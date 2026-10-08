Báo Sức khỏe & Đời sống - Kênh thông tin y tế chuẩn xác, tin cậy

Nhân dịp 65 năm thành lập Báo Sức khỏe và Đời sống, BSCKII Trịnh Ngọc Hiệp - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã có những chia sẻ thẳng thắn về vai trò của báo, đặc biệt là trong việc lan tỏa các thông tin về y tế, đời sống.

BS Hiệp khẳng định, các thông tin chính thống, chuẩn xác được đăng tải trên Báo Sức khỏe và Đời sống - cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế là cực kỳ quan trọng. Thực tế, suốt thời gian qua, mỗi thông tin về lĩnh vực y tế đến được với nhân dân thường qua nhiều kênh, trong đó kênh truyền thông của Bộ Y tế luôn được xác định là chuẩn mực, tin cậy nhất. "Thông tin về y tế trên Báo Sức khỏe và Đời sống là nguồn tin cậy để chúng tôi sẵn sàng đưa ra giới thiệu với người dân để họ vào đó theo dõi, nắm bắt, từ đó góp phần giúp họ tránh xa thông tin chưa chuẩn mực", BS Hiệp chia sẻ.

Theo BS Hiệp, Báo Sức khỏe và Đời sống là kênh thông tin chuẩn xác về y tế nên các chuyên gia, bác sĩ, cơ sở khám chữa bệnh… hãy thường xuyên gửi các thông tin bổ ích như kỹ thuật y khoa mới, các ca bệnh khó đã điều trị thành công, các kỳ tích đặc biệt… cho báo để nhân dân nắm bắt, theo dõi.

BSCKII Trịnh Ngọc Hiệp - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Đông Hưng.

Từ thực tiễn cuộc sống, BSCKII Trịnh Ngọc Hiệp đánh giá, các thông tin chính thống, chuẩn xác lan tỏa trên Báo Sức khỏe và Đời sống mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân. Cụ thể, theo dõi báo, người dân dễ dàng tìm hiểu được bệnh viện nào thực hiện khám bảo hiểm y tế, bệnh viện nào là tuyến trung ương có các kỹ thuật chuyên sâu, bệnh viện nào là tuyến tỉnh.

Đặc biệt, theo dõi và đọc báo, nhân dân sẽ nắm bắt được thành tích, thành tựu của nhiều cơ sở y tế trong nước. Từ đó, biết rõ bệnh viện nào đã chữa được bệnh gì, muốn thông tim bào thai thì liên hệ ở đâu, muốn ghép tạng thì có thể liên hệ bệnh viện nào đã làm được, cơ sở nào đã áp dụng robot vào khám chữa bệnh… Người dân theo dõi báo cũng biết được các chuyên gia uy tín, các bác sĩ đầu ngành trên nhiều lĩnh vực. Trên cơ sở này, khi gặp phải các tình huống bệnh tật, người dân sẽ không còn quá lo lắng. "Khi tham khảo thông tin của Báo Sức khỏe và Đời sống thì người dân yên tâm vì chắc chắn không sai", BS Hiệp nói.

BSCKII Trịnh Ngọc Hiệp thăm hỏi người dân tại khu lưu trú miễn phí của BVĐK Khánh Hòa. Ảnh: Đông Hưng.

Đối với thông tin về các cơ sở y tế, bác sĩ… trên Báo Sức khỏe và Đời sống thì theo BS Hiệp, mang lại rất nhiều lợi ích. Đầu tiên, lan tỏa được hình ảnh, thông tin của cơ sở y tế, tên tuổi bác sĩ, chuyên gia, nhất là ở các địa phương, đến đông đảo nhân dân. Tiếp theo là các cơ sở, bác sĩ, chuyên gia truyền đi được thông tin cốt lõi là đang làm gì, đã làm được gì và sẵn sàng làm gì. Đặc biệt, các cơ sở y tế, bác sĩ đọc báo sẽ tham khảo kỹ thuật mới của đồng nghiệp, của cơ sở khác. Qua đó có thể kết nối, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau một cách bổ ích, thuận tiện.