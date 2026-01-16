Đồ hộp Hạ Long tạm dừng sản xuất, 650 công nhân lao động có được nhận thưởng Tết Nguyên đán 2026?
GĐXH - Ngày 16/1, thông tin từ Công đoàn Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cho hay, doanh nghiệp vẫn bảo đảm chi trả đầy đủ tiền lương, thực hiện các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.
Sau khi ông Trương Sỹ Toàn, Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, cùng 3 cán bộ, nhân viên bị khởi tố, tạm giam liên quan đến vụ việc gần 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động sản xuất trong 14 ngày (từ 13/1 đến hết 28/1). Trước tình hình này, nhiều người lao động không khỏi lo ngại về chế độ, quyền lợi, đặc biệt là thưởng Tết Nguyên đán 2026.
Ngày 16/1, thông tin từ Công đoàn Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cho hay, hiện công ty có 650 lao động và doanh nghiệp vẫn bảo đảm chi trả đầy đủ tiền lương, thực hiện các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.
Đặc biệt, người lao động vẫn được nhận thưởng Tết Nguyên đán 2026, mức thấp nhất bằng 1 tháng lương cơ bản, tùy theo kết quả sản xuất, kinh doanh.
Trong thời gian ngừng sản xuất, toàn bộ người lao động khối sản xuất nghỉ ngừng việc; khối hỗ trợ, khối kinh doanh nghỉ ngừng việc hoặc luân phiên theo yêu cầu công việc.
Người lao động tại Trạm thu mua hạt sen Đồng Tháp được hưởng lương ngừng việc 3,7 triệu đồng/người/tháng.
Người lao động tại các khu vực còn lại hưởng mức 5,31 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi khác tiếp tục thực hiện theo quy định.
Đại diện Công đoàn cơ sở cho biết, phần lớn người lao động đã gắn bó lâu năm với doanh nghiệp nên tư tưởng cơ bản ổn định, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn.
Công ty yêu cầu người lao động duy trì liên lạc với quản lý trực tiếp để kịp thời trở lại làm việc khi cần thiết.
Trước đó, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng đã làm việc với doanh nghiệp và công đoàn cơ sở nhằm nắm bắt tình hình sản xuất, phương án bố trí lao động, bảo đảm quyền lợi người lao động trong thời điểm cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Liên quan vụ án, cơ quan chức năng đã khởi tố, tạm giam ông Trương Sỹ Toàn về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời khởi tố 3 cán bộ phụ trách kiểm soát chất lượng của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
Trước đó, Trần Thị Hương, Phó Trưởng Trạm giám sát tàu cá và kiểm dịch lưu động (Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y TP Hải Phòng), cùng một nhân viên của công ty đã ra đầu thú và bị điều tra về hành vi đưa, nhận hối lộ liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch khống.
Vụ Đồ hộp Hạ Long: Phó Trạm kiểm dịch nhận 70 triệu đồng cấp giấy khốngBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng vừa thông tin về kết quả điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" xảy ra tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng), trong đó làm rõ hành vi nhận hối lộ để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch không đúng quy định.
Tạm dừng sản xuất pate Cột Đèn và các chế phẩm từ thịt: Đồ hộp Hạ Long xử lý quyền lợi của người lao động ra sao?Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng vừa có buổi làm việc với Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (HaLong CanFoco) nhằm nắm bắt kế hoạch tạm dừng sản xuất và phương án bố trí lao động trong thời gian 14 ngày, đồng thời kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.
Vụ Đồ hộp Hạ Long sản xuất pate Cột Đèn từ lợn bệnh: Động thái mới từ Bộ Nông nghiệp và Môi trườngBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Trước vụ việc phát hiện thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được đưa vào sản xuất tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết, đồng thời đề nghị TP Hải Phòng báo cáo toàn bộ công tác quản lý, giám sát an toàn dịch bệnh đối với doanh nghiệp này từ trước đến nay.
Hà Nội siết bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, xây dựng như thế nào?Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Trong Kế hoạch về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) thành phố Hà Nội năm 2026, UBND TP Hà Nội đặt chỉ tiêu 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch ATVSLĐ; 100% cơ sở có nguy cơ cao mất an toàn lao động triển khai các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ và phòng, chống dịch bệnh.
Đối tượng này sẽ nhận mức quà 300.000 đồng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội vừa ban hành văn bản hướng dẫn lập danh sách và tổ chức chi quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng trên địa bàn.
Đồ hộp Hạ Long tạm ngừng hoạt động từ hôm nay sau bê bối sản xuất pate Cột Đèn bằng lợn bệnhBảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) vừa quyết định tạm ngừng hoạt động sản xuất trong thời gian ngắn, bắt đầu từ ngày 12/1/2026. Thời gian tạm dừng dự kiến không quá 14 ngày.
Tổng Giám đốc Đồ hộp Hạ Long bị bắt, người tiêu dùng sử dụng pate Cột Đèn bằng lợn bệnh có quyền yêu cầu bồi thường như thế nào?Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Các luật sư cho rằng người tiêu dùng đã sử dụng sản phẩm có quyền cung cấp thông tin, chứng cứ cho cơ quan chức năng, tham gia tố tụng với tư cách người bị hại và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Chuỗi cà phê, bán lẻ đồng loạt lên tiếng về việc sử dụng các sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long có lợn bệnhBảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Sau khi cơ quan chức năng công bố kết quả kiểm tra cho thấy lượng lớn thịt lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi tại kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống và bán lẻ đã nhanh chóng lên tiếng nhằm trấn an người tiêu dùng.
Đề nghị tiêu hủy hàng chục nghìn hộp pate Cột Đèn chế biến từ lợn bệnh, Đồ hộp Hạ Long vẫn khẳng định 'chưa đưa vào sản xuất'Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ việc hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn Salmonella được phát hiện tại các kho lạnh của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (TP Hải Phòng), quá trình xử lý, tiêu hủy vật chứng đã cho thấy thực tế đáng chú ý là một lượng không nhỏ hàng thành phẩm đã được chế biến từ thịt lợn nhiễm bệnh, trái ngược với nội dung giải trình của doanh nghiệp.
Từng quảng bá pate Cột Đèn, các TikToker nói gì sau bê bối thịt lợn nhiễm dịch tại Đồ hộp Hạ Long?Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Sau bên bối gần 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi trong kho nguyên liệu của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, dư luận đặc biệt chú ý tới thái độ của các TikToker, KOL từng quảng bá hoặc review sản phẩm pate Cột Đèn - thương hiệu gắn liền với tên tuổi doanh nghiệp này.
Siêu thị đồng loạt gỡ sản phẩm pate Cột Đèn ra khỏi kệ hàng sau vụ phát hiện gần 130 tấn thịt lợn bệnhBảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Sự việc phát hiện gần 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi trong kho nguyên liệu của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) đang gây chấn động thị trường, nhiều hệ thống bán lẻ lớn tạm ngừng bày bán sản phẩm pate Cột Đèn của công ty này.