Hai ngân hàng đóng tài khoản 'ngủ đông’ 24 tháng và số dư dưới 20.000 đồng
GĐXH - Từ tháng 1/2026 nhiều ngân hàng đồng loạt rà soát, xử lý tài khoản không hoạt động nhằm làm sạch dữ liệu và tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Ngày 18/1, ghi nhận của phóng viên cho thấy, một số ngân hàng bắt đầu tiền hành đóng các tài khoản không phát sinh giao dịch trong tối thiểu 24 tháng liên tục và có số dư dưới 20.000 đồng từ tháng 1/2026.
Theo đó, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) cho biết, các tài khoản không có giao dịch trong thời gian tối thiểu 24 tháng liên tục, tính từ thời điểm 31/12/2025 trở về trước và có số dư dưới mức phí quản lý tài khoản không hoạt động (20.000 đồng - chưa bao gồm VAT) sẽ bị đóng trong tháng 1/2026.
Theo NCB, việc đóng tài khoản được thực hiện căn cứ theo thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản giữa ngân hàng với khách hàng, đồng thời tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
Việc rà soát và đóng các tài khoản "ngủ đông" không chỉ giúp ngân hàng làm sạch dữ liệu theo yêu cầu quản lý, mà còn giúp khách hàng tránh phát sinh các khoản phí quản lý không cần thiết đối với những tài khoản đã bị lãng quên.
Không riêng NCB, Ngân hàng SHB cho biết, từ tháng 12/2025, đơn vị bắt đầu tiến hành đóng các tài khoản có số dư bằng 0 đồng và không phát sinh giao dịch trong 24 tháng liên tục, tính đến trước ngày 30/10/2025.
Khảo sát cho thấy, tùy chính sách từng ngân hàng, thời gian không hoạt động dẫn tới việc đóng tài khoản thường dao động từ 6 đến 18 tháng đối với các tài khoản có số dư bằng 0.
Bên cạnh đó, một số ngân hàng lựa chọn áp dụng phí quản lý đối với tài khoản "ngủ đông", với mức khoảng 11.000 đồng/tháng nếu không phát sinh giao dịch trong 12 tháng liên tục.
Các ngân hàng khuyến cáo, nếu khách hàng còn nhu cầu sử dụng tài khoản, cần nạp tiền và thực hiện giao dịch trở lại để duy trì trạng thái hoạt động.
Trường hợp không còn nhu cầu, người dùng nên chủ động đến quầy giao dịch để làm thủ tục đóng tài khoản theo đúng quy định.
Liên quan đến việc làm sạch dữ liệu khách hàng gắn với Đề án 06 của Chính phủ, NHNN cho biết, tính đến ngày 10/10/2025, đã có hơn 132,4 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 1,4 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức được đối chiếu sinh trắc học thông qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID.
