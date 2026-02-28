Nữ doanh nhân xinh đẹp trong 'Không giới hạn', đỉnh cao sự nghiệp bất ngờ sang Mỹ sinh con rồi trở về làm mẹ đơn thân

Không phải mẫu nhân vật quá kịch tính hay "gào thét" cảm xúc, Phương Trang của Maya được xây dựng bằng những lớp diễn tiết chế. Với lối diễn chân thật và đài từ tự nhiên, Maya đã tạo nên một Phương Trang rất đời, rất thật. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một sự trở lại đầy thuyết phục của cô trong phim truyền hình.