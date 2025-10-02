Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Bắt giữ 4 thanh niên gây tai nạn chết người tại Bắc Ninh rồi bỏ trốn lên Lào Cai

Thứ năm, 07:28 02/10/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Bốn thanh niên cầm theo hung khí rượt đuổi H. trên đường ở Bắc Ninh dẫn đến vụ tai nạn khiến 1 người chết, 3 người bị thương đã bỏ trốn về Lào Cai.

Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, đơn vị phối hợp với Công an xã Văn Môn (Bắc Ninh) bắt giữ 4 thanh niên lái xe máy gây ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương. Sau đó, nhóm này bỏ lại hung khí ở bãi đất trống ở xã Văn Môn rồi bỏ trốn lên Lào Cai.

Nhóm này, gồm: Tráng Thành Lương (SN 2006), Lý Văn Ngọc (SN 2007), Sùng A V. (SN 2009) và Ma Văn T. (SN 2009), cùng trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai; hiện thuê trọ tại thôn Đông Bích, xã Văn Môn, Bắc Ninh.

Bắt giữ 4 thanh niên gây tai nạn chết người tại Bắc Ninh rồi bỏ trốn lên Lào Cai - Ảnh 1.

Nhóm thanh niên sử dụng dao, kiếm tự chế đuổi đánh người đi đường. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Tối 27/9, trên tuyến đường tỉnh lộ 277, đoạn qua thôn Quan Độ, xã Văn Môn xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đạp điện, khiến bé 6 tuổi tử vong, 3 người khác bị thương.

Công an xã Văn Môn huy động lực lượng tới hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức cứu hộ, cứu nạn và điều tra nguyên nhân.

Qua xác minh, Cơ quan công an làm rõ vụ việc bắt nguồn từ việc nhóm thanh niên nói trên chạy xe máy không biển số, mang theo hung khí truy đuổi Hà Văn H. (SN 2008, quê Lai Châu, hiện tạm trú xã Tam Giang, Bắc Ninh). Trong quá trình bỏ chạy, H. va chạm với xe đạp điện do chị Nguyễn Thị H (SN 2007) lái, chở theo hai cháu nhỏ.

Vụ va chạm khiến cháu N.B.A (SN 2019) tử vong do chấn thương sọ não, còn chị H và cháu Đ.X.P (SN 2021) bị thương nhẹ. Riêng Hoàng đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng chấn thương nặng.

Quá trình điều tra, Công an xã Văn Môn xác định các người liên quan, gồm: Tráng Thành Lương (SN 2006), Lý Văn Ngọc (SN 2007), Sùng A V. (SN 2009) và Ma Văn T. (SN 2009).

Bắt giữ 4 thanh niên gây tai nạn chết người tại Bắc Ninh rồi bỏ trốn lên Lào Cai - Ảnh 2.

Phương tiện nhóm thanh niên sử dụng đều không gắn biển kiểm soát. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Sau khi biết H gây tai nạn chết người, nhóm này vứt hung khí tại bãi đất trống ở xã Văn Môn, rồi bỏ trốn về Lào Cai trong đêm.

Với sự phối hợp của Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an tỉnh Lào Cai, các đối tượng đã bị truy bắt, tạm giữ cùng toàn bộ tang vật.

Bước đầu, nhóm thanh niên thừa nhận hành vi lái xe máy tốc độ cao, lạng lách, mang theo hung khí đuổi đánh Hoàng, dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 thanh niên trên để tiếp tục điều tra, xử lý.

Văn Chương
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Tài xế xe buýt bị hành khách lôi xuống đường, bắt quỳ đánh bằng thắt lưng

Tài xế xe buýt bị hành khách lôi xuống đường, bắt quỳ đánh bằng thắt lưng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một hành khách hành hung tài xế xe buýt, lôi xuống đường bắt quỳ và dùng thắt lưng đánh liên tiếp ở Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Vụ việc gây bức xúc dư luận.

Tạm giữ người phụ nữ ném chất bẩn vào lực lượng thi hành công vụ

Tạm giữ người phụ nữ ném chất bẩn vào lực lượng thi hành công vụ

Pháp luật - 4 giờ trước

Sáng 2/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Thảo (SN 1974, ngụ khu phố Ninh Thành, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện

Pháp luật - 1 ngày trước

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân, chủ nhiều tài khoản trên Facebook chuyên kêu gọi từ thiện.

Khởi tố người đàn ông say xỉn, 'quậy' tổ đo nồng độ cồn của CSGT

Khởi tố người đàn ông say xỉn, 'quậy' tổ đo nồng độ cồn của CSGT

Pháp luật - 1 ngày trước

Khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, ông Trí không chấp hành và dùng dây thép gắn ổ khóa uy hiếp lực lượng chức năng.

Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự

Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mới đây, Công an xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí đi gây rối trật tự công cộng.

Hai anh em dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Hai anh em dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Từ năm 2022 đến nay, hai anh em Huy và Hoàng (trú Gia Lai) đã tư vấn người dân mở hơn 200.000 thẻ tín dụng để rút tiền và chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.

Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội

Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Cơ quan chức năng đã mời người rải “bột lạ” trên đường ở TPHCM lên làm việc. Bước đầu xác định loại "bột lạ" rải xuống đường là của một loại nước giải khát.

Trộm 48 thùng linh kiện trị giá 2,5 tỷ, đem bán phế liệu được 45 triệu đồng

Trộm 48 thùng linh kiện trị giá 2,5 tỷ, đem bán phế liệu được 45 triệu đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

Nguyễn Hữu Ninh rủ lái xe của công ty tham gia vụ trộm 48 thùng linh kiện điện tử trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng rồi đem bán phế liệu được 45 triệu đồng.

Xử phạt thanh niên đi xe máy cố tình 'gây sự', đá vào xe nữ quân nhân ở Hà Đông

Xử phạt thanh niên đi xe máy cố tình 'gây sự', đá vào xe nữ quân nhân ở Hà Đông

Pháp luật - 3 ngày trước

GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe máy cố tình "gây sự" với nữ quân nhân tại phường Hà Đông là anh Nguyễn Đức T. (SN 1988, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội).

Khởi tố 13 thanh thiếu niên trong vụ hỗn chiến bằng dao, kiếm ở Bắc Ninh

Khởi tố 13 thanh thiếu niên trong vụ hỗn chiến bằng dao, kiếm ở Bắc Ninh

Pháp luật - 3 ngày trước

Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, hai nhóm thanh thiếu niên mang theo dao, kiếm, gạch đá lao vào hỗn chiến, khiến nhiều người bị thương phải nhập viện.

Xem nhiều

Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội

Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội

Pháp luật

GĐXH - Cơ quan chức năng đã mời người rải “bột lạ” trên đường ở TPHCM lên làm việc. Bước đầu xác định loại "bột lạ" rải xuống đường là của một loại nước giải khát.

Xử phạt thanh niên đi xe máy cố tình 'gây sự', đá vào xe nữ quân nhân ở Hà Đông

Xử phạt thanh niên đi xe máy cố tình 'gây sự', đá vào xe nữ quân nhân ở Hà Đông

Pháp luật
Trộm 48 thùng linh kiện trị giá 2,5 tỷ, đem bán phế liệu được 45 triệu đồng

Trộm 48 thùng linh kiện trị giá 2,5 tỷ, đem bán phế liệu được 45 triệu đồng

Pháp luật
Một cú video call, nữ sinh hoảng loạn sập bẫy

Một cú video call, nữ sinh hoảng loạn sập bẫy

Pháp luật
Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top