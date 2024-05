Loại hình bất động sản thu hút các nhà đầu tư Việt Kiều

Nguồn hối kiều chảy vào bất động sản Việt Nam ngày càng gia tăng

Theo dữ liệu của Ủy ban Nhà nước, hiện có khoảng 6 triệu Việt kiều sinh sống và làm việc tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, đa số thuộc các nước phát triển. Nhóm người này đang đóng góp nguồn kiều hối rất lớn cho đất nước. Chỉ tính riêng trong năm 2023, ước tính lượng kiều hối chảy về cả nước đạt khoảng 16 tỷ USD (theo thống kê của Ngân Hàng Nhà nước), tăng 32% so với năm 2023. Trong đó lượng kiều hối chảy về thành phố HCM cao kỷ lục với 9,46 tỷ USD, tăng 43% so với năm 2022 và chiếm hơn một nửa lượng kiều hối trên cả nước. Con số này gấp 2,7 lần so với tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào thành phố năm 2023 và bằng khoảng 14% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP).

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia bất động sản, sau khi luật Đất đai mới cùng Luật Nhà ở, Kinh doanh Bất động sản có hiệu lực từ năm 2025. Việt Kiều được hưởng đầy đủ quyền lợi về đất đai, nhà ở như công dân trong nước, đồng nghĩa với việc Việt kiều có thể thuận lợi mua nhà trong nước, không cần nhờ người thân đứng tên hộ. Sẽ càng thúc đẩy, tạo điều kiện thu hút hối kiều về nước, tạo điều kiện để người Việt kiều đầu tư, mua nhà ở tại Việt Nam thuận lợi hơn.

Bất động sản nghỉ dưỡng, biệt thự thu hút các nhà đầu tư Việt Kiều

Theo thống kê của Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương, hiện có khoảng 15-20% dòng tiền kiều hối đang đổ trực tiếp vào bất động sản.

Loại hình bất động sản thu hút đầu tư của các nhà đầu tư Việt Kiều là những phân khúc có giá trị cao như bất động sản nghỉ dưỡng, du lịch, biệt thự cao cấp ở các đô thị lớn. Bởi phần đa Việt Kiều có đủ khả năng chi trả để nghỉ dưỡng, dưỡng già thậm chí những căn hộ ở trung tâm hoặc vùng ven thành phố lớn có thể khai thác cho thuê.