Tạm dừng sản xuất pate Cột Đèn và các chế phẩm từ thịt: Đồ hộp Hạ Long xử lý quyền lợi của người lao động ra sao?

Vụ Đồ hộp Hạ Long sản xuất pate Cột Đèn từ lợn bệnh: Động thái mới từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường GĐXH - Trước vụ việc phát hiện thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được đưa vào sản xuất tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết, đồng thời đề nghị TP Hải Phòng báo cáo toàn bộ công tác quản lý, giám sát an toàn dịch bệnh đối với doanh nghiệp này từ trước đến nay.

Liên quan đến quyết định Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tạm dừng sản xuất sau lùm xùm gần 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh trong nguyên liệu, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng vừa cử đoàn công tác đến làm việc với Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (HaLong CanFoco) nhằm nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh cũng như việc thực hiện các chế độ, chính sách chăm lo, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Tại buổi làm việc, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long báo cáo kế hoạch tạm dừng hoạt động sản xuất và phương án sắp xếp lao động. Theo đó, doanh nghiệp sẽ tạm ngừng sản xuất trong 14 ngày, từ 13/1 đến 28/1/2026.

Cụ thể, đối với khối sản xuất, toàn bộ cán bộ, công nhân viên sẽ nghỉ, ngừng việc trong thời gian nêu trên.

Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng vừa có buổi làm việc với Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (HaLong CanFoco) nhằm nắm bắt kế hoạch tạm dừng sản xuất và phương án bố trí lao động trong thời gian 14 ngày, đồng thời kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Ảnh: Ha Long Confoco

Đối với khối hỗ trợ, kinh doanh và trưởng các bộ phận, công ty căn cứ tình hình công việc thực tế để bố trí người lao động nghỉ ngừng việc hoặc nghỉ luân phiên, đồng thời thông báo về Phòng Hành chính – Nhân sự để tổng hợp, báo cáo.

Trong thời gian tạm ngừng sản xuất, người lao động làm việc tại Trạm thu mua hạt sen Đồng Tháp được hưởng tiền lương ngừng việc ở mức 3,7 triệu đồng/tháng; người lao động tại các khu vực còn lại được hưởng mức lương ngừng việc 5,31 triệu đồng/tháng.

Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi khác vẫn được thực hiện theo đúng quy định và chính sách của công ty.

Công ty cũng yêu cầu cán bộ, công nhân viên trong thời gian ngừng việc duy trì liên lạc với quản lý trực tiếp để sẵn sàng trở lại làm việc khi có yêu cầu.