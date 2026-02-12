Chim bồ câu – 'đạm vàng' được ví như thực phẩm bồi bổ cao cấp cho cơ thể

Trong kho tàng ẩm thực bồi bổ của người Việt, chim bồ câu từ lâu đã được xem là món ăn "đắt giá", thường chỉ xuất hiện trong những bữa ăn dành cho người mới ốm dậy, phụ nữ sau sinh hoặc người cần phục hồi thể lực. Theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, thịt chim bồ câu sở hữu nhiều lợi ích nổi bật cho sức khỏe, thậm chí được đánh giá cao hơn cả thịt bò và thịt gà ở một số khía cạnh dinh dưỡng quan trọng.

Chim bồ câu từ lâu được xếp vào nhóm thực phẩm bồi bổ cao cấp nhờ giá trị dinh dưỡng cao.

Thịt chim bồ câu – nguồn đạm chất lượng cao, ít mỡ và cholesterol

Theo các dữ liệu dinh dưỡng, thịt chim bồ câu có hàm lượng protein cao trong khi lượng mỡ và cholesterol lại thấp. Đây là ưu điểm lớn đối với những người cần bổ sung đạm nhưng muốn hạn chế chất béo, đặc biệt là người cao tuổi hoặc người có nguy cơ rối loạn mỡ máu.

Không dừng lại ở đó, thịt bồ câu còn chứa nhiều vitamin quan trọng như vitamin A, B1, B2, E cùng các nguyên tố vi lượng tham gia vào quá trình tạo máu. Chính sự kết hợp giữa protein chất lượng cao và hệ vi chất phong phú đã khiến giá trị dinh dưỡng của thịt chim bồ câu được đánh giá cao hơn cả thịt bò và thịt gà trong nhiều trường hợp.

Thịt chim bồ câu giàu protein nhưng lại ít mỡ và cholesterol, phù hợp với người cần bồi bổ thể lực.

Bồi bổ cơ thể, hỗ trợ phục hồi sau ốm

Thịt chim bồ câu sau khi được nấu chín chứa lượng collagen đáng kể, đặc biệt có lợi cho những người đang có vết thương hở ngoài da hoặc người mới ốm dậy. Collagen đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái tạo mô, giúp da và các tổ chức tổn thương hồi phục nhanh hơn.

Bên cạnh đó, các axit amin và khoáng chất trong thịt bồ câu hỗ trợ cơ thể tổng hợp protein, tái tạo tế bào hồng cầu và cung cấp năng lượng cần thiết. Nhờ vậy, người sử dụng thịt bồ câu trong giai đoạn hồi phục có thể cảm nhận rõ rệt sự cải thiện về thể lực, giảm mệt mỏi và nhanh chóng lấy lại các chức năng vận động, sinh hoạt hàng ngày.

Bổ não, tăng cường trí nhớ và khả năng tư duy

Hàm lượng vitamin A, B1, B2, E trong thịt bồ câu góp phần hỗ trợ tạo máu và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Một trong những điểm nổi bật của thịt chim bồ câu là hàm lượng phospholipid – thành phần quan trọng trong cấu trúc tế bào thần kinh. Phospholipid có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất tại tế bào mô, từ đó giúp làm chậm quá trình lão hóa của hệ thần kinh.

Nhờ cơ chế này, các món ăn chế biến từ chim bồ câu được cho là có tác dụng bổ não, hỗ trợ cải thiện trí nhớ và tăng cường khả năng tư duy. Đây là lý do thịt bồ câu thường được khuyên dùng cho người lao động trí óc, người học tập căng thẳng hoặc người lớn tuổi cần duy trì chức năng nhận thức.

Dưỡng nhan, tốt cho làn da và thần sắc

Không chỉ tốt cho sức khỏe bên trong, thịt chim bồ câu còn được đánh giá cao ở khả năng dưỡng nhan. Hàm lượng chondroitin trong thịt bồ câu được cho là sánh ngang với nhung hươu – một nguyên liệu bồi bổ quen thuộc trong Đông y.

Theo quan niệm y học cổ truyền, người thường xuyên ăn thịt chim bồ câu với lượng hợp lý có thể duy trì thần sắc khỏe mạnh, làn da hồng hào và chậm quá trình lão hóa. Đây cũng là lý do món ăn từ bồ câu thường được lựa chọn trong chế độ bồi bổ cho người cần cải thiện thể trạng toàn diện.

Collagen trong thịt chim bồ câu có lợi cho quá trình phục hồi tổn thương và tái tạo mô.

Dù có nhiều lợi ích, thịt chim bồ câu vẫn cần được sử dụng đúng cách và với lượng phù hợp. Việc chế biến cần đảm bảo chín kỹ, vệ sinh an toàn thực phẩm để giữ trọn giá trị dinh dưỡng và tránh nguy cơ nhiễm khuẩn.

Tóm lại, chim bồ câu không chỉ là món ăn bồi bổ theo kinh nghiệm dân gian mà còn là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao được y học hiện đại ghi nhận. Với nguồn đạm chất lượng, giàu vi chất, hỗ trợ phục hồi, bổ não và dưỡng nhan, thịt chim bồ câu xứng đáng được đưa vào chế độ ăn của những người cần chăm sóc và nâng cao sức khỏe một cách bền vững.