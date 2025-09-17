Phong thủy phòng ngủ vợ chồng theo mệnh như thế nào mới đúng để tình cảm luôn bền chặt, gắn kết
GĐXH - Bố trí phong thủy phòng ngủ vợ chồng theo mệnh như thế nào mới đúng? Bài viết sau đây sẽ chỉ ra “Mẹo bố trí phong thủy phòng ngủ vợ chồng, để tình cảm luôn bền chặt, gắn kết".
Gia chủ mệnh Kim
Theo kiến thức phong thủy phòng ngủ, muốn trang trí căn phòng phù hợp, chuẩn chỉnh cần phải dựa theo mệnh người chồng.
Hướng phòng ngủ, hướng giường ngủ: Hướng Tây Bắc là gợi ý tốt nhất dành cho những gia chủ thuộc mệnh Kim. Bởi đây là hướng của Thổ. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn thêm hướng Tây Nam và Đông Bắc (hướng của Kim) để giúp kích hoạt nguồn năng lượng tích cực, mang đến sự hợp nhất trong không gian, giải trừ sát khí, năng lượng xấu.
Màu sắc tốt cho phòng ngủ: Với những cặp vợ chồng mệnh Kim, màu sắc phù hợp sẽ là xám, trắng, ghi. Ngoài ra, màu vàng, nâu đất của mệnh Thổ cũng tương sinh, bổ trợ rất tốt cho người mang mệnh này. Sử dụng gam màu trên sẽ giúp vợ chồng luôn bình an, thuận lợi, hạnh phúc.
Màu sắc kỵ: Gia chủ nên tránh sử dụng những màu sắc của Hỏa (đỏ, cam, hồng, tím…) để tránh tạo nên sự khắc chế, bất lợi.
Gia chủ mệnh Mộc
Hướng của phòng, hướng giường ngủ: Nên quay về hướng của Thủy (hướng Bắc) hoặc các hướng của Mộc (hướng Đông, Đông Nam).
Màu sắc tốt cho phòng ngủ: Để tình cảm vợ chồng luôn hạnh phúc, điều cần thiết hơn cả là tinh thần của hai bên phải luôn thoải mái, sức khỏe dồi dào. Chính vì vậy, gia chủ có thể dùng gam màu xanh lá cây – một màu liên quan mật thiết đến sức khỏe trong phong thủy nội thất, hơn nữa là màu bản mệnh của Mộc, sẽ giúp vợ chồng tránh ốm đau, năng lượng luôn ổn định, ngày càng hạnh phúc.
Gia chủ có thể lựa chọn chăn, ga, gối, đệm hay các phụ kiện trang trí màu xanh, cũng như đặt các chậu cây xanh trong phòng ngủ. Vị trí tốt nhất để đặt cây xanh là ở phía Nam của căn phòng, để gia tăng sự tin tưởng lẫn nhau, làm tăng chỉ số tình cảm. Gia chủ cũng có thể sử dụng màu đen hoặc xanh dương của Thủy.
Màu tối kỵ cho phòng: Cần tránh sử dụng các màu khắc chế của hành Kim như ghi, trắng, xám…
Gia chủ mệnh Thủy
Hướng phòng, hướng giường ngủ: Hãy quay giường về hướng thuộc Kim là chính Tây và Tây Bắc. Bên cạnh đó cũng có thể đặt giường quay về hướng Bắc thuộc Thủy. Gia chủ mệnh này cần tránh đặt ở vị trí của Thổ (hướng Đông Bắc) để giảm thiểu sự xung đột.
Màu sắc tốt cho phòng: Các màu sắc nên lựa chọn là: trắng, ghi, xám… và các màu xanh lam, đen…
Nếu như gam màu chủ đạo của phòng ngủ là trắng, bạn có thể trang trí thêm những đồ nội thất màu xanh lam, xanh da trời. Theo kiến thức phong thủy, gam màu này rất phù hợp cho người chồng mệnh Thủy, giúp sức khỏe của hai vợ chồng sẽ được cải thiện, vận may tình duyên cũng tăng lên.
Bức tường phía Bắc, nơi kê đầu giường theo phong thủy là nơi có năng lượng lý tính mạnh nhất, nên treo những bức tranh, hình vẽ màu trắng, xanh lam. Muốn cầu con cái, gia chủ có thể treo tranh trẻ con hoặc mùa màng.
Nếu vợ chồng không hạnh phúc thì nên treo tranh bầu trời có sao hoặc tranh hình con chim hạc trắng – linh vật biểu tượng cho một gia đình hạnh phúc, ấm êm và tình yêu chung thủy, sắt son.
Màu tối kỵ: Tránh dùng các gam màu thuộc hành Thổ như vàng, nâu đất…
Gia chủ mệnh Thủy cần nhớ: Mặc dù nước là đại diện của Thủy, cũng là biểu trưng của tiền bạc, sinh khí tốt lành nhưng không nên trưng bày các vật phẩm có tính nước như tranh thác nước, biển cả, bể cá… bởi phòng ngủ là nơi cần được yên tĩnh. Nếu như đặt các vật phẩm trên trong phòng sẽ không những không phát huy được công năng phong thủy mà còn có thể gây nên sự tiêu hao tiền bạc, của cải.
Gia chủ mệnh Hỏa
Hướng phòng, hướng giường ngủ: Tốt nhất nên bố trí theo hướng Đông và Đông Nam (thuộc hành Mộc). Ngoài ra có thể bố trí tại hướng Nam (thuộc hành Hỏa).
Màu sơn tốt cho phòng: Gia chủ nên sử dụng các màu sắc tương sinh như xanh lá cây, hay tương hợp như đỏ, cam, hồng, tím…
Màu sắc cần tránh: Tuyệt kỵ sơn màu đen, xanh lam hay treo những bức tranh, đặt những vật phẩm có màu này trong phòng ngủ. Do đây là màu của Thủy, sẽ gây bất lợi cho gia chủ mệnh Hỏa.
Gia chủ mệnh Thổ
Hướng phòng, hướng giường ngủ: Nên đặt tại hướng Nam (của Hỏa) hay hướng Tây Nam, Đông Bắc (hướng hòa hợp của Thổ).
Màu sắc tốt cho phòng: Nên chọn màu đỏ, hồng, cam, tím hay vàng, nâu đất…
Màu sắc tuyệt kỵ: Tránh sử dụng màu xanh lá của Mộc.
Những bức tranh hoa hồng, hoa mẫu đơn quả lựu, quả đào, hay bức tường được sơn màu cam không chỉ trang trí cho phòng ngủ thêm sinh động mà còn giúp kích hoạt đường tình cảm, con cái cho những cặp vợ chồng son, đặc biệt là những cặp đôi đang muộn đường con cái.
Gia chủ nên treo những bức tranh trên ở hướng Bắc, sẽ rất tốt. Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng họa tiết trang trí màu cam hoặc hồng hay sử dụng vỏ gối, ga giường có gam màu này.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Cây cảnh hóa giải phong thủy xấu ở ban công, mang đến vượng khíỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Nếu không may ban công nằm ở hướng xấu thì bạn cũng có thể hóa giải phong thủy xấu bằng cây cảnh. Vậy hãy xem những loại cây cảnh nào sẽ giúp bạn mang đến vượng khí tốt cho ngôi nhà bạn.
Những nguy hại khi thiết kế toilet dưới gầm cầu thangỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, có nhiều gia đình thiết kế nhà vệ sinh ở dưới gầm cầu thang, theo phong cách hiện đại. Thế nhưng, cũng có nhiều ý kiến trái chiều bởi sẽ gây ra hung họa về phong thủy. Bài viết sau đây sẽ giúp quý gia chủ giải đáp đầy đủ.
Đặt bếp phạm cung này sẽ gây lục đục tình cảm gia đìnhỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Trong phong thuỷ, bếp là nơi giữ lửa, biểu tượng của sự sống, sức khỏe và tài lộc của gia đình. Không chỉ là khu vực nấu nướng, bếp còn là nơi quy tụ năng lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí và sự hòa thuận của các thành viên trong nhà.
Thiết kế sân vườn cần lưu ý gì?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Để có một sân vườn sạch đẹp, hoàn hảo thì tiểu cảnh là một phần không thể thiếu. Chính vì vậy, bài viết sau sẽ chia sẻ một số điều cần lưu ý khi thiết kế sân vườn, giúp gia chủ có cách bố trí hợp lý, đem lại không gian sống chất lượng.
Cách chơi hoa tinh tế của Phương Oanh chuẩn 'phu nhân hào môn'Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Mỗi khi chia sẻ không gian sống, Phương Oanh lại khiến công chúng ngưỡng mộ bởi gu thẩm mỹ tinh tế, sang trọng.
Loại cây cảnh tài lộc như đúng tên gọi, nhà giàu nào cũng thích trồng, là cây gì?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Cây phát tài phong thủy thuộc hành Mộc, để may mắn, đem tiền tài, phúc lộc đến cho gia chủ, giúp tinh thần luôn thoải mái, giàu năng lượng bạn nên ưu tiên đặt ở hướng Đông hoặc Đông Nam.
Khám phá từng góc nhỏ của ngôi đền duy nhất thờ thần lửa giữa lòng phố cổ Hà NộiỞ - 1 ngày trước
Đền Hỏa Thần là ngôi đền duy nhất tại Việt Nam thờ vị thần lửa linh thiêng. Trải qua bao thăng trầm, ngôi đền nằm giữa lòng phố cổ vẫn giữ được đặc trưng kiến trúc, mỹ thuật thời xưa, là điểm tựa tinh thần vững chãi cho bao người dân Hà Nội.
3 cách tốt nhất giúp xả xui, thanh lọc cơ thể, nhà cửa cuối tháng cô hồn để đón tháng mới nhiều tài lộc, may mắnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi làm 3 việc đơn giản nhưng rất hữu hiệu, những ngày cuối tháng cô hồn chị Lan hết cảm giác mệt mỏi, phiền não, u ám, chuẩn bị đón tháng mới nhiều năng lượng, tài lộc, may mắn, bình an...
Á hậu có bằng Thạc sĩ là BTV xinh đẹp của VTV, sở hữu căn nhà sang trọng, ấn tượngỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Qua những khung hình chụp không gian sống có thể thấy Thụy Vân và gia đình sống trong một căn hộ cao cấp, có tông màu vàng trắng sang trọng thuộc chung cư đắt đỏ tại Bà Triệu - con phố nằm giữa trung tâm Hà Nội.
Đây là lý do giường không nên đặt đối diện cửa ra vàoỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Có một lỗi phong thủy tưởng nhỏ nhưng rất nhiều người mắc phải lại âm thầm ảnh hưởng tới cả sức khỏe lẫn vận khí của gia chủ, đó là kê giường đối diện với cửa ra vào.
Những nguy hại khi thiết kế toilet dưới gầm cầu thangỞ
GĐXH - Hiện nay, có nhiều gia đình thiết kế nhà vệ sinh ở dưới gầm cầu thang, theo phong cách hiện đại. Thế nhưng, cũng có nhiều ý kiến trái chiều bởi sẽ gây ra hung họa về phong thủy. Bài viết sau đây sẽ giúp quý gia chủ giải đáp đầy đủ.