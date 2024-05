Bất động sản phân khúc nhà riêng giá từ 2-4 tỷ đồng được săn đón như thế nào tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh?

Theo dữ liệu thống kê của Propertyguru, trong quý I/2024 phân khúc nhà riêng có lượng giao dịch và mức độ quan tâm tăng cao. Đặc biệt nhà riêng có giá dao động từ 2-4 tỷ đồng, với diện tích 30-40m2 là phân khúc có biến động lượt quan tâm tăng mạnh do đáp ứng nhu cầu của phần lớn người dân. Đặc biệt tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, nhà riêng tại các quận ngoại thành đều có lượt tìm kiếm tăng so với cùng kỳ năm 2023 do nguồn cung ở khu vực nội đô khan hiếm, đắt đỏ.

Trong đó nhà riêng ngoại thành tại TP Hà Nội có mức độ tìm kiếm tăng 12 – 43%, tăng mạnh hơn so với nhà riêng ở TP. Hồ Chí Minh chỉ tăng 4-14%. Tại Hà Nội, Nam Từ Liêm là quận có lượt tìm kiếm tăng mạnh nhất, đạt 43%. Nhà riêng quận Tân Bình có lượt tìm kiếm tăng mạnh nhất TP. HCM, đạt 14%.

Theo nhận định của nhiều môi giới bất động sản, trong điều kiện hạn chế về nguồn cung, giá căn hộ sơ cấp Hà Nội đang ở ngưỡng cao, phân khúc nhà đất dưới 2 tỉ đồng có lượt giao dịch ít biến động do nguồn cung khan hiếm. Phân khúc nhà trong ngõ có mức giá tương đối phù hợp từ 3-4 tỷ đồng, sở hữu pháp lý đầy đủ thường có tính thanh khoản cao hơn, dễ bán hơn.