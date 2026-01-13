Vụ Đồ hộp Hạ Long sản xuất pate Cột Đèn từ lợn bệnh: Động thái mới từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Trước diễn biến phức tạp về an toàn thực phẩm dịp Tết, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam vừa ký công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý.

Bộ này yêu cầu kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm và công khai các hành vi vi phạm điều kiện an toàn thực phẩm.

Cùng với công tác kiểm tra, các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; vận động, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ động phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết, đồng thời đề nghị TP Hải Phòng báo cáo toàn bộ công tác quản lý, giám sát an toàn dịch bệnh đối với doanh nghiệp này từ trước đến nay.

Song song đó, người tiêu dùng được khuyến cáo lựa chọn, sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm an toàn, nói không với thực phẩm giả, kém chất lượng. Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố, Bộ đề nghị triển khai nghiêm kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết và kịp thời công khai các trường hợp vi phạm theo quy định.

Liên quan vụ việc phát hiện thịt lợn nhiễm bệnh tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Nafiqpm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có công văn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng, yêu cầu cung cấp thông tin về công tác quản lý an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh do địa phương thực hiện đối với cơ sở này từ trước đến nay.

Cụ thể, Nafiqpm đề nghị làm rõ việc kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh; các biện pháp xử lý, yêu cầu truy xuất nguồn gốc, thu hồi các lô hàng không bảo đảm an toàn theo quy định, cùng kết quả thực hiện của các cơ quan chức năng địa phương đến thời điểm hiện tại.

Cục cũng đề nghị Sở chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với cơ quan có thẩm quyền và các địa phương liên quan trong quá trình điều tra, truy xuất, xử lý vi phạm và thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn khi có yêu cầu phối hợp.

Bên cạnh đó, Nafiqpm yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản chấp hành nghiêm quy định về an toàn thực phẩm, sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng;

Đồng thời tham mưu Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan, xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát và hậu kiểm đối với các cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.