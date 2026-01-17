Vụ Đồ hộp Hạ Long sản xuất pate Cột Đèn từ lợn bệnh: Thực phẩm bẩn và cái giá của niềm tin thị trường

Vụ Đồ hộp Hạ Long: Phó Trạm kiểm dịch nhận 70 triệu đồng cấp giấy khống GĐXH - Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng vừa thông tin về kết quả điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" xảy ra tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng), trong đó làm rõ hành vi nhận hối lộ để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch không đúng quy định.

Liên quan đến vụ việc cơ quan chức năng phát hiện gần 130 tấn lợn bệnh trong kho nguyên liệu của công ty CP Đồ hộp Hạ Long, TS. Nguyễn Minh Phong – nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu kinh tế, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội cho rằng, hàng loạt vụ việc gần đây liên quan đến thực phẩm bẩn, sữa không đạt chuẩn hay sản phẩm kém chất lượng bị thu hồi không chỉ là vi phạm pháp luật đơn lẻ, mà đang gây xói mòn nghiêm trọng niềm tin của người tiêu dùng, kéo theo nhiều hệ lụy cho xã hội và thị trường.

Theo TS. Nguyễn Minh Phong, thực phẩm bẩn không chỉ hủy hoại đạo đức kinh doanh mà còn đe dọa trực tiếp sức khỏe cộng đồng.

"Mức độ nguy hiểm của loại tội phạm này không thua kém buôn bán ma túy, bởi nó đầu độc con người một cách âm thầm, kéo dài và trên diện rộng", ông nhấn mạnh.

TS. Nguyễn Minh Phong – nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu kinh tế, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội.

Đặc biệt, khi vi phạm xảy ra tại các thương hiệu lớn, thậm chí là doanh nghiệp có lịch sử lâu năm, đây không còn là sự cố cá biệt mà là vấn đề cần được xử lý nghiêm minh. Nếu không làm đến nơi đến chốn, niềm tin người tiêu dùng có thể bị phá vỡ, khiến thị trường quay lưng với hàng trong nước, đẩy doanh nghiệp vào nguy cơ bị đào thải.

Bàn về trách nhiệm, TS. Nguyễn Minh Phong khẳng định trách nhiệm trước hết thuộc về doanh nghiệp và cá nhân vi phạm.



Tuy nhiên, với các vụ việc quy mô lớn, kéo dài, liên quan đến lượng lớn hàng hóa lưu thông, không thể phủ nhận trách nhiệm của cơ quan chức năng. Theo ông, khâu yếu nhất hiện nay vẫn là công tác thanh tra, kiểm tra, khi nhiều nơi còn bị động, chỉ vào cuộc sau khi có phản ánh từ dư luận.

Từ đó, TS. Nguyễn Minh Phong cho rằng cần chuyển mạnh từ quản lý bị động sang chủ động, phát hiện sớm và xử lý nghiêm các vi phạm; đồng thời siết chặt chế tài để đủ sức răn đe.

"Không có vùng an toàn cho bất kỳ hoạt động kinh doanh nào nếu vi phạm các chuẩn mực an toàn và đạo đức. Chỉ khi đặt niềm tin và sức khỏe người dân lên trên lợi nhuận, thị trường mới có thể phát triển bền vững", ông nhấn mạnh.

