Vụ Đồ hộp Hạ Long sản xuất pate Cột Đèn từ lợn bệnh: Động thái mới từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường
GĐXH - Trước vụ việc phát hiện thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được đưa vào sản xuất tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết, đồng thời đề nghị TP Hải Phòng báo cáo toàn bộ công tác quản lý, giám sát an toàn dịch bệnh đối với doanh nghiệp này từ trước đến nay.
Trước diễn biến phức tạp về an toàn thực phẩm dịp Tết, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam vừa ký công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý.
Bộ này yêu cầu kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm và công khai các hành vi vi phạm điều kiện an toàn thực phẩm.
Cùng với công tác kiểm tra, các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; vận động, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ động phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm.
Song song đó, người tiêu dùng được khuyến cáo lựa chọn, sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm an toàn, nói không với thực phẩm giả, kém chất lượng. Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố, Bộ đề nghị triển khai nghiêm kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết và kịp thời công khai các trường hợp vi phạm theo quy định.
Liên quan vụ việc phát hiện thịt lợn nhiễm bệnh tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Nafiqpm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có công văn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng, yêu cầu cung cấp thông tin về công tác quản lý an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh do địa phương thực hiện đối với cơ sở này từ trước đến nay.
Cụ thể, Nafiqpm đề nghị làm rõ việc kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh; các biện pháp xử lý, yêu cầu truy xuất nguồn gốc, thu hồi các lô hàng không bảo đảm an toàn theo quy định, cùng kết quả thực hiện của các cơ quan chức năng địa phương đến thời điểm hiện tại.
Cục cũng đề nghị Sở chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với cơ quan có thẩm quyền và các địa phương liên quan trong quá trình điều tra, truy xuất, xử lý vi phạm và thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn khi có yêu cầu phối hợp.
Bên cạnh đó, Nafiqpm yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản chấp hành nghiêm quy định về an toàn thực phẩm, sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng;
Đồng thời tham mưu Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan, xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát và hậu kiểm đối với các cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Trước đó, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng phát hiện hai xe ô tô vận chuyển 1.274,5kg thịt lợn không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu ôi thiu và dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, được đưa đến các cơ sở chế biến thực phẩm, trong đó có Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.
Hai đối tượng liên quan là Lê Bá Doanh và Trịnh Hà Việt đã bị bắt giữ.
Quá trình khám xét, cơ quan công an niêm phong bốn kho lạnh với tổng khối lượng hơn 130 tấn thịt lợn đông lạnh.
Ngày 12/9/2025, cơ quan điều tra khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".
Tiếp đó, ngày 24/12/2025, chín bị can tại Hải Phòng và Hưng Yên bị khởi tố do mua bán thực phẩm từ lợn chết, lợn mắc dịch tả lợn châu Phi.
Đến ngày 10/1, Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long Trương Sỹ Toàn cùng ba cán bộ, nhân viên phụ trách kiểm soát chất lượng bị bắt khẩn cấp vì liên quan trực tiếp đến việc nhập kho, bảo quản và đưa thịt lợn nhiễm bệnh vào sản xuất.
Vụ Đồ hộp Hạ Long: Phó Trạm kiểm dịch nhận 70 triệu đồng cấp giấy khốngBảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước
GĐXH - Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng vừa thông tin về kết quả điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" xảy ra tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng), trong đó làm rõ hành vi nhận hối lộ để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch không đúng quy định.
Tạm dừng sản xuất pate Cột Đèn và các chế phẩm từ thịt: Đồ hộp Hạ Long xử lý quyền lợi của người lao động ra sao?Bảo vệ người tiêu dùng - 22 giờ trước
GĐXH - Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng vừa có buổi làm việc với Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (HaLong CanFoco) nhằm nắm bắt kế hoạch tạm dừng sản xuất và phương án bố trí lao động trong thời gian 14 ngày, đồng thời kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.
Hà Nội siết bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, xây dựng như thế nào?Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Trong Kế hoạch về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) thành phố Hà Nội năm 2026, UBND TP Hà Nội đặt chỉ tiêu 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch ATVSLĐ; 100% cơ sở có nguy cơ cao mất an toàn lao động triển khai các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ và phòng, chống dịch bệnh.
Đối tượng này sẽ nhận mức quà 300.000 đồng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội vừa ban hành văn bản hướng dẫn lập danh sách và tổ chức chi quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng trên địa bàn.
Đồ hộp Hạ Long tạm ngừng hoạt động từ hôm nay sau bê bối sản xuất pate Cột Đèn bằng lợn bệnhBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) vừa quyết định tạm ngừng hoạt động sản xuất trong thời gian ngắn, bắt đầu từ ngày 12/1/2026. Thời gian tạm dừng dự kiến không quá 14 ngày.
Tổng Giám đốc Đồ hộp Hạ Long bị bắt, người tiêu dùng sử dụng pate Cột Đèn bằng lợn bệnh có quyền yêu cầu bồi thường như thế nào?Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Các luật sư cho rằng người tiêu dùng đã sử dụng sản phẩm có quyền cung cấp thông tin, chứng cứ cho cơ quan chức năng, tham gia tố tụng với tư cách người bị hại và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Chuỗi cà phê, bán lẻ đồng loạt lên tiếng về việc sử dụng các sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long có lợn bệnhBảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Sau khi cơ quan chức năng công bố kết quả kiểm tra cho thấy lượng lớn thịt lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi tại kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống và bán lẻ đã nhanh chóng lên tiếng nhằm trấn an người tiêu dùng.
Đề nghị tiêu hủy hàng chục nghìn hộp pate Cột Đèn chế biến từ lợn bệnh, Đồ hộp Hạ Long vẫn khẳng định 'chưa đưa vào sản xuất'Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ việc hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn Salmonella được phát hiện tại các kho lạnh của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (TP Hải Phòng), quá trình xử lý, tiêu hủy vật chứng đã cho thấy thực tế đáng chú ý là một lượng không nhỏ hàng thành phẩm đã được chế biến từ thịt lợn nhiễm bệnh, trái ngược với nội dung giải trình của doanh nghiệp.
Từng quảng bá pate Cột Đèn, các TikToker nói gì sau bê bối thịt lợn nhiễm dịch tại Đồ hộp Hạ Long?Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Sau bên bối gần 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi trong kho nguyên liệu của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, dư luận đặc biệt chú ý tới thái độ của các TikToker, KOL từng quảng bá hoặc review sản phẩm pate Cột Đèn - thương hiệu gắn liền với tên tuổi doanh nghiệp này.
Siêu thị đồng loạt gỡ sản phẩm pate Cột Đèn ra khỏi kệ hàng sau vụ phát hiện gần 130 tấn thịt lợn bệnhBảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Sự việc phát hiện gần 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi trong kho nguyên liệu của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) đang gây chấn động thị trường, nhiều hệ thống bán lẻ lớn tạm ngừng bày bán sản phẩm pate Cột Đèn của công ty này.
Siêu thị đồng loạt gỡ sản phẩm pate Cột Đèn ra khỏi kệ hàng sau vụ phát hiện gần 130 tấn thịt lợn bệnhBảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Sự việc phát hiện gần 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi trong kho nguyên liệu của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) đang gây chấn động thị trường, nhiều hệ thống bán lẻ lớn tạm ngừng bày bán sản phẩm pate Cột Đèn của công ty này.