'Bánh dẻo thị phi' có gì đặc biệt khiến cộng đồng mạng 'phát cuồng'?

Vì sao gọi là “bánh dẻo thị phi”?

Không chỉ gây ấn tượng bởi trọng lượng bánh "khổng lồ" (400g) cùng số lượng nhân trứng muối bên trong, loại bánh này còn thu hút bởi cách thưởng thức hoàn toàn mới lạ, khác biệt so với kiểu ăn truyền thống. Và hiện tại nó còn được người ta đặt cho cái tên "Chiếc bánh thị phi" bởi những tranh cãi xung quanh như vị ngon, giá cả... và cả cách thức để thưởng thức.

Tên gọi nghe vừa buồn cười vừa kích thích trí tò mò này không phải ngẫu nhiên mà có. Nó bắt nguồn từ cuộc tranh cãi không hồi kết về hương vị và giá cả.

Về hương vị, "phe" ủng hộ khẳng định đây là món bánh đáng đồng tiền bát gạo, vỏ dẻo mềm, nhân sen Huế thơm mịn, trứng muối béo mặn hài hòa. Đặc biệt, nếu ăn theo trend “ép dẹt”, vị ngọt giảm hẳn, cảm giác đỡ ngán, thậm chí còn thú vị hơn cả cách ăn truyền thống.

Mẹ đảm tự làm món "bánh dẻo thị phi" tại nhà. (Ảnh: Ngô Thùy Linh)

Ngược lại, phe "phản biện" cho rằng chẳng có gì mới mẻ, vẫn là bánh dẻo nhân sen trứng muối, chỉ khác ở việc “nhét” bốn lòng đỏ và khoác cho nó một cái tên gây sốt. Nhiều người chê bánh vẫn ngấy nếu ăn nhiều.

Không chỉ hương vị, mức giá 300 nghìn đồng/chiếc, 590 nghìn đồng/cặp cũng khiến chiếc bánh này “lên sóng” thị phi. Dân mạng chia làm hai thái cực. Người ủng hộ cho rằng đây là con số hợp lý, bánh to, nhân nhiều, nguyên liệu chọn lọc và bao bì sang trọng, hoàn toàn thích hợp để biếu tặng. Trong khi đó, phe kia nhận định mức giá này bị thổi phồng, chủ yếu nhờ hiệu ứng mạng xã hội và sức hút của người nổi tiếng hơn là giá trị thực của chiếc bánh. Chính những cuộc tranh cãi bất tận này đã biến nó thành chiếc bánh “thị phi” đúng nghĩa, có người tôn vinh, có người chê bai.

Chiếc bánh được mệnh danh là "bánh thị phi" đang hot khắp các nền tảng MXH.

Hương vị độc đáo: Nhân sen dẻo bùi thơm kết hợp trứng muối

Bánh dẻo thị phi ghi điểm nhờ sự kết hợp hài hòa giữa lớp vỏ bánh dẻo mịn, thơm nhẹ và phần nhân sen nhuyễn béo ngậy xen lẫn vị mặn đặc trưng của trứng muối. Vị ngọt thanh của nhân sen được làm từ hạt sen tươi xay mịn, hòa quyện với chút bùi bùi, béo béo và hơi mặn của trứng muối, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực vừa quen thuộc, vừa mới lạ. Nhiều người nhận xét rằng, sự cân bằng giữa ngọt và mặn trong chiếc bánh này là "điểm sáng", khiến người ăn không ngán ngay cả khi thưởng thức nhiều.

Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng "chấp nhận" hương vị này ngay từ miếng đầu tiên. Một số ý kiến cho rằng vị ngọt của vỏ bánh cùng với nhân sen có phần "nặng", đặc biệt với những người không quen ăn ngọt. Hay có người cho rằng nó cũng không khác gì những chiếc bánh trước đây về hương vị và không hiểu vì sao lại trở thành trend khiến bánh luôn trong tình trạng "cháy hàng". Bên cạnh đó, trọng lượng "khủng" (400g - 600g) của chiếc bánh cũng trở thành vấn đề bàn luận rôm rả trên các diễn đàn. Đây cũng chính là những lý do khiến món bánh này được gắn mác "thị phi", khi các bài đăng trên mạng xã hội chia thành hai luồng ý kiến: một bên hết lời khen ngợi, một bên lại cho rằng "không hiểu vì sao lại hot".

Trứng muối, nhân sen nhuyễn và bột bánh dẻo làm nên món ăn đang gây bão mạng (Ảnh: internet)

Cách ăn đổi mới là ấn dẹt, cắt nhỏ và chi tiết "đắt giá": Làm mát

Điểm đặc biệt khiến bánh dẻo thị phi "lên ngôi" chính là cách thưởng thức sáng tạo, được nhiều người chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng như TikTok, Instagram và các nhóm ẩm thực. Thay vì ăn ngay như bánh Trung thu thông thường, người ta mách nhau mẹo bảo quản bánh trong tủ lạnh khoảng 1-2 giờ để lớp vỏ dẻo săn lại, mang đến cảm giác mát lạnh, sảng khoái hơn. Sau khi làm mát, bánh được ấn dẹt nhẹ nhàng và cắt thành từng miếng nhỏ. Cách làm này không chỉ giúp giảm cảm giác ngọt ngấy mà còn tạo nên những miếng bánh xinh xắn, dễ dàng chia sẻ và thưởng thức.

Bên cạnh đó, sự "thị phi" của món bánh còn đến từ những tranh cãi về giá cả và chất lượng. Một số người cho rằng giá bánh khá cao so với kích thước, trong khi số khác lại cho rằng chất lượng nguyên liệu và trải nghiệm độc đáo hoàn toàn xứng đáng. Chính những ý kiến trái chiều này càng làm món bánh trở nên "hot", khi mọi người tò mò muốn tự mình kiểm chứng.

Khác với cách ăn bánh Trung thu truyền thống – cắt miếng tam giác lớn và nhâm nhi cùng trà nóng, thì cách thưởng thức bánh dẻo nhân sen trứng muối đang được lan truyền có những bước đặc biệt:

1. Làm lạnh bánh: Sau khi mua hoặc làm bánh, người dùng cho bánh vào tủ lạnh khoảng 1-2 giờ để bánh đạt độ mát lạnh, giúp vỏ bánh dẻo trở nên săn chắc hơn.

2. Ấn bẹp bánh: Dùng dao hoặc dụng cụ phẳng để ấn nhẹ, làm dẹt bánh ra. Thao tác này khiến lớp nhân bên trong đặc biệt là những quả trứng muối sau khi bị ép sẽ vỡ nhỏ và được dàn đều bị ép mỏng, tạo sự khác biệt về kết cấu.

3. Cắt miếng nhỏ: Bánh được cắt thành những miếng rất nhỏ, thường chỉ bằng 1/8 hoặc 1/10 kích thước miếng cắt truyền thống, để dễ dàng thưởng thức từng miếng một. Cách ăn này không chỉ tạo nên sự mới mẻ mà còn được yêu thích vì mang lại trải nghiệm hương vị độc đáo, khiến cộng đồng mạng không ngừng chia sẻ video, hình ảnh và bình luận sôi nổi.

Ấn dẹt bánh rồi cắt thành các miếng nhỏ (Ảnh: MXH)

Vậy lý do xu hướng thưởng thức món bánh theo cách này trở nên hot là vì sao? Tại sao lại cần phải ấn dẹt và cắt nhỏ miếng bánh đến thế? Điều này có thể được giải thích bởi 2 yếu tố chính liên quan đến hương vị và trải nghiệm:

1. Nhân trứng muối vỡ ra và được dàn đều: Khi ấn bẹp bánh, những viên trứng muối trong nhân sẽ vỡ ra giống như được nhẹ nhàng nghiền nát khiến chúng hòa quyện đều với phần nhân hạt sen dẻo mịn màng. Điều này tạo nên một lớp nhân có kết cấu đồng nhất, trong đó vị béo ngậy, mặn mà của trứng muối được phân bố đều khắp bánh. Thay vì cắn vào một miếng bánh có phần nhân trứng muối tập trung, cách ăn này giúp mỗi miếng nhỏ đều mang hương vị cân bằng, không bị quá ngấy hay quá mặn ở một số phần.

2. Giảm độ ngọt và tăng sự hòa quyện: Bánh dẻo nhân sen vốn có vị ngọt thanh đặc trưng, nhưng khi kết hợp với lớp vỏ bánh dẻo thường sẽ tăng thêm độ ngọt khiến người ăn dễ bị ngán. Nhưng khi bạn ấn dẹt bánh ra, trứng muối có độ mặn quyện được ép vụn quyện vào nhân sen ngọt thêm việc dàn mỏng lớp vỏ bánh đã được làm lạnh khiến tất cả được hòa quyện, cảm giác ngọt gắt không còn. Vị mặn nhẹ của trứng muối trung hòa độ ngọt, tạo nên một tổng thể hài hòa, dễ chịu hơn. Đặc biệt, khi cắt thành miếng nhỏ, người ăn có thể thưởng thức từng chút một, cảm nhận rõ rệt sự cân bằng giữa các tầng hương vị: Dẻo mát của vỏ, bùi ngọt của sen, và béo mặn của trứng muối.

