Tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio phim 'Titanic' tiếp tục nhận thất bại

Thứ hai, 16:07 02/03/2026 | Thế giới showbiz
GĐXH - SAG's Actor Awards 2026 đã trao giải Nam chính xuất sắc cho Michael B. Jordan của phim “Sinners”, đồng nghĩa với việc tài tử Leonardo DiCaprio tiếp tục thất bại ở các giải thưởng năm nay.

Lễ trao giải SAG's Actor Awards 2026 đã diễn ra tại Nhà hát Shrine Auditorium ở Los Angeles (Mỹ). Đáng chú ý, trong giải thưởng đã được trao, hai ứng cử viên nặng ký của hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc của phim điện ảnh - Leonardo DiCaprio và Timothée Chalamet, đã chính thức trượt giải. 

Bức tượng danh giá của SAG's Actor Awards 2026 đã thuộc về nam diễn viên Michael B. Jordan của phim "Sinners".

Leonardo DiCaprio tiếp tục thua cuộc tại SAG ' s Actor Awards 2026 trước Michael B . Jordan - Ảnh 1.

Michael B. Jordan nhận giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất ở hạng mục phim điện ảnh. (Ảnh: AP/Chris Pizzello)

Cầm chiếc cup danh giá trên tay, Michael B. Jordan nói với vẻ xúc động rõ rệt: "Chỉ cần được ở trong căn phòng này với tất cả những người đã chứng kiến tôi trưởng thành trước ống kính… Tôi cảm nhận được tình yêu thương và sự ủng hộ mà mọi người luôn dành cho tôi, khuyến khích tôi tiếp tục nỗ lực hết mình".

Trong các hạng mục phim điện ảnh được trao, Jessie Buckley tiếp tục chuỗi chiến thắng của mình trong mùa này với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim "Hamnet" của Focus Features. Sean Penn đã giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn Đại tá Stephen J. Lockjaw trong "One Battle After Another" và Amy Madigan đã giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho "Weapons", giúp củng cố vị thế ứng cử viên hàng đầu của họ trong các hạng mục này khi mùa giải đang tiến gần đến đêm trao giải Oscar.

Việc Michael B. Jordan của phim "Sinners" nhận giải thưởng Nam diễn xuất xuất sắc nhất cho thấy Leonardo DiCaprio có thêm lần mới nhất nhận thất bại. Trước đó, tại Lễ trao giải Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh Quốc lần thứ 79 (BAFTA 2026), Robert Aramayo đã vượt qua Leonardo DiCaprio để nhận giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Tài tử Leonardo DiCaprio cũng bị Timothée Chalamet vượt qua ở Lễ trao giải Quả cầu vàng 2026. 

Tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio phim 'Titanic' tiếp tục nhận thất bại - Ảnh 2.

Leonardo DiCaprio là một trong những gương mặt gây chú ý của mùa giải thưởng điện ảnh năm nay. Ảnh: Film Magic

Leonardo DiCaprio, 52 tuổi, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Với vẻ điển trai và diễn xuất ấn tượng, Leonardo DiCaprio nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích của các đạo diễn Hollywood và nổi danh toàn cầu sau Titanic (1997). Phim của DiCaprio kiếm khoảng hơn 7,2 tỷ USD tại rạp. 

Năm 2016, tài tử nhận tượng vàng Oscar Nam chính xuất sắc, sau bốn lần lỡ hẹn. Về đời tư, anh hiện hẹn hò siêu mẫu Vittoria Ceretti, 28 tuổi, thường xuyên đi du lịch với cô. Cặp sao yêu nhau từ năm 2023 nhưng đến nay tài tử chưa từng cùng bạn gái đi thảm đỏ hay nói về cô với truyền thông.

Lợi dùng tiền tiết kiệm để giúp đỡ vợ chồng Phúc dù bị "nghỉ chơi"Lợi dùng tiền tiết kiệm để giúp đỡ vợ chồng Phúc dù bị 'nghỉ chơi'

GĐXH - Lợi quyết định mượn lại số tiền tiết kiệm đang gửi mẹ giữ để giúp đỡ vợ chồng Phúc.

Steven Nguyễn "Mưa đỏ" từ chàng trai diễn dở nhất lớp, đi nghĩa vụ quân sự đến hình tượng "nam thần hành động"Steven Nguyễn 'Mưa đỏ' từ chàng trai diễn dở nhất lớp, đi nghĩa vụ quân sự đến hình tượng 'nam thần hành động'

GĐXH - Diễn viên Steven Nguyễn trải qua hành trình 10 năm theo đuổi nghệ thuật bước đầu đầy lận đận nay đã có những bước thành công vụt sáng.


