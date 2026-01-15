Vụ Đồ hộp Hạ Long: Phó Trạm kiểm dịch nhận 70 triệu đồng cấp giấy khống
GĐXH - Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng vừa thông tin về kết quả điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" xảy ra tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng), trong đó làm rõ hành vi nhận hối lộ để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch không đúng quy định.
Theo cơ quan tố tụng, bà Trần Thị Hương, Phó Trưởng Trạm giám sát tàu cá và kiểm dịch lưu động thuộc Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng), đã nhận khoảng 70 triệu đồng từ Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch khống phục vụ việc tiêu thụ sản phẩm ra ngoài địa phương.
Ngày 14/1, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự.
Cùng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự còn có Phạm Thị Thúy Lan (SN 1980, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng), Bùi Thị Thoan (SN 1979, nhân viên trực tiếp quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào) và Lại Thị Thanh Hương (SN 1974, nhân viên kiểm tra chất lượng thịt đầu vào) của Công ty Đồ hộp Hạ Long.
Theo kết quả điều tra, Trương Sỹ Toàn là người trực tiếp quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm toàn diện đối với hoạt động thu gom, bảo quản số lượng lớn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại các kho lạnh của doanh nghiệp.
Các bị can còn lại là những người có trách nhiệm trực tiếp trong khâu kiểm tra, đánh giá chất lượng an toàn thực phẩm đối với thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào sản xuất.
Tuy nhiên, các đối tượng này đã cố ý bỏ qua quy trình kiểm tra, giám sát chất lượng đối với nguồn thịt lợn do Bùi Đức Trọng, một đối tác cung cấp hàng hóa cho công ty suốt khoảng 30 năm, đưa vào.
Ngoài ra, ngày 12/1, Lê Nhật Huy (SN 1990, trú tại phường Gia Viên, Hải Phòng), nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng thuộc phòng bán hàng của Công ty Đồ hộp Hạ Long, cùng Trần Thị Hương đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Hương thừa nhận hành vi nhận hối lộ để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch không đúng thực tế. Ngày 14/1, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ nhất đối với hai đối tượng này để điều tra về hành vi đưa và nhận hối lộ.
Trước đó, ngày 8/9/2025, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng đã phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển thịt lợn đã giết mổ, có dấu hiệu ôi thiu, không rõ nguồn gốc và dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã niêm phong 4 kho lạnh của Công ty Đồ hộp Hạ Long, phát hiện khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh nhiễm bệnh, toàn bộ số hàng sau đó đã được tiêu hủy theo đúng quy định.
Liên quan vụ việc, ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm"; đến ngày 13/1/2026 tiếp tục khởi tố bổ sung tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 13 bị can và đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.
GĐXH - Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng vừa có buổi làm việc với Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (HaLong CanFoco) nhằm nắm bắt kế hoạch tạm dừng sản xuất và phương án bố trí lao động trong thời gian 14 ngày, đồng thời kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.
GĐXH - Trước vụ việc phát hiện thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được đưa vào sản xuất tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết, đồng thời đề nghị TP Hải Phòng báo cáo toàn bộ công tác quản lý, giám sát an toàn dịch bệnh đối với doanh nghiệp này từ trước đến nay.
GĐXH - Trong Kế hoạch về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) thành phố Hà Nội năm 2026, UBND TP Hà Nội đặt chỉ tiêu 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch ATVSLĐ; 100% cơ sở có nguy cơ cao mất an toàn lao động triển khai các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ và phòng, chống dịch bệnh.
GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội vừa ban hành văn bản hướng dẫn lập danh sách và tổ chức chi quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng trên địa bàn.
GĐXH - Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) vừa quyết định tạm ngừng hoạt động sản xuất trong thời gian ngắn, bắt đầu từ ngày 12/1/2026. Thời gian tạm dừng dự kiến không quá 14 ngày.
GĐXH - Các luật sư cho rằng người tiêu dùng đã sử dụng sản phẩm có quyền cung cấp thông tin, chứng cứ cho cơ quan chức năng, tham gia tố tụng với tư cách người bị hại và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
GĐXH - Sau khi cơ quan chức năng công bố kết quả kiểm tra cho thấy lượng lớn thịt lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi tại kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống và bán lẻ đã nhanh chóng lên tiếng nhằm trấn an người tiêu dùng.
GĐXH - Liên quan vụ việc hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn Salmonella được phát hiện tại các kho lạnh của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (TP Hải Phòng), quá trình xử lý, tiêu hủy vật chứng đã cho thấy thực tế đáng chú ý là một lượng không nhỏ hàng thành phẩm đã được chế biến từ thịt lợn nhiễm bệnh, trái ngược với nội dung giải trình của doanh nghiệp.
GĐXH - Sau bên bối gần 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi trong kho nguyên liệu của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, dư luận đặc biệt chú ý tới thái độ của các TikToker, KOL từng quảng bá hoặc review sản phẩm pate Cột Đèn - thương hiệu gắn liền với tên tuổi doanh nghiệp này.
GĐXH - Sự việc phát hiện gần 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi trong kho nguyên liệu của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) đang gây chấn động thị trường, nhiều hệ thống bán lẻ lớn tạm ngừng bày bán sản phẩm pate Cột Đèn của công ty này.
