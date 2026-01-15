Vụ Đồ hộp Hạ Long: Phó Trạm kiểm dịch nhận 70 triệu đồng cấp giấy khống

Theo cơ quan tố tụng, bà Trần Thị Hương, Phó Trưởng Trạm giám sát tàu cá và kiểm dịch lưu động thuộc Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng), đã nhận khoảng 70 triệu đồng từ Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch khống phục vụ việc tiêu thụ sản phẩm ra ngoài địa phương.

Ngày 14/1, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng vừa thông tin về kết quả điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" xảy ra tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Cùng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự còn có Phạm Thị Thúy Lan (SN 1980, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng), Bùi Thị Thoan (SN 1979, nhân viên trực tiếp quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào) và Lại Thị Thanh Hương (SN 1974, nhân viên kiểm tra chất lượng thịt đầu vào) của Công ty Đồ hộp Hạ Long.

Theo kết quả điều tra, Trương Sỹ Toàn là người trực tiếp quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm toàn diện đối với hoạt động thu gom, bảo quản số lượng lớn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại các kho lạnh của doanh nghiệp.

Các bị can còn lại là những người có trách nhiệm trực tiếp trong khâu kiểm tra, đánh giá chất lượng an toàn thực phẩm đối với thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào sản xuất.

Tuy nhiên, các đối tượng này đã cố ý bỏ qua quy trình kiểm tra, giám sát chất lượng đối với nguồn thịt lợn do Bùi Đức Trọng, một đối tác cung cấp hàng hóa cho công ty suốt khoảng 30 năm, đưa vào.

Ngoài ra, ngày 12/1, Lê Nhật Huy (SN 1990, trú tại phường Gia Viên, Hải Phòng), nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng thuộc phòng bán hàng của Công ty Đồ hộp Hạ Long, cùng Trần Thị Hương đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Hương thừa nhận hành vi nhận hối lộ để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch không đúng thực tế. Ngày 14/1, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ nhất đối với hai đối tượng này để điều tra về hành vi đưa và nhận hối lộ.

Trước đó, ngày 8/9/2025, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng đã phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển thịt lợn đã giết mổ, có dấu hiệu ôi thiu, không rõ nguồn gốc và dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã niêm phong 4 kho lạnh của Công ty Đồ hộp Hạ Long, phát hiện khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh nhiễm bệnh, toàn bộ số hàng sau đó đã được tiêu hủy theo đúng quy định. Liên quan vụ việc, ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm"; đến ngày 13/1/2026 tiếp tục khởi tố bổ sung tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 13 bị can và đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

