Phát hiện và ngăn chặn hơn 3.000 mặt hàng không rõ nguồn gốc trước Tết Bính Ngọ

Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, mới đây Đội QLTT số 1 đã kịp thời phát hiện, tạm giữ hơn 3.000 sản phẩm đồ chơi, thực phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, góp phần bảo đảm an toàn thị trường dịp cuối năm.

Theo đó, qua công tác thu thập, thẩm tra và xác minh thông tin, ngày 16/1, Đội QLTT số 1 phối hợp với Công an phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty TNHH DVTM Duy Yến, địa chỉ số 22/132 Ngô Thuyền, phường Đông Quang, do bà Lý Thị Yến làm Giám đốc.

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện hơn 3.000 sản phẩm hàng hóa gồm các loại thực phẩm socola, nho khô, kẹo táo, thạch… và đồ chơi trẻ em các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hơn 3.000 sản phẩm đồ chơi và thực phẩm không rõ nguồn gốc đang chuẩn bị tung ra thị trường Tết Bính Ngọ.

Làm việc với lực lượng chức năng, bà Lý Thị Yến không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào chứng minh tính hợp pháp của lô hàng và thừa nhận đã thu mua hàng hóa trôi nổi trên thị trường để bán lại kiếm lời trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Toàn bộ hàng hóa đã được Đoàn kiểm tra tiến hành tạm giữ để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 30/12/2025, cũng tại phường Đông Quang, Đội QLTT số 1 phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện hơn 3000 sản phẩm quần, áo các loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas, Play boy, Reebok... không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá hơn 40 triệu đồng.

Dự báo thời điểm cuối năm và cận Tết, hoạt động buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng kém chất lượng có xu hướng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năngstinhr Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là trong các lĩnh vực an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần bình ổn thị trường và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.