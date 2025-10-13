Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, SJC đồng loạt ra thông báo liên quan đến việc mua bán vàng
GĐXH - Nhiều doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, SJC đã đồng loạt đưa ra thông báo quan trọng liên quan đến hoạt động mua bán vàng.
Bảo Tín Minh Châu thông báo quy định thanh toán mới
Mới đây, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã thông báo quy định mới liên quan đến phương thức thanh toán khi mua bán vàng. Theo đó, bắt đầu từ ngày 10/10/2025, theo Nghị định 232/2025/NĐ-CP của Chính phủ, mọi giao dịch mua bán vàng có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên trong một ngày sẽ phải thanh toán qua hình thức chuyển khoản ngân hàng.
Việc áp dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt giúp: Đảm bảo an toàn, minh bạch cho giao dịch; Thực hiện đúng quy định pháp luật; Bảo vệ quyền lợi của Quý khách.
Việc này nhằm tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật hiện hành, đặc biệt là Nghị định số 232/2025/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26 tháng 08 năm 2025.
Cách thanh toán khi mua vàng sau ngày 10/10 tại Bảo Tín Mạnh Hải
Bảo Tín Mạnh Hải chính thức thông báo hướng dẫn chi tiết về các phương thức thanh toán áp dụng tại hệ thống của công ty.
Theo đó, đối với các giao dịch Bảo Tín Mạnh Hải bán ra (khách hàng mua vào), quy định về hình thức thanh toán được chia thành hai trường hợp rõ rệt.
Cụ thể, các giao dịch có tổng giá trị dưới 20 triệu đồng trong ngày của một khách hàng có thể sử dụng tất cả các phương thức thanh toán hiện có, bao gồm cả tiền mặt. Tuy nhiên, đối với các giao dịch có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của cùng một khách hàng, Bảo Tín Mạnh Hải sẽ chỉ áp dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt , bao gồm chuyển khoản qua ngân hàng hoặc thanh toán bằng thẻ ngân hàng (như thẻ Visa, thẻ tín dụng).
Mặt khác, đối với các giao dịch Bảo Tín Mạnh Hải mua vào (khách hàng bán ra), quy định thanh toán cũng có sự điều chỉnh. Đối với các đơn hàng có giá trị thanh toán từ 5 triệu đồng trở lên trong ngày của một khách hàng bán (cá nhân hoặc công ty), Bảo Tín Mạnh Hải sẽ thực hiện thanh toán 100% bằng hình thức chuyển khoản .
Trong khi đó, các đơn hàng có giá trị thanh toán dưới 5 triệu đồng trong ngày của một khách hàng bán có thể được thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt .
Việc điều chỉnh phương thức thanh toán này thể hiện sự nỗ lực của Bảo Tín Mạnh Hải nhằm đảm bảo tính an toàn, minh bạch và thuận tiện tối đa cho Quý khách hàng, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về quản lý giao dịch theo quy định của Nhà nước. Quý khách hàng được khuyến nghị thực hiện thanh toán theo đúng hướng dẫn trên để quá trình giao dịch diễn ra nhanh chóng và chính xác, đảm bảo quyền lợi của cả hai bên.
SJC thay đổi hình thức mua vàng miếng
Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cũng vừa thông báo tạm ngừng tất cả các giao dịch mua bán vàng miếng và vàng nhẫn trong ngày thứ Bảy, 11/10/2025. Hoạt động kinh doanh sẽ được nối lại bình thường vào sáng thứ Hai, ngày 13/10/2025.
Trước đó, SJC đã triển khai một quy định mới quan trọng từ ngày 8/10: chuyển đổi hình thức mua vàng miếng từ việc xếp hàng trực tiếp sang đăng ký mua trực tuyến tại TP. Hồ Chí Minh.
Cụ thể, khách hàng có nhu cầu mua vàng miếng phải đăng ký trước thông qua website chính thức của SJC. Quy định đăng ký trực tuyến này hiện đang được áp dụng thí điểm tại hai chi nhánh là phường Bàn Cờ (Quận 3) và phường An Nhơn (Quận Gò Vấp). Khi đăng ký, khách hàng cần cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân bắt buộc, bao gồm họ tên, số Căn cước công dân, địa chỉ email và địa chỉ cư trú, nhằm đảm bảo minh bạch và quản lý giao dịch hiệu quả.
Giá bán sẽ được tính theo mức niêm yết tại thời điểm giao dịch trực tiếp. SJC cũng lưu ý, nếu thông tin đăng ký không trùng khớp với giấy tờ cá nhân, công ty có quyền từ chối giao dịch.
Với quy trình đăng ký trực tuyến, khách hàng tại TP. HCM sẽ không còn phải xếp hàng, lấy số thứ tự như trước đây. Chỉ những người đăng ký thành công mới được đến nhận vàng tại địa điểm được chỉ định, giúp giảm tải tình trạng quá tải và đảm bảo trật tự trong giao dịch.
