Bài thuốc từ cây và quả lựu
Lựu không chỉ là loại trái cây giàu dinh dưỡng mà còn là vị thuốc Đông y, với nhiều bài thuốc hỗ trợ tẩy giun, trị tiêu chảy, viêm tiền liệt tuyến hiệu quả.
Theo lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, không chỉ là món tráng miệng giàu chất chống oxy hóa, quả lựu trong Đông y còn là vị thuốc quý với khả năng điều trị nhiều bệnh thường gặp.
Từ rễ, vỏ, hoa đến hạt – gần như toàn bộ cây lựu đều có thể tận dụng làm thuốc, đặc biệt hiệu quả trong các bài thuốc trị giun, tiêu chảy, sâu răng, viêm tiền liệt tuyến.
7 bài thuốc từ cây lựu
Tẩy giun sán
Dùng 60g rễ cây lựu tán vụn, ngâm trong 750ml nước khoảng 6 giờ, sau đó sắc lấy 500ml nước. Chia làm 3 lần uống vào sáng sớm, cách nhau nửa giờ. Sau liều thứ hai, uống thêm thuốc tẩy để đẩy giun sán ra ngoài.
Trị tiêu chảy, tiểu ra máu
Lấy 15g vỏ lựu, sắc 3 lần, mỗi lần với một bát nước. Cô lại còn 250ml, chia làm 3–4 lần uống trong ngày cho đến khi khỏi.
Tẩy giun đũa, giun kim, giun tóc
Dùng 15g vỏ lựu và 10g hạt cau già, sắc 3 lần, cô còn 100ml. Thêm 20g đường cát. Uống trước khi đi ngủ (sau khi ăn 3 giờ), liên tục 3 ngày.
Chữa lỵ kinh niên, phân có máu, mủ
Dùng vỏ quả lựu, a giao, đương quy (mỗi thứ 10g), hoàng liên, hoàng bá, gừng tươi (mỗi thứ 5g), cam thảo bắc 6g. Sắc 3 lần, cô còn 250ml, chia uống 4 lần/ngày, kéo dài 7–10 ngày.
Chữa chảy máu cam
Hoa lựu 6g, rửa sạch, sắc với 250ml nước còn 100ml, chia 2 lần uống trong ngày. Uống liên tục 5–7 ngày.
Chữa sâu răng
Dùng vỏ quả hoặc vỏ thân cây lựu sắc đặc, ngậm trực tiếp ở vùng răng sâu.
Hỗ trợ điều trị viêm tiền liệt tuyến
Dùng 30g hoa lựu tươi, nấu canh với thịt lợn ăn hàng ngày.
Chỉ nên sử dụng nguyên liệu sạch, không hóa chất. Nếu dùng khô, nên ngâm nước vài giờ trước khi sắc. Trong thời gian áp dụng bài thuốc, người bệnh tuyệt đối không dùng rượu bia.
Nên nuốt hay bỏ hạt lựu khi ăn?
Theo lương y Bùi Đắc Sáng, quả lựu chín có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều axit amin và vi chất tốt cho hệ tiêu hóa, giúp chống viêm loét, ổn định huyết áp, lượng đường máu và giảm cholesterol. Tuy nhiên, cách ăn lựu đúng lại không phải ai cũng biết.
Thực tế, từng ghi nhận trường hợp trẻ em nguy kịch vì tắc ruột do ăn quá nhiều hạt lựu. Vì vậy, trẻ nhỏ không nên nuốt hạt lựu. Phụ huynh nên ép nước cho trẻ uống để hấp thụ dinh dưỡng mà không gây hóc, nghẹn hoặc tắc ruột.
Người lớn có thể ăn cả hạt, nhưng cần nhai kỹ trước khi nuốt để tránh ảnh hưởng tiêu hóa.
Ai không nên ăn lựu?
Dù là loại trái cây bổ dưỡng, lựu không phù hợp với tất cả mọi người. Những nhóm sau đây cần hạn chế hoặc tránh ăn lựu.
- Người bị viêm loét dạ dày
- Người sâu răng, viêm nướu, gặp vấn đề răng miệng
- Người đang bị cúm
- Trẻ nhỏ (dễ gây nóng trong, tắc ruột nếu ăn nhiều)
- Người mắc tiểu đường
Quả lựu là món quà dinh dưỡng tự nhiên, đồng thời là một vị thuốc Đông y có giá trị. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý cách ăn và đối tượng sử dụng để tránh tác dụng ngược. Với trẻ nhỏ, nước ép lựu là lựa chọn an toàn và hiệu quả hơn cả.
4 dấu hiệu cảnh báo cơ thể có mạch máu bị tắc nghẽn: Kiểm tra ngay bạn có không, nếu không có xin chúc mừngSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Tắc mạch máu có những biểu hiện điển hình như: Mệt mỏi và chóng mặt, đau thắt lưng, đau thắt ngực và chân tay lạnh...
Sự thật ít ai biết: Nước ấm mới là ‘bạn đồng hành’ tốt nhất khi uống thuốcSống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Không phải loại nước nào cũng phù hợp để uống thuốc. Chỉ với nước ấm, thuốc mới phát huy tối đa hiệu quả và hạn chế nguy cơ cho dạ dày, tim mạch.
Bí mật sức khỏe từ hoa và quả đậu biếcSống khỏe - 8 giờ trước
Hoa đậu biếc được nhiều người ưa chuộng nhờ sắc xanh đặc trưng và khả năng tạo màu tự nhiên cho thực phẩm. Không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, hoa đậu biếc còn có nhiều công dụng đối với sức khỏe.
Những dấu hiệu quan trọng gợi ý nhồi máu cơ tim cấpBệnh thường gặp - 23 giờ trước
Nhồi máu cơ tim cấp là bệnh lý nguy hiểm có khả năng gây tử vong cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Không chỉ là dáng cao gầy, tay chân dài bất thường: Hội chứng Marfan tiềm ẩn biến chứng tim mạch gây tử vongBệnh thường gặp - 23 giờ trước
GĐXH - Hội chứng Marfan ảnh hưởng đến tim, mắt, xương khớp và có thể gây tử vong nếu không phát hiện sớm. Infographic dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.
Cậu bé 7 tuổi chỉ nặng 8kg với căn bệnh hiếm gặp và lời cảnh tỉnh về tầm soát bệnh cho trẻBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Hành trình chống chọi bệnh ruột búi hiếm gặp của bé Tiến Minh 7 tuổi là lời cảnh tỉnh, nhắc cha mẹ quan tâm hơn đến việc khám tầm soát sức khỏe cho trẻ.
Giải pháp hỗ trợ bảo vệ màng lọc cầu thận, phòng ngừa nguy cơ suy thậnSống khỏe - 1 ngày trước
Một thực tế ít người để ý là tuổi càng cao, màng lọc cầu thận càng suy giảm, từ đó làm giảm chức năng lọc và tăng nguy cơ suy thận. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ cơ chế của màng lọc cầu thận, các dấu hiệu cảnh báo, hậu quả lâu dài và giải pháp hỗ trợ bảo vệ thận hiệu quả.
Ăn đu đủ chín đừng vứt hạt: Đây là công dụng tuyệt vời, rất nhiều người chưa biếtSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Khi ăn đu đủ, mọi người đều bỏ hạt đi mà không biết rằng, hạt đu đủ có khả năng phòng và chữa rất nhiều bệnh.
Đi khám vì mệt mỏi, bác sĩ phát hiện khối u di động trong tim người phụ nữBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Trường hợp u nhầy của bà Hương nếu không điều trị, khối u có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như hẹp giả van hai lá do khối u lấp lỗ van, tắc mạch dẫn đến đột quỵ...
10 thói quen xấu khi đi bộ âm thầm phá hủy khớpBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Đi bộ tốt cho sức khỏe, nhưng nếu mắc 10 thói quen xấu này, khớp của bạn có thể bị tổn thương nghiêm trọng theo thời gian.
10 thói quen xấu khi đi bộ âm thầm phá hủy khớpBệnh thường gặp
GĐXH - Đi bộ tốt cho sức khỏe, nhưng nếu mắc 10 thói quen xấu này, khớp của bạn có thể bị tổn thương nghiêm trọng theo thời gian.