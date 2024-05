Bất động sản trong ngõ khu vực nào của Hà Nội đang được tìm mua nhiều nhất?

Nhà riêng là phân khúc vừa tiền thu hút nhiều khách hàng thích ăn chắc mặc bền và thói quen sinh hoạt ở nhà mặt đất. Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, bất động sản phân khúc nhà riêng đã cải thiện về mức độ quan tâm và lượng giao dịch. So với cùng kỳ năm 2023, nhu cầu tìm mua nhà riêng tăng từ 3% - 24% tùy mức giá và tập trung nhiều nhất vào phân khúc 2 – 4 tỷ đồng. Nhiều đơn vị phân phối phân khúc này cho biết, quý 1/2024 là thời điểm chốt giao dịch nhiều nhất trong vòng 3-5 năm vừa qua.

Chỉ riêng quý I/2024, giao dịch thổ cư tại Hà Nội đã đạt 9.800 căn, trong đó, các giao dịch dưới 5 tỷ đồng chiếm tới 44%. Riêng lượng giao dịch trong tháng 3/2024 đạt xấp xỉ 5.000 căn, tăng 153% so với tháng 2/2024 và tăng 38% so với tháng 12/2023 theo số liệu thống kê của Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing.

Các giao dịch trong tháng 3/2024 chủ yếu đến từ nhà trong ngõ tại các quận ngoài trung tâm như Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Long Biên... Số lượng giao dịch tại nhóm quận này tăng 176% so với tháng 2/2024. Cụ thể, ghi nhận mức tăng lượng giao dịch mạnh nhất trong tháng 3/2024 so với tháng 2/2024, quận Bắc Từ Liêm lên tới 237%, chủ yếu tại các phường Xuân Đỉnh, Thạch Bàn, Phú Diễn…, theo sau là quận Nam Từ Liêm 205%, chủ yếu tại các phường Tây Mỗ, Đại Mỗ, Mỹ Đình 1...và quận Long Biên 204% tập trung tại các phường Thạch Bàn, Long Biên, Ngọc Thụy…

Giao dịch tại các quận trung tâm cũng tăng gấp đôi so với tháng 2/2024, tập trung tại các quận Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa.

Đơn giá đất nhà trong ngõ ghi nhận xu hướng tăng trung bình 2,9%-8% (so với cùng kỳ) từ 2020 đến nay. Trong quý 1/2024, giá nhà trong ngõ đã đạt mức xấp xỉ 170 triệu đồng/m2 đất đối với khu vực trung tâm và gần 100 triệu đồng/m2 đất đối với khu vực ngoài trung tâm.