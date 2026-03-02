Ca sĩ Nhật Bản đối đầu Phương Mỹ Chi
Ca sĩ Nhật Bản Miyuna - quán quân Sing! Asia 2025 và từng thi cùng Phương Mỹ Chi - sang Việt Nam biểu diễn từ 28-29/3, đối đầu dàn nghệ sĩ Soobin Hoàng Sơn, Min, Phương Ly, Quang Hùng MasterD, Rhyder, Captain Boy và LyLy.
Tại chương trình công bố lễ hội âm nhạc Tokyo Girls Collection Vietnam (TGC Vietnam) 2026, ban tổ chức cho biết ca sĩ Nhật Bản Miyuna - quán quân chương trình Sing! Asia 2025, từng là đối thủ đáng chú ý của Phương Mỹ Chi - sẽ biểu diễn tại Việt Nam trong khuôn khổ lễ hội.
Lễ hội diễn ra trong hai ngày 28-29/3 tại TPHCM. Chương trình nhiều nghệ sĩ Vpop và quốc tế, tạo nên màn so kè giữa nghệ sĩ hai thị trường.
Miyuna (sinh năm 2002) theo đuổi phong cách pop pha rock và soul, từng biểu diễn tại Fuji Rock Festival trước khi giành chiến thắng tại Sing! Asia 2025. Tại cuộc thi này, cô nhiều lần được đặt cạnh Phương Mỹ Chi ở các vòng quan trọng. Việc Miyuna đến Việt Nam được xem là dịp để khán giả trong nước trực tiếp theo dõi giọng ca từng cạnh tranh với đại diện Việt Nam trên sân khấu quốc tế.
Bên cạnh Miyuna, nhóm nhạc nam One Or Eight cũng góp mặt. Nhóm theo đuổi J-pop kết hợp hip-hop và dance, định hướng trình diễn thiên về vũ đạo và yếu tố sân khấu.
Ở phía Việt Nam, ngoài Phương Mỹ Chi còn có Soobin Hoàng Sơn, Min, Phương Ly, Quang Hùng MasterD, Rhyder, Captain Boy và LyLy. Soobin đại diện cho dòng R&B-pop hiện đại, trong khi lớp nghệ sĩ Gen Z mang đến màu sắc rap, hip-hop và pop trẻ trung.
Đại diện đơn vị tổ chức cho biết mô hình của Tokyo Girls Collection (được tổ chức từ năm 2005) là tổ hợp cấu trúc kết hợp giữa biểu diễn âm nhạc và trình diễn thời trang. Các tiết mục live được dàn dựng xen kẽ runway, tạo nhịp chương trình khác với concert thông thường tại Việt Nam.
Lý giải việc lựa chọn Miyuna, phía tổ chức cho rằng cô là gương mặt nổi bật của Sing! Asia 2025 và có sự quan tâm nhất định từ khán giả Việt Nam sau hành trình thi đấu cùng Phương Mỹ Chi. “Chúng tôi muốn khán giả có cơ hội nghe trực tiếp một giọng ca đã tạo dấu ấn tại sân chơi khu vực, thay vì chỉ theo dõi qua truyền hình”, ban tổ chức chia sẻ.
Với nhóm One Or Eight, tiêu chí được đưa ra là tiềm năng phát triển và khả năng trình diễn. Ê-kíp nói dù đây là nhóm nhạc còn khá mới, họ đã xây dựng được cộng đồng người hâm mộ tại một số thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam.
Trả lời về khả năng kết hợp giữa nghệ sĩ Việt Nam và Nhật Bản, đại diện chương trình cho biết đã ghi nhận đề xuất từ hai phía. Tuy nhiên, do thời gian chuẩn bị gấp, các màn hợp tác trực tiếp có thể chưa kịp triển khai trong lần tổ chức này. “Chúng tôi hướng đến việc xây dựng nền tảng giao lưu dài hạn thay vì chỉ dừng ở một tiết mục đơn lẻ”, phía tổ chức nói thêm.
Sự xuất hiện của Miyuna và One Or Eight trên cùng sân khấu với Soobin Hoàng Sơn và dàn nghệ sĩ Vpop cho thấy xu hướng tăng cường giao lưu biểu diễn giữa Việt Nam và Nhật Bản, trong bối cảnh thị trường âm nhạc trong nước ngày càng mở rộng hợp tác khu vực.
