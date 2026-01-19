Thêm ngân hàng xóa sổ tài khoản 'ngủ đông' và số dư dưới 50.000 đồng
GĐXH - Sau ngân hàng ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) và ngân hàng SHB, ngân hàng Techcombank cũng bắt đầu có kế hoạch ra soát và đóng các tài khoản không phát sinh giao dịch trong vòng 1 năm trở lên và số dư thấp hơn 50.000 đồng.
Ngân hàng Techcombank vừa có thông báo về kế hoạch rà soát và đóng các tài khoản không phát sinh giao dịch chủ động trong vòng 12 tháng trở lên và số dư thấp hơn mức tối thiểu 50.000 đồng, hoặc ngoại tệ tương đương sau khi trừ các loại phí.
Không chỉ riêng Techcombank, nhiều ngân hàng khác cũng đang triển khai chiến dịch kiểm tra và xử lý các tài khoản "ngủ đông".
Ngày 19/1, thông tin nhanh với phóng viên, đại diện truyền thông ngân hàng BIDV khẳng định, trước chủ trương của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc làm sạch dữ liệu ngân hàng, việc rà soát và đóng các tài khoản "ngủ đông" không phát sinh giao dịch trong thời gian dài là một phần trong chiến lược nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng, đồng thời giúp bảo vệ quyền lợi của khách hàng.
BIDV cho rằng đây là một bước đi quan trọng trong việc tối ưu hóa hệ thống dữ liệu của ngân hàng, giảm thiểu rủi ro bảo mật thông tin cá nhân và nâng cao hiệu quả quản lý. Ngân hàng này cũng cho rằng việc làm sạch dữ liệu giúp tạo ra một môi trường ngân hàng minh bạch, tránh tình trạng sử dụng tài khoản giả mạo hoặc bị kẻ gian lợi dụng.
BIDV cũng khuyến cáo khách hàng của mình kiểm tra và duy trì các tài khoản ngân hàng còn hoạt động để không bị ảnh hưởng bởi các chính sách này.
Nếu vẫn có nhu cầu sử dụng, khách hàng nên thực hiện ít nhất một giao dịch phát sinh hoặc liên hệ ngân hàng để kích hoạt lại tài khoản cùng các dịch vụ liên quan.
Ngược lại, với những tài khoản không còn nhu cầu duy trì, người dùng cần mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu đến quầy giao dịch để làm thủ tục đóng tài khoản chính chủ, tránh phát sinh rủi ro và bảo vệ thông tin cá nhân.
Theo các ngân hàng, việc chủ động xử lý tài khoản bỏ quên giúp tăng cường bảo mật dữ liệu cá nhân, hạn chế nguy cơ bị kẻ gian lợi dụng vào mục đích phi pháp, đồng thời giảm thiểu những rắc rối không đáng có trong tương lai.
Trước đó, từ tháng 12/2025, ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) cũng đã bắt đầu thực hiện đóng các tài khoản có số dư bằng 0 đồng và không phát sinh giao dịch trong vòng 24 tháng liên tục, tính đến ngày 30/10/2025.
Cùng xu hướng, ngân hàng Quốc Dân (NCB) cho biết, trong tháng 1 này, ngân hàng sẽ tiến hành đóng các tài khoản không có bất kỳ giao dịch nào trong tối thiểu 24 tháng liên tục, tính từ ngày 31/12/2025 trở về trước.
Đối tượng áp dụng là các tài khoản có số dư thấp hơn mức phí quản lý tài khoản không hoạt động, cụ thể dưới 20.000 đồng.
