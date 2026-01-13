Hà Nội siết bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, xây dựng như thế nào?

UBND TP Hà Nội cho biết, Thành phố phấn đấu hàng năm giảm trung bình 5,0% tần suất tai nạn lao động, đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao như xây dựng, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, vận hành lưới điện, lao động phi kết cấu và các làng nghề.

Do đó, ngày 13/1, UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, huấn luyện ATVSLĐ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình mới.

Theo kế hoạch, Hà Nội phấn đấu 100% cán bộ tham mưu công tác quản lý ATVSLĐ cấp xã và Ban Quản lý các khu công nghệ cao, khu công nghiệp của Thành phố được tập huấn nâng cao năng lực về ATVSLĐ.

Ghi nhận của phóng viên, tại dự án xây dựng tuyến đường Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên, đoạn thi công tại ngõ 885 tiếp giáp ngõ 727 Tam Trinh (phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) tại thời điểm tháng 12/2025. Ảnh: Bảo Loan

Trên 80% người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; người làm công tác ATVSLĐ; cán bộ y tế; an toàn vệ sinh viên trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh được huấn luyện về ATVSLĐ. Đồng thời, trên 80% làng nghề, hợp tác xã có môi trường làm việc tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin phù hợp về ATVSLĐ.

Thành phố yêu cầu 100% lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại các cơ sở đông lao động, cơ sở có yếu tố nguy cơ cao tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp được tập huấn, cập nhật kiến thức về sơ cứu, cấp cứu.

Trên 50% người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ cao mắc bệnh nghề nghiệp được hướng dẫn khám, phát hiện và điều trị bệnh nghề nghiệp; trên 50% cơ sở lao động có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp được hướng dẫn thực hiện quan trắc môi trường lao động. Thành phố phấn đấu giảm 15% số ca mắc mới bệnh nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, 100% người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được điều trị và phục hồi chức năng theo quy định của pháp luật; 100% vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định.

Hà Nội cũng triển khai lồng ghép dịch vụ y tế lao động cơ bản, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong phòng chống bệnh tật, bệnh không lây nhiễm và bảo đảm dinh dưỡng hợp vệ sinh.

Cùng với đó, Thành phố tiếp tục thực hiện phân cấp, ủy quyền các thủ tục hành chính trong lĩnh vực ATVSLĐ; tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý nhà nước cho cán bộ cơ sở; tăng cường quản lý các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ huấn luyện ATVSLĐ, kiểm định kỹ thuật an toàn, quan trắc môi trường lao động và quản lý hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu có nguy cơ mất an toàn.