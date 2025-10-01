Bánh trung thu lòng se điếu là gì mà 'sốt' không kém 'bánh dẻo thị phi'?
Với vài biến tấu nhỏ, chiếc bánh dẻo quen thuộc hóa thành bánh trung thu lòng se điếu vừa lạ mắt vừa gây cười, "sốt" không kém bao nhiêu so với "bánh dẻo thị phi".
Mỗi mùa Trung thu đến gần, cộng đồng mạng lại xôn xao với những biến tấu đầy bất ngờ của chiếc bánh trung thu truyền thống. Chiếc “ bánh dẻo thị phi ” đang khiến cộng đồng bàn tán không ngớt thì một phiên bản mới lại tiếp tục gây sốt, đó là bánh trung thu lòng se điếu.
Bánh trung thu lòng se điếu là gì, vì sao gây sốt?
Thoạt nghe cái tên “lòng se điếu”, nhiều người bật cười vì liên tưởng đến hình ảnh món lòng lợn se điếu quen thuộc. Thực chất, đây là phiên bản bánh dẻo kéo sợi do các tín đồ làm bánh handmade sáng tạo nên. Bánh được vê thành những sợi dài, phần nhân cuộn gọn bên trong, khiến tổng thể giống như “lòng se điếu”, từ đó cái tên độc đáo ra đời.
Nhiều người nhận xét rằng điểm thú vị của chiếc bánh là khi ăn phần nhân bên trong kéo dài thành sợi, họ có cảm giác vừa ngon miệng vừa vui mắt. Về hương vị, bánh vẫn giữ được đặc trưng mềm dẻo, thơm ngọt quen thuộc, chỉ khác ở hình thức trình bày. Chính sự phá cách này đã biến món bánh vốn quen thuộc thành một trải nghiệm mới mẻ, khiến nhiều người tò mò tìm mua hoặc tự tay làm thử.
Một trong những yếu tố khiến bánh dẻo kéo sợi nhanh chóng “làm mưa làm gió” là khả năng biến tấu linh hoạt. Từ lớp vỏ đến phần nhân, người làm có thể thỏa sức sáng tạo. Vỏ bánh có thể mang hương vị matcha, cacao, hoặc đơn giản là bột bánh dẻo truyền thống. Nhân bánh cũng đa dạng không kém, từ chocolate, trứng muối, phô mai đến các loại mứt trái cây.
Bánh trung thu lòng se điếu đang tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Nhiều nhóm làm bánh chia sẻ công thức, còn các bạn trẻ thi nhau khoe thành phẩm tự làm. Hình ảnh chiếc bánh lạ mắt nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn bình luận, người thì khen sáng tạo, người thì bật cười vì cái tên độc đáo.
Công thức đơn giản, dễ thực hiện tại nhà
Khác với tưởng tượng của nhiều người, cách làm bánh trung thu lòng se điếu không hề phức tạp. Với những nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp, ai cũng có thể thử sức.
Nguyên liệu phần vỏ:
- 100gr đường trắng
- 200ml nước sôi
- 20gr dầu ăn
- 200gr bột bánh dẻo
- 30gr kem tươi.
Nguyên liệu phần nhân:
- 100gr trứng muối
- 150gr kem tươi
- 50gr đường bột
- 30gr bột sữa
- 50gr sữa đặc
- 20gr bột sư tử
- 25gr bột mì
- 2 quả trứng gà.
Để làm nhân, bạn hấp chín trứng muối, nghiền mịn rồi trộn cùng các nguyên liệu còn lại. Hỗn hợp được sên trên chảo đến khi sệt lại thì tắt bếp, để nguội và bảo quản trong tủ lạnh khoảng 2 tiếng.
Để làm vỏ, cần trộn nước đường để nguội với dầu ăn, sau đó cho bột bánh dẻo vào từ từ, nhào đến khi khối bột mịn dẻo. Lưu ý dùng ngay, không để lâu vì bột dễ bị chai.
Bước tiếp theo là tạo hình, chia bột thành từng phần nhỏ, vo tròn, cán mỏng rồi đặt nhân vào giữa. Cuộn tròn lại, cắt thành từng khúc nhỏ, phủ bột chống dính và vo nhẹ để bánh mịn đẹp. Khi ăn, chỉ cần lấy từng khúc nhỏ, nhân bên trong sẽ kéo dài thành sợi cực kỳ hấp dẫn.
Thành phẩm là những chiếc bánh handmade vừa xinh xắn vừa lạ mắt, chắc chắn sẽ khiến mâm cỗ Trung thu thêm phần đặc sắc.
Không chỉ có bánh dẻo kéo sợi, Trung thu năm nay còn chứng kiến nhiều phiên bản độc đáo khác như bánh trung thu nhân bánh tráng trộn, bánh trung thu chả cuốn… Những sáng tạo này khiến nhiều người hào hứng, bởi mâm cỗ Trung thu truyền thống bỗng biến thành “bữa tiệc ăn vặt” đầy màu sắc.
Tuy nhiên, bên cạnh sự thích thú, có ý kiến cho rằng các biến tấu này mang tính chất “cho vui” nhiều hơn là thực sự ngon miệng; bởi lẽ hương vị truyền thống của bánh nướng, bánh dẻo vẫn là ký ức gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ.
GĐXH - Hà Nội là nơi cho ra đời nhiều món ăn đặc sản vô cùng nổi tiếng như: Bún ốc, bún thang, bún đậu mắm tôm... Trong đó, không thể không nhắc đến món bún chả trứ danh được rất nhiều người yêu thích.
GĐXH - Món ăn giàu collagen tự nhiên này này không chỉ giúp làm đẹp da mà còn giải độc cơ thể, cải thiện tiêu hóa rất tốt.
GĐXH - Việc chuẩn bị một món ngon để thưởng thức sao cho phù hợp với không khí xung quanh cũng rất quan trọng. Mùa thu đến, hãy chuẩn bị sẵn sàng thưởng thức top món ngon mùa thu Hà Nội được giới thiệu sau đây.
GĐXH - Với hàm lượng protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất dồi dào, món ăn này được các bác sĩ dinh dưỡng khuyến cáo nên dùng giúp giúp hạ đường huyết, phòng tiểu đường tuýp 2, bởi đây là món ăn giàu chất chống oxy hóa.
Bạn nhất định phải thử, tôi tin chắc nó sẽ trở thành món ăn thường xuyên trong gia đình bạn!
GĐXH – Trời mưa se lạnh, chẳng gì tuyệt hơn khi cả gia đình quây quần bên mâm cơm nóng hổi với những món ăn mặn cay nồng, đậm vị. Gợi ý hôm nay từ hướng dẫn của mẹ đảm sẽ giúp bạn có thêm lựa chọn để bữa cơm ngày mưa đủ dinh dưỡng và đưa cơm.
GĐXH - Loại lá này tưởng chỉ bỏ đi hóa ra lại không chỉ mang đến hương thơm dịu nhẹ, thanh mát mà còn ẩn chứa trong mình vô vàn lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.
Chỉ với nguyên liệu dễ tìm, bạn có thể tự làm bánh trung thu nhân cốm xào hoặc đậu xanh thơm ngon, vừa truyền thống vừa sáng tạo.
Hãy tự tay làm những chiếc bánh Trung thu này cho gia đình bạn thưởng thức trong mùa Trung thu này nhé. Những chiếc bánh này không cần lò nướng, ít đường, ít dầu mỡ, lại còn tốt cho sức khỏe và thơm ngon nữa!
GĐXH – Trong những ngày mưa gió, bữa cơm gia đình sẽ trở nên thú vị hơn với món ngon dễ làm từ loại củ được ví "nhân sâm của nhà nghèo", vừa rẻ tiền vừa giàu dinh dưỡng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết.
GĐXH – Luộc thịt là cách chế biến đơn giản nhất, nhưng không phải ai cũng biết làm sao để thịt vừa chín tới, trắng tinh, mềm ngọt mà không bị thâm xỉn. Bí quyết nằm ở cách sơ chế và nguyên liệu nhỏ ở trong nồi nước luộc dưới đây.