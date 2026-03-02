Tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio phim 'Titanic' tiếp tục nhận thất bại
GĐXH - SAG's Actor Awards 2026 đã trao giải Nam chính xuất sắc cho Michael B. Jordan của phim “Sinners”, đồng nghĩa với việc tài tử Leonardo DiCaprio tiếp tục thất bại ở các giải thưởng năm nay.
Lễ trao giải SAG's Actor Awards 2026 đã diễn ra tại Nhà hát Shrine Auditorium ở Los Angeles (Mỹ). Đáng chú ý, trong giải thưởng đã được trao, hai ứng cử viên nặng ký của hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc của phim điện ảnh - Leonardo DiCaprio và Timothée Chalamet, đã chính thức trượt giải.
Bức tượng danh giá của SAG's Actor Awards 2026 đã thuộc về nam diễn viên Michael B. Jordan của phim "Sinners".
Cầm chiếc cup danh giá trên tay, Michael B. Jordan nói với vẻ xúc động rõ rệt: "Chỉ cần được ở trong căn phòng này với tất cả những người đã chứng kiến tôi trưởng thành trước ống kính… Tôi cảm nhận được tình yêu thương và sự ủng hộ mà mọi người luôn dành cho tôi, khuyến khích tôi tiếp tục nỗ lực hết mình".
Trong các hạng mục phim điện ảnh được trao, Jessie Buckley tiếp tục chuỗi chiến thắng của mình trong mùa này với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim "Hamnet" của Focus Features. Sean Penn đã giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn Đại tá Stephen J. Lockjaw trong "One Battle After Another" và Amy Madigan đã giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho "Weapons", giúp củng cố vị thế ứng cử viên hàng đầu của họ trong các hạng mục này khi mùa giải đang tiến gần đến đêm trao giải Oscar.
Việc Michael B. Jordan của phim "Sinners" nhận giải thưởng Nam diễn xuất xuất sắc nhất cho thấy Leonardo DiCaprio có thêm lần mới nhất nhận thất bại. Trước đó, tại Lễ trao giải Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh Quốc lần thứ 79 (BAFTA 2026), Robert Aramayo đã vượt qua Leonardo DiCaprio để nhận giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Tài tử Leonardo DiCaprio cũng bị Timothée Chalamet vượt qua ở Lễ trao giải Quả cầu vàng 2026.
Leonardo DiCaprio, 52 tuổi, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Với vẻ điển trai và diễn xuất ấn tượng, Leonardo DiCaprio nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích của các đạo diễn Hollywood và nổi danh toàn cầu sau Titanic (1997). Phim của DiCaprio kiếm khoảng hơn 7,2 tỷ USD tại rạp.
Năm 2016, tài tử nhận tượng vàng Oscar Nam chính xuất sắc, sau bốn lần lỡ hẹn. Về đời tư, anh hiện hẹn hò siêu mẫu Vittoria Ceretti, 28 tuổi, thường xuyên đi du lịch với cô. Cặp sao yêu nhau từ năm 2023 nhưng đến nay tài tử chưa từng cùng bạn gái đi thảm đỏ hay nói về cô với truyền thông.
