Phong thủy phòng ngủ vợ chồng theo mệnh như thế nào mới đúng để tình cảm luôn bền chặt, gắn kết

Gia chủ mệnh Kim

Theo kiến thức phong thủy phòng ngủ, muốn trang trí căn phòng phù hợp, chuẩn chỉnh cần phải dựa theo mệnh người chồng.

Hướng phòng ngủ, hướng giường ngủ: Hướng Tây Bắc là gợi ý tốt nhất dành cho những gia chủ thuộc mệnh Kim. Bởi đây là hướng của Thổ. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn thêm hướng Tây Nam và Đông Bắc (hướng của Kim) để giúp kích hoạt nguồn năng lượng tích cực, mang đến sự hợp nhất trong không gian, giải trừ sát khí, năng lượng xấu.

Theo kiến thức phong thủy phòng ngủ, muốn trang trí căn phòng phù hợp, chuẩn chỉnh cần phải dựa theo mệnh người chồng.

Màu sắc tốt cho phòng ngủ: Với những cặp vợ chồng mệnh Kim, màu sắc phù hợp sẽ là xám, trắng, ghi. Ngoài ra, màu vàng, nâu đất của mệnh Thổ cũng tương sinh, bổ trợ rất tốt cho người mang mệnh này. Sử dụng gam màu trên sẽ giúp vợ chồng luôn bình an, thuận lợi, hạnh phúc.

Màu sắc kỵ: Gia chủ nên tránh sử dụng những màu sắc của Hỏa (đỏ, cam, hồng, tím…) để tránh tạo nên sự khắc chế, bất lợi.

Gia chủ mệnh Mộc

Hướng của phòng, hướng giường ngủ: Nên quay về hướng của Thủy (hướng Bắc) hoặc các hướng của Mộc (hướng Đông, Đông Nam).

Màu sắc tốt cho phòng ngủ: Để tình cảm vợ chồng luôn hạnh phúc, điều cần thiết hơn cả là tinh thần của hai bên phải luôn thoải mái, sức khỏe dồi dào. Chính vì vậy, gia chủ có thể dùng gam màu xanh lá cây – một màu liên quan mật thiết đến sức khỏe trong phong thủy nội thất, hơn nữa là màu bản mệnh của Mộc, sẽ giúp vợ chồng tránh ốm đau, năng lượng luôn ổn định, ngày càng hạnh phúc.

Hướng của phòng, hướng giường ngủ nên quay về hướng của Thủy (hướng Bắc) hoặc các hướng của Mộc (hướng Đông, Đông Nam).

Gia chủ có thể lựa chọn chăn, ga, gối, đệm hay các phụ kiện trang trí màu xanh, cũng như đặt các chậu cây xanh trong phòng ngủ. Vị trí tốt nhất để đặt cây xanh là ở phía Nam của căn phòng, để gia tăng sự tin tưởng lẫn nhau, làm tăng chỉ số tình cảm. Gia chủ cũng có thể sử dụng màu đen hoặc xanh dương của Thủy.

Màu tối kỵ cho phòng: Cần tránh sử dụng các màu khắc chế của hành Kim như ghi, trắng, xám…

Gia chủ mệnh Thủy

Hướng phòng, hướng giường ngủ: Hãy quay giường về hướng thuộc Kim là chính Tây và Tây Bắc. Bên cạnh đó cũng có thể đặt giường quay về hướng Bắc thuộc Thủy. Gia chủ mệnh này cần tránh đặt ở vị trí của Thổ (hướng Đông Bắc) để giảm thiểu sự xung đột.

Màu sắc tốt cho phòng: Các màu sắc nên lựa chọn là: trắng, ghi, xám… và các màu xanh lam, đen…

Nếu như gam màu chủ đạo của phòng ngủ là trắng, bạn có thể trang trí thêm những đồ nội thất màu xanh lam, xanh da trời. Theo kiến thức phong thủy, gam màu này rất phù hợp cho người chồng mệnh Thủy, giúp sức khỏe của hai vợ chồng sẽ được cải thiện, vận may tình duyên cũng tăng lên.

Nếu như gam màu chủ đạo của phòng ngủ là trắng, bạn có thể trang trí thêm những đồ nội thất màu xanh lam, xanh da trời.

Bức tường phía Bắc, nơi kê đầu giường theo phong thủy là nơi có năng lượng lý tính mạnh nhất, nên treo những bức tranh, hình vẽ màu trắng, xanh lam. Muốn cầu con cái, gia chủ có thể treo tranh trẻ con hoặc mùa màng.

Nếu vợ chồng không hạnh phúc thì nên treo tranh bầu trời có sao hoặc tranh hình con chim hạc trắng – linh vật biểu tượng cho một gia đình hạnh phúc, ấm êm và tình yêu chung thủy, sắt son.

Màu tối kỵ: Tránh dùng các gam màu thuộc hành Thổ như vàng, nâu đất…

Gia chủ mệnh Thủy cần nhớ: Mặc dù nước là đại diện của Thủy, cũng là biểu trưng của tiền bạc, sinh khí tốt lành nhưng không nên trưng bày các vật phẩm có tính nước như tranh thác nước, biển cả, bể cá… bởi phòng ngủ là nơi cần được yên tĩnh. Nếu như đặt các vật phẩm trên trong phòng sẽ không những không phát huy được công năng phong thủy mà còn có thể gây nên sự tiêu hao tiền bạc, của cải.

Gia chủ mệnh Hỏa

Hướng phòng, hướng giường ngủ: Tốt nhất nên bố trí theo hướng Đông và Đông Nam (thuộc hành Mộc). Ngoài ra có thể bố trí tại hướng Nam (thuộc hành Hỏa).

Hướng phòng, hướng giường ngủ: Tốt nhất nên bố trí theo hướng Đông và Đông Nam (thuộc hành Mộc).

Màu sơn tốt cho phòng: Gia chủ nên sử dụng các màu sắc tương sinh như xanh lá cây, hay tương hợp như đỏ, cam, hồng, tím…

Màu sắc cần tránh: Tuyệt kỵ sơn màu đen, xanh lam hay treo những bức tranh, đặt những vật phẩm có màu này trong phòng ngủ. Do đây là màu của Thủy, sẽ gây bất lợi cho gia chủ mệnh Hỏa.

Gia chủ mệnh Thổ

Hướng phòng, hướng giường ngủ: Nên đặt tại hướng Nam (của Hỏa) hay hướng Tây Nam, Đông Bắc (hướng hòa hợp của Thổ).

Màu sắc tốt cho phòng: Nên chọn màu đỏ, hồng, cam, tím hay vàng, nâu đất…

Màu sắc tuyệt kỵ: Tránh sử dụng màu xanh lá của Mộc.

Màu sắc tốt cho phòng: Nên chọn màu đỏ, hồng, cam, tím hay vàng, nâu đất…

Những bức tranh hoa hồng, hoa mẫu đơn quả lựu, quả đào, hay bức tường được sơn màu cam không chỉ trang trí cho phòng ngủ thêm sinh động mà còn giúp kích hoạt đường tình cảm, con cái cho những cặp vợ chồng son, đặc biệt là những cặp đôi đang muộn đường con cái.

Gia chủ nên treo những bức tranh trên ở hướng Bắc, sẽ rất tốt. Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng họa tiết trang trí màu cam hoặc hồng hay sử dụng vỏ gối, ga giường có gam màu này.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.