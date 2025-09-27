Mới nhất
Bạn thân có bầu, chồng tôi nhận lời đóng giả bạn trai về quê ra mắt

Thứ bảy, 20:29 27/09/2025 | Tâm sự
Bạn thân của chồng tôi muốn sinh con cho người tình nhưng ông ta đã có vợ, không thể ra mặt, thế là cô ta nhờ chồng tôi "đóng thế" để về quê gặp gia đình.

Trước khi lấy tôi, chồng tôi có một cô bạn gái rất thân từ hồi đại học. Quan hệ thân thiết của họ đã kéo dài gần chục năm nên dù không thực sự thoải mái, tôi cũng đành chấp nhận. 

Điều khiến tôi băn khoăn nhất chính là cô ấy mãi không chịu lấy chồng, suốt ngày cặp kè với hết người này đến người khác, được vài hôm lại bỏ. Những lúc thất tình, cô ấy luôn gọi chồng tôi ra tâm sự tỉ tê cả tối, mặc vợ con ở nhà.

Thời gian gần đây, cô bạn ấy gọi anh đi tâm sự thường xuyên hơn. Mỗi lần về, vẻ mặt chồng tôi rất căng thẳng. Tôi gặng hỏi chuyện thì anh nói là cô bạn đang cặp kè với sếp ở công ty. 

Ngặt nỗi vị sếp này nhiều tuổi và có gia đình rồi; vì yêu nên cô ấy vẫn chấp nhận làm người thứ ba. Mỗi lần sếp về bên vợ con là cô ấy lại buồn bã, cô đơn nên gọi chồng tôi tới giải sầu.

Chồng tôi trở thành chỗ để cô bạn thân trút bầu tâm sự. (Ảnh minh họa: AI)

Là phụ nữ có gia đình, chuyện ngoại tình, làm tiểu tam đối với tôi thật khó chấp nhận. Vì thế, tôi tỏ thái độ về cô bạn của chồng và nói rằng anh cần phải khuyên cô ấy đừng làm điều sai trái nữa. Nhưng chồng tôi bênh bạn chằm chặp, bảo: "Mỗi người đều có nỗi khổ riêng, không phải ai cũng may mắn có được đầy đủ như em đâu mà đánh giá người khác".

Có vẻ chuyện tình của người bạn càng ngày càng bế tắc nên tần suất cô ấy rủ chồng tôi đi ra ngoài ngày càng nhiều hơn. Có khi một tuần anh về muộn tới 2-3 tối chỉ vì cô bạn thân. Nhiều hôm con ốm sốt, anh cũng mặc kệ tôi chăm sóc, bỏ đi ra ngoài đến tận 23h mới về. Thấy tôi mặt nặng mày nhẹ, anh không ngại mắng vợ, nói tôi không biết thông cảm với người khác.

Tuần trước, sau khi đi chơi với cô ấy, anh thông báo sắp tới sẽ vắng nhà khoảng 5 ngày. Lý do bắt nguồn từ việc cô bạn thân của anh quyết định sinh con cho ông sếp. Tuy nhiên, thời gian tới ở quê cô ấy lại có việc, bố mẹ gọi điện yêu cầu về nhà. Bụng của cô ấy cũng đã bắt đầu lớn, về quê một mình sẽ phải trả lời câu hỏi về bố đứa trẻ. Vì vậy, bạn thân nhờ chồng tôi đóng giả làm bạn trai của cô ấy, chuyến thăm quê này coi như là để ra mắt.

Giải thích về việc chấp nhận đề nghị vô lý này, chồng tôi nói để cô bạn về quê trong bộ dạng đó sẽ rất dễ bị hàng xóm xì xào. Do đó trước mắt anh cứ đóng vai người yêu của cô ấy, sau này đứa bé ra đời sẽ từ từ lựa lời nói cho bố mẹ cô ấy chấp nhận.

Nghe chồng nói, máu nóng trong người tôi bốc lên. Vốn dĩ việc cô ấy làm kẻ thứ ba tôi đã khó chấp nhận, không muốn chồng thân cận, giờ cô ấy lại còn ngang nhiên sinh con để phá hoại hạnh phúc gia đình người khác và muốn vợ chồng tôi đồng lõa. Điều khiến tôi giận nhất chính là việc chồng đứng ra nhận làm bạn trai của cô ấy.

Bao năm nay, người ngoài nói ra nói vào với tôi rất nhiều về mối quan hệ của chồng và cô bạn thân. Ai cũng bảo quan hệ bạn bè khác giới rất nguy hiểm. Nhưng chồng tôi cứ thản nhiên coi như không, còn cô ấy thì mặt dày, ngày đêm nhắn tin, rủ anh ấy đi chơi bất kể vợ con bên cạnh.

Chuyện anh quyết định đứng ra diễn vai người yêu của cô ấy không khác nào giọt nước tràn ly. Tôi khùng lên và phản đối, không ngờ chồng cũng cáu lại, mắng tôi ích kỷ, cùng là phụ nữ mà không thấu hiểu, thông cảm cho nỗi khổ của nhau. Anh bảo không thể bỏ mặc bạn bè, quyết làm theo kế hoạch, rằng tôi có thiệt thòi, mất mát gì đâu mà cứ can ngăn.

Quá bức xúc trước thái độ của chồng, tôi xếp đồ đạc, bế con về nhà ngoại. Chồng tôi một mặt vẫn thuyết phục tôi về, nói khéo với bố mẹ vợ, một mặt vẫn không thay đổi quyết định. Anh thậm chí còn nói rằng sắp tới sẽ dành thời gian cho bạn nhiều hơn vì cô ta bụng mang dạ chửa một mình rất dễ tủi thân suy sụp, ông bồ kia đã có vợ nên không thể lúc nào cũng ở bên,

Những ngày ở nhà ngoại, lòng tôi ngổn ngang bao suy nghĩ. Thực sự vì chuyện này mà vợ chồng ly thân, con không được gặp bố, tôi thấy cũng không đáng. Nhưng nếu tôi không cứng rắn thể hiện chính kiến của mình, chẳng biết chồng tôi sẽ tiếp tục đóng vai bạn trai để chăm sóc cô ấy đến bao giờ nữa. Phía anh ấy có vẻ cũng sẽ quyết không lùi.

Rất mong độc giả cho tôi lời khuyên để tôi có thể thoát ra khỏi tình cảnh này. Còn có một băn khoăn tôi muốn hỏi, theo mọi người, có khi nào bồ của cô bạn thân ấy chính là chồng tôi chứ không phải ông sếp già nào đó hay không?

NGÂN KHÁNH
Top