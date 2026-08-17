Bắt đối tượng có 3 tiền án, đập kính ô tô trộm hơn 700 triệu đồng

Ngày 17/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp điều tra, bắt giữ đối tượng phá kính ô tô, trộm cắp hơn 700 triệu đồng.

Qua công tác điều tra, truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với Công an phường Hoa Lư và các đơn vị liên quan điều tra, bắt giữ Bùi Huy Tú (SN 1984, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), là thủ phạm gây ra vụ phá kính ô tô, trộm cắp hơn 700 triệu đồng tại địa bàn phường Hoa Lư.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.H (SN 1973, trú tại tổ dân phố Ninh Khánh 2, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về việc khoảng 12h15 ngày 6/8/2026, chị đỗ xe ô tô trước cửa nhà ở ngõ 192, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Hoa Lư thì bị kẻ gian đập kính bên ghế phụ, lấy đi tài sản là 1 túi xách nhãn hiệu LV trị giá khoảng 200 triệu đồng. Bên trong túi có số tiền hơn 700 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.H, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình nhanh chóng báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình xin ý kiến chỉ đạo; đồng thời triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, thu thập dấu vết để điều tra, làm rõ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an gặp nhiều khó khăn do đối tượng thực hiện hành vi đập phá kính xe ô tô của chị H đeo khẩu trang, đội mũ che lấp khuôn mặt. Thời điểm đối tượng gây án vào buổi trưa, không có người qua lại, không có người biết việc. Đồng thời, sau khi phạm tội, đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp để lẩn trốn, xóa mọi dấu vết nhằm tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng công an.

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng dựng được chân dung thủ phạm, tổ chức các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt thành công đối tượng Bùi Huy Tú.

Đối tượng Bùi Huy Tú và một số tang vật tại cơ quan công an - (ảnh CANB).

Quá trình điều tra, xác minh, Bùi Huy Tú khai sau khi phạm tội liên tục di chuyển, thay đổi số điện thoại, tài khoản ngân hàng, thay đổi nơi ở tại các tỉnh Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Gia Lai để lẩn trốn. Tuy nhiên, đối tượng đã bị phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Quá trình bắt giữ đối tượng, cơ quan công an thu giữ túi xách nhãn hiệu LV, giấy tờ tùy thân của chị N.T.H., số tiền 100 triệu đồng, xe mô tô và điện thoại di động.

Đối tượng Bùi Huy Tú đã có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, trong đó đều là hành vi trộm cắp tài sản bằng hình thức đập phá kính xe ô tô; 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tiếp tục đấu tranh, Bùi Huy Tú khai nhận, tháng 12/2025 đối tượng ra tù nhưng sống lang thang, không có việc làm và nghiện cờ bạc nên tiếp tục tìm kiếm sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 12h15 ngày 6/8/2026, khi đi đến phố Ninh Khánh 2, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Tú thấy xe ô tô biển kiểm soát 30K-223.23 đỗ trước cửa nhà nên dừng xe, quan sát không có người xung quanh rồi sử dụng búa phá kính và trộm cắp tài sản bên ghế phụ ô tô. Tú lấy 1 túi xách nhãn hiệu LV, bên trong có số tiền gần 700 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng khác.

Sau khi trộm cắp số tiền của chị N.T.H, đối tượng đã di chuyển đến nhiều tỉnh, thành để lẩn trốn và sử dụng số tiền chiếm đoạt được vào mục đích đánh bạc trên mạng Internet.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý Bùi Huy Tú theo quy định của pháp luật.

