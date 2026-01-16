Đồ hộp Hạ Long tạm dừng sản xuất, 650 công nhân lao động có được nhận thưởng Tết Nguyên đán 2026?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Sau khi ông Trương Sỹ Toàn, Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, cùng 3 cán bộ, nhân viên bị khởi tố, tạm giam liên quan đến vụ việc gần 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động sản xuất trong 14 ngày (từ 13/1 đến hết 28/1). Trước tình hình này, nhiều người lao động không khỏi lo ngại về chế độ, quyền lợi, đặc biệt là thưởng Tết Nguyên đán 2026.

Ngày 16/1, thông tin từ Công đoàn Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cho hay, hiện công ty có 650 lao động và doanh nghiệp vẫn bảo đảm chi trả đầy đủ tiền lương, thực hiện các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.

Đặc biệt, người lao động vẫn được nhận thưởng Tết Nguyên đán 2026, mức thấp nhất bằng 1 tháng lương cơ bản, tùy theo kết quả sản xuất, kinh doanh.

Trong thời gian ngừng sản xuất, toàn bộ người lao động khối sản xuất nghỉ ngừng việc; khối hỗ trợ, khối kinh doanh nghỉ ngừng việc hoặc luân phiên theo yêu cầu công việc.

Người lao động tại Trạm thu mua hạt sen Đồng Tháp được hưởng lương ngừng việc 3,7 triệu đồng/người/tháng.

Người lao động tại các khu vực còn lại hưởng mức 5,31 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi khác tiếp tục thực hiện theo quy định.

Đại diện Công đoàn cơ sở cho biết, phần lớn người lao động đã gắn bó lâu năm với doanh nghiệp nên tư tưởng cơ bản ổn định, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn.

Công ty yêu cầu người lao động duy trì liên lạc với quản lý trực tiếp để kịp thời trở lại làm việc khi cần thiết.

Trước đó, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng đã làm việc với doanh nghiệp và công đoàn cơ sở nhằm nắm bắt tình hình sản xuất, phương án bố trí lao động, bảo đảm quyền lợi người lao động trong thời điểm cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Liên quan vụ án, cơ quan chức năng đã khởi tố, tạm giam ông Trương Sỹ Toàn về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời khởi tố 3 cán bộ phụ trách kiểm soát chất lượng của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Trước đó, Trần Thị Hương, Phó Trưởng Trạm giám sát tàu cá và kiểm dịch lưu động (Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y TP Hải Phòng), cùng một nhân viên của công ty đã ra đầu thú và bị điều tra về hành vi đưa, nhận hối lộ liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch khống.

