Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nữ doanh nhân xinh đẹp trong 'Không giới hạn', đỉnh cao sự nghiệp bất ngờ sang Mỹ sinh con rồi trở về làm mẹ đơn thân

Thứ bảy, 19:02 28/02/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Diễn viên Maya để lại nhiều ấn tượng với khán giả qua vai Trang trong phim "Không giới hạn" đang phát sóng trên VTV1.

Diễn viên Maya tỏa sáng với diễn xuất tự nhiên trong Không giới hạn - Ảnh 1.

Ca sĩ, diễn viên Maya tên thật là Mai Thu Hường, sinh năm 1988 tại Hà Nội. Cô bước chân vào showbiz với vai trò người mẫu trước khi rẽ hướng ca hát và nhanh chóng được biết đến như một nghệ sĩ đa năng.

Diễn viên Maya tỏa sáng với diễn xuất tự nhiên trong Không giới hạn - Ảnh 2.

Với lợi thế chiều cao 1,74m, đôi chân dài cùng vóc dáng nóng bỏng, người đẹp 8X từng giành danh hiệu Người đẹp tài năng khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị Việt - Trung năm 2006. Năm 2009, cô bất ngờ chuyển sang lĩnh vực ca hát. Người đẹp từng ra mắt các ca khúc: "Khi xa nhau", "Vô vọng","Đêm qua em mơ thấy anh"...

Diễn viên Maya tỏa sáng với diễn xuất tự nhiên trong Không giới hạn - Ảnh 3.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của cô là vai Trà My trong "Scandal: Bí mật thảm đỏ". Sau thành công đó, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như "Cô dâu đại chiến 2", "Sài Gòn, anh yêu em", "Xóm trọ 3D", "Vợ ba", "Em là của em", "Đóa hoa mong manh".

Maya gây ấn tượng với diễn xuất tự nhiên trong &quot;Không giới hạn&quot; - Ảnh 4.

Xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh, mỗi vai diễn là một màu sắc khác nhau, cho thấy sự nỗ lực làm mới mình thay vì lặp lại hình ảnh cũ. Cô theo đuổi phong cách quyến rũ, gợi cảm và trở thành nữ diễn viên được đánh giá cao về khả năng diễn xuất lẫn nhan sắc, được truyền thông săn đón.

Maya gây ấn tượng với diễn xuất tự nhiên trong &quot;Không giới hạn&quot; - Ảnh 5.

Maya cũng tham gia nhiều phim truyền hình như: "Trái đắng", "Yêu lần nữa", "Gọi nắng", "Mình yêu nhau, bình yên thôi" và từng bước tích lũy kinh nghiệm và độ chín trong diễn xuất.

Maya gây ấn tượng với diễn xuất tự nhiên trong &quot;Không giới hạn&quot; - Ảnh 6.

Trái với sự nghiệp nghệ thuật thăng hoa, đường tình duyên của Maya có phần trắc trở. Năm 2015, khi ở đỉnh cao của sự nghiệp, người đẹp bất ngờ mang thai và sang Mỹ sinh con. Sau những cuộc tình đổ vỡ, Maya trở về Hà Nội sống cùng mẹ và con gái.

Maya gây ấn tượng với diễn xuất tự nhiên trong &quot;Không giới hạn&quot; - Ảnh 7.

Trước đây, Maya theo đuổi phong cách táo bạo, có vẻ ngoài sexy. Sau thời gian "ở ẩn", cô đã thay đổi, vì có con. Nữ diễn viên trầm hơn, kín tiếng hơn, tìm đến tu tập, cảm thấy nhẹ nhàng, bình yên, sống chậm lại.

Maya gây ấn tượng với diễn xuất tự nhiên trong &quot;Không giới hạn&quot; - Ảnh 8.

Trở lại màn ảnh nhỏ với "Không giới hạn" đang được phát sóng trên VTV1, Maya đảm nhận vai Trang, một phụ nữ mang nhiều toan tính và là "đối thủ" của nữ chính Lam Anh (Minh Trang).

Maya gây ấn tượng với diễn xuất tự nhiên trong &quot;Không giới hạn&quot; - Ảnh 9.

Không phải mẫu nhân vật quá kịch tính hay "gào thét" cảm xúc, Phương Trang của Maya được xây dựng bằng những lớp diễn tiết chế. Với lối diễn chân thật và đài từ tự nhiên, Maya đã tạo nên một Phương Trang rất đời, rất thật. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một sự trở lại đầy thuyết phục của cô trong phim truyền hình.

Maya gây ấn tượng với diễn xuất tự nhiên trong &quot;Không giới hạn&quot; - Ảnh 10.

Với vai Phương Trang trong "Không giới hạn", dù chỉ là nữ phụ nhưng đã được Maya hóa thân một cách hoàn hảo. Maya đã làm tốt hình ảnh của một Phương Trang - nữ giám đốc công ty du lịch xinh đẹp, quyến rũ và giàu lòng nhân ái. Vai diễn Phương Trang tiếp tục cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của Maya: không phô trương, không ồn ào, nhưng đủ sâu để người xem nhớ đến.

Maya gây ấn tượng với diễn xuất tự nhiên trong &quot;Không giới hạn&quot; - Ảnh 11.

Hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Maya không còn là "ca sĩ lấn sân đóng phim" mà đã dần được nhìn nhận như một diễn viên thực thụ. Cô chọn kịch bản đa dạng, từ vai phản diện, cá tính mạnh đến những nhân vật nhiều nội tâm, nhiều tổn thương và từng bước ghi dấu ấn đối với khán giả.

(Ảnh: Tư liệu, VTV, FB nhân vật)

Sau đám hỏi với cầu thủ Đức Huy, MC Huyền Trang "Mù Tạt" đón nhận tin vuiSau đám hỏi với cầu thủ Đức Huy, MC Huyền Trang 'Mù Tạt' đón nhận tin vui

GĐXH - MC Huyền Trang "Mù Tạt" tiếp tục đảm nhận vai trò MC của chương trình "Lá xanh" mùa 2 phát sóng vào đầu tháng 3 tới.

Bản tin "SAO 24H" phát sóng giờ vàng VTV3 mỗi ngày có gì hấp dẫn?Bản tin 'SAO 24H' phát sóng giờ vàng VTV3 mỗi ngày có gì hấp dẫn?

GĐXH - Chương trình "SAO 24H" - bản tin văn hoá, giải trí dành cho giới trẻ sẽ lên sóng khung giờ vàng của VTV3 lúc 19h55 - 20h00 hàng ngày, từ ngày 01/03.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bản tin 'SAO 24H' phát sóng giờ vàng VTV3 mỗi ngày có gì hấp dẫn?

Bản tin 'SAO 24H' phát sóng giờ vàng VTV3 mỗi ngày có gì hấp dẫn?

Sau đám hỏi với cầu thủ Đức Huy, MC Huyền Trang 'Mù Tạt' đón nhận tin vui

Sau đám hỏi với cầu thủ Đức Huy, MC Huyền Trang 'Mù Tạt' đón nhận tin vui

Trung tá Minh Kiên lặng người trước nỗi niềm cơm áo của người dân quân tự vệ

Trung tá Minh Kiên lặng người trước nỗi niềm cơm áo của người dân quân tự vệ

Thành (Thanh Sơn) cắt đứt bạn bè sau khi nhận lại 1,5 tỷ đồng từ Chiến (Bình An)

Thành (Thanh Sơn) cắt đứt bạn bè sau khi nhận lại 1,5 tỷ đồng từ Chiến (Bình An)

Ảnh hậu trường 'tuyệt đối điện ảnh' của Steven Nguyễn và Minh Trang

Ảnh hậu trường 'tuyệt đối điện ảnh' của Steven Nguyễn và Minh Trang

Cùng chuyên mục

Bi kịch cuối đời của nam nghệ sĩ cải lương tuồng cổ đoàn Huỳnh Long một thời

Bi kịch cuối đời của nam nghệ sĩ cải lương tuồng cổ đoàn Huỳnh Long một thời

Giải trí - 42 phút trước

GĐXH - Nghệ sĩ Vũ Quang khiến nhiều người xót xa khi tuổi xế chiều không thể đi lại, sống cô độc trong tịnh xá.

Phim Tết có Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan đang tạo bất ngờ

Phim Tết có Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan đang tạo bất ngờ

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Sau một tuần ra mắt, bộ phim "Báu vật trời cho" có sự tham gia diễn xuất của Tuấn Trần, Phương Anh Đào bất ngờ tạo cú lội ngược dòng ấn tượng trong cuộc đua phim Tết.

Tin vui của BTV Hoài Anh ở tuổi 46

Tin vui của BTV Hoài Anh ở tuổi 46

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - BTV Hoài Anh chia sẻ tin vui về thành tích xuất sắc trong công tác năm 2025. Cô ghi dấu ấn với những chương trình đặc biệt và nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, khán giả.

Bản tin 'SAO 24H' phát sóng giờ vàng VTV3 mỗi ngày có gì hấp dẫn?

Bản tin 'SAO 24H' phát sóng giờ vàng VTV3 mỗi ngày có gì hấp dẫn?

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Chương trình "SAO 24H" - bản tin văn hoá, giải trí dành cho giới trẻ sẽ lên sóng khung giờ vàng của VTV3 lúc 19h55 - 20h00 hàng ngày, từ ngày 01/03.

Sau đám hỏi với cầu thủ Đức Huy, MC Huyền Trang 'Mù Tạt' đón nhận tin vui

Sau đám hỏi với cầu thủ Đức Huy, MC Huyền Trang 'Mù Tạt' đón nhận tin vui

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - MC Huyền Trang "Mù Tạt" tiếp tục đảm nhận vai trò MC của chương trình "Lá xanh" mùa 2 phát sóng vào đầu tháng 3 tới.

Nam NSND U70 tìm được tình yêu ở tuổi xế chiều, mua được nhà riêng

Nam NSND U70 tìm được tình yêu ở tuổi xế chiều, mua được nhà riêng

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi xế chiều, NSND Việt Anh đã tái hôn và tìm được bến bờ hạnh phúc. Cặp đôi mới đây đã mua được nhà riêng.

Trung tá Minh Kiên lặng người trước nỗi niềm cơm áo của người dân quân tự vệ

Trung tá Minh Kiên lặng người trước nỗi niềm cơm áo của người dân quân tự vệ

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Trung tá Minh Kiên vô tình nghe được câu chuyện của Phúc đang đứng giữa lựa chọn rời lực lượng để lo cho vợ con hay ở lại vì nghĩa tình anh em.

Thành (Thanh Sơn) cắt đứt bạn bè sau khi nhận lại 1,5 tỷ đồng từ Chiến (Bình An)

Thành (Thanh Sơn) cắt đứt bạn bè sau khi nhận lại 1,5 tỷ đồng từ Chiến (Bình An)

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Thành quyết định gặp Chiến, trả lại tiền cho bạn gái cũ và kết thúc quan hệ với cả hai người đã phản bội mình.

Rộn ràng ngày hội 'Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc' 2026 của 32 dân tộc tại Hà Nội

Rộn ràng ngày hội 'Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc' 2026 của 32 dân tộc tại Hà Nội

Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước

GĐXH - Sáng nay 28/2, tại Làng Văn hoá các dân tộc Việt Nam đã diễn ra ngày hội 'Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc' 2026. Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và các lãnh đạo Bộ, ban ngành.

Lê Phương giản dị đi du xuân đầu năm

Lê Phương giản dị đi du xuân đầu năm

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Lê Phương mới đây khoe hình ảnh du xuân đầu năm với trang phục giản dị, nhẹ nhàng. Đầu năm, người đẹp cũng nhận show sớm và được gia đình ủng hộ.

Xem nhiều

NSƯT Chí Trung: ‘Tôi nhiều bệnh, bạn gái lại kém 20 tuổi, tôi không thể ràng buộc’

NSƯT Chí Trung: ‘Tôi nhiều bệnh, bạn gái lại kém 20 tuổi, tôi không thể ràng buộc’

Câu chuyện văn hóa

Hẹn gặp NSƯT Chí Trung những ngày cuối năm, ông ngồi đối diện chúng tôi, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh và cách nói chuyện sắc sảo, thẳng và không vòng vo.

Lê Phương giản dị đi du xuân đầu năm

Lê Phương giản dị đi du xuân đầu năm

Giải trí
Hồng Đăng bị 'máy bay' bắt quả tang ngoại tình trong 'Đồng hồ đếm ngược'

Hồng Đăng bị 'máy bay' bắt quả tang ngoại tình trong 'Đồng hồ đếm ngược'

Xem - nghe - đọc
Không phải Mai Tài Phến, người thành đôi trong phim với Mỹ Tâm là nhân vật khác

Không phải Mai Tài Phến, người thành đôi trong phim với Mỹ Tâm là nhân vật khác

Xem - nghe - đọc
Chân dung chồng sắp cưới là Việt kiều Mỹ của 'bé' Xuân Nghi

Chân dung chồng sắp cưới là Việt kiều Mỹ của 'bé' Xuân Nghi

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top