - có cả hồi hộp lẫn rất nhiều háo hức. Châu Khang tin rằng mỗi vấn đề luôn có nhiều góc nhìn cũng như cách tiếp cận khác nhau, và hy vọng bản thân có thể kể những câu chuyện về mối quan tâm của thế hệ mình bằng chính ngôn ngữ của thế hệ ấy: nhanh nhạy, trẻ trung, hấp dẫn và mới mẻ.

MC Thái Trang, Ngọc Thịnh và Châu Khang dẫn bản tin 'SAO 24H' trên VTV3 - Ảnh 3.

Nghệ sĩ trực tiếp chia sẻ suy nghĩ chân thành về một vấn đề đang được quan tâm. Ảnh VTV

VTV ra mắt bản tin "SAO 24H" trên sóng VTV3 - một chương trình cập nhật toàn cảnh đời sống giải trí trong nước và quốc tế, phát sóng vào 19h55 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 01/03. Tiết tấu nhanh, hình ảnh trẻ trung và cách thể hiện gần gũi, "SAO 24H" phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của khán giả hiện đại. Với tinh thần cập nhật - chính xác - hấp dẫn, "SAO 24H" hứa hẹn trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi tối của khán giả yêu thích lĩnh vực giải trí, đồng hành cùng nhịp đập sôi động của showbiz Việt và thế giới.

Không chỉ là một bản tin tổng hợp, "SAO 24H" mang đến các tiểu mục sáng tạo, chuyên biệt đáp ứng sự quan tâm của khán giả trẻ. Bên cạnh các tiểu mục riêng biệt, "SAO 24H" vẫn đảm bảo vai trò là bản tin cập nhật nhanh và chính thống về: Tin tức điện ảnh, âm nhạc, truyền hình; Sự kiện, thảm đỏ, lễ trao giải; Xu hướng nổi bật trên nền tảng số; Những vấn đề đang được công chúng quan tâm. 

MC Thái Trang, Ngọc Thịnh và Châu Khang dẫn bản tin 'SAO 24H' trên VTV3 - Ảnh 4.Nữ doanh nhân xinh đẹp trong 'Không giới hạn', đỉnh cao sự nghiệp bất ngờ sang Mỹ sinh con rồi trở về làm mẹ đơn thân

GĐXH - Diễn viên Maya để lại nhiều ấn tượng với khán giả qua vai Trang trong phim "Không giới hạn" đang phát sóng trên VTV1.

MC Thái Trang, Ngọc Thịnh và Châu Khang dẫn bản tin 'SAO 24H' trên VTV3 - Ảnh 5.Sau đám hỏi với cầu thủ Đức Huy, MC Huyền Trang 'Mù Tạt' đón nhận tin vui

GĐXH - MC Huyền Trang "Mù Tạt" tiếp tục đảm nhận vai trò MC của chương trình "Lá xanh" mùa 2 phát sóng vào đầu tháng 3 tới.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nữ doanh nhân xinh đẹp trong 'Không giới hạn', đỉnh cao sự nghiệp bất ngờ sang Mỹ sinh con rồi trở về làm mẹ đơn thân

Nữ doanh nhân xinh đẹp trong 'Không giới hạn', đỉnh cao sự nghiệp bất ngờ sang Mỹ sinh con rồi trở về làm mẹ đơn thân

Phim Tết có Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan đang tạo bất ngờ

Phim Tết có Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan đang tạo bất ngờ

Bản tin 'SAO 24H' phát sóng giờ vàng VTV3 mỗi ngày có gì hấp dẫn?

Bản tin 'SAO 24H' phát sóng giờ vàng VTV3 mỗi ngày có gì hấp dẫn?

Sau đám hỏi với cầu thủ Đức Huy, MC Huyền Trang 'Mù Tạt' đón nhận tin vui

Sau đám hỏi với cầu thủ Đức Huy, MC Huyền Trang 'Mù Tạt' đón nhận tin vui

Trung tá Minh Kiên lặng người trước nỗi niềm cơm áo của người dân quân tự vệ

Trung tá Minh Kiên lặng người trước nỗi niềm cơm áo của người dân quân tự vệ

Cùng chuyên mục

Tài tử từng khiến triệu cô gái si mê, giờ kín tiếng bên vợ kém 20 tuổi

Tài tử từng khiến triệu cô gái si mê, giờ kín tiếng bên vợ kém 20 tuổi

Thế giới showbiz - 4 giờ trước

Nam nghệ sĩ này từng là một trong "Tứ đại Thiên vương" Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 90 với danh xưng Vương tử cùng với Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu và Quách Phú Thành.

Bi kịch cuối đời của nam nghệ sĩ cải lương tuồng cổ đoàn Huỳnh Long một thời

Bi kịch cuối đời của nam nghệ sĩ cải lương tuồng cổ đoàn Huỳnh Long một thời

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ Vũ Quang khiến nhiều người xót xa khi tuổi xế chiều không thể đi lại, sống cô độc trong tịnh xá.

Nữ doanh nhân xinh đẹp trong 'Không giới hạn', đỉnh cao sự nghiệp bất ngờ sang Mỹ sinh con rồi trở về làm mẹ đơn thân

Nữ doanh nhân xinh đẹp trong 'Không giới hạn', đỉnh cao sự nghiệp bất ngờ sang Mỹ sinh con rồi trở về làm mẹ đơn thân

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Maya để lại nhiều ấn tượng với khán giả qua vai Trang trong phim "Không giới hạn" đang phát sóng trên VTV1.

Phim Tết có Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan đang tạo bất ngờ

Phim Tết có Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan đang tạo bất ngờ

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Sau một tuần ra mắt, bộ phim "Báu vật trời cho" có sự tham gia diễn xuất của Tuấn Trần, Phương Anh Đào bất ngờ tạo cú lội ngược dòng ấn tượng trong cuộc đua phim Tết.

Tin vui của BTV Hoài Anh ở tuổi 46

Tin vui của BTV Hoài Anh ở tuổi 46

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - BTV Hoài Anh chia sẻ tin vui về thành tích xuất sắc trong công tác năm 2025. Cô ghi dấu ấn với những chương trình đặc biệt và nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, khán giả.

Bản tin 'SAO 24H' phát sóng giờ vàng VTV3 mỗi ngày có gì hấp dẫn?

Bản tin 'SAO 24H' phát sóng giờ vàng VTV3 mỗi ngày có gì hấp dẫn?

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Chương trình "SAO 24H" - bản tin văn hoá, giải trí dành cho giới trẻ sẽ lên sóng khung giờ vàng của VTV3 lúc 19h55 - 20h00 hàng ngày, từ ngày 01/03.

Sau đám hỏi với cầu thủ Đức Huy, MC Huyền Trang 'Mù Tạt' đón nhận tin vui

Sau đám hỏi với cầu thủ Đức Huy, MC Huyền Trang 'Mù Tạt' đón nhận tin vui

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - MC Huyền Trang "Mù Tạt" tiếp tục đảm nhận vai trò MC của chương trình "Lá xanh" mùa 2 phát sóng vào đầu tháng 3 tới.

Nam NSND U70 tìm được tình yêu ở tuổi xế chiều, mua được nhà riêng

Nam NSND U70 tìm được tình yêu ở tuổi xế chiều, mua được nhà riêng

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi xế chiều, NSND Việt Anh đã tái hôn và tìm được bến bờ hạnh phúc. Cặp đôi mới đây đã mua được nhà riêng.

Trung tá Minh Kiên lặng người trước nỗi niềm cơm áo của người dân quân tự vệ

Trung tá Minh Kiên lặng người trước nỗi niềm cơm áo của người dân quân tự vệ

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Trung tá Minh Kiên vô tình nghe được câu chuyện của Phúc đang đứng giữa lựa chọn rời lực lượng để lo cho vợ con hay ở lại vì nghĩa tình anh em.

Thành (Thanh Sơn) cắt đứt bạn bè sau khi nhận lại 1,5 tỷ đồng từ Chiến (Bình An)

Thành (Thanh Sơn) cắt đứt bạn bè sau khi nhận lại 1,5 tỷ đồng từ Chiến (Bình An)

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Thành quyết định gặp Chiến, trả lại tiền cho bạn gái cũ và kết thúc quan hệ với cả hai người đã phản bội mình.

Xem nhiều

Lê Phương giản dị đi du xuân đầu năm

Lê Phương giản dị đi du xuân đầu năm

Giải trí

GĐXH - Lê Phương mới đây khoe hình ảnh du xuân đầu năm với trang phục giản dị, nhẹ nhàng. Đầu năm, người đẹp cũng nhận show sớm và được gia đình ủng hộ.

NSƯT Chí Trung: ‘Tôi nhiều bệnh, bạn gái lại kém 20 tuổi, tôi không thể ràng buộc’

NSƯT Chí Trung: ‘Tôi nhiều bệnh, bạn gái lại kém 20 tuổi, tôi không thể ràng buộc’

Câu chuyện văn hóa
Sau đám hỏi với cầu thủ Đức Huy, MC Huyền Trang 'Mù Tạt' đón nhận tin vui

Sau đám hỏi với cầu thủ Đức Huy, MC Huyền Trang 'Mù Tạt' đón nhận tin vui

Giải trí
Hồng Đăng bị 'máy bay' bắt quả tang ngoại tình trong 'Đồng hồ đếm ngược'

Hồng Đăng bị 'máy bay' bắt quả tang ngoại tình trong 'Đồng hồ đếm ngược'

Xem - nghe - đọc
Nam NSND U70 tìm được tình yêu ở tuổi xế chiều, mua được nhà riêng

Nam NSND U70 tìm được tình yêu ở tuổi xế chiều, mua được nhà riêng

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top