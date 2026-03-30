Xem lại 'Táo quân' 2026 tại đây

Thứ hai, 10:07 30/03/2026 | Giải trí
T.Hằng (th)
GĐXH - Tiểu phẩm hài "Hái hoa dân chủ" của dàn "Táo quân" đã đưa khán giả trở về với ký ức vui tươi, hồi hộp mỗi dịp Giao thừa trong suốt hơn 20 năm qua.

Lên sóng vào lúc 20h ngày 29/3 trên kênh VTV3, chương trình đặc biệt "Cuộc hẹn với tháng Ba" là món quà ý nghĩa kỷ niệm hành trình 30 năm đầy rực rỡ của kênh truyền hình văn hóa - giải trí VTV3. Điểm nhấn khiến khán giả mong chờ nhất chính là màn hội ngộ của "gia đình Táo" qua tiểu phẩm hài "Hái hoa dân chủ" với những gương mặt gạo cội: NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung và nghệ sĩ 9X Trung Ruồi.

Ngọc Hoàng (NSND Quốc Khánh) đã thử thách các Táo bằng trò chơi "Hái hoa dân chủ". Sau màn đùn đẩy đầy hài hước "đúng chất Táo", Táo Công chức (NSƯT Chí Trung) là người phải bốc thăm câu hỏi.

Táo Công chức bốc thăm để trả lời câu hỏi. Ảnh VTV

Câu hỏi xoáy sâu vào lĩnh vực giáo dục với phép so sánh gây "ngỡ ngàng": Số lượng trứng gà trong một năm so với số luận văn tiến sĩ. Từ đây mở ra các cuộc đối thoại, điểm qua các vấn đề nóng tồn tại trong xã hội như chuyển đổi số, big data, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), luận văn tiến sĩ tràn lan, sáp nhập - tinh gọn, tăng trưởng hai con số…

Sau khi các Táo thảo luận, tính toán một hồi và Táo Giáo dục (Vân Dung) phải dùng đến sự trợ giúp từ trợ lý Big Data. Con số được đưa ra khiến khán giả vừa cười vừa suy ngẫm: Chỉ trong 3 tháng đã có tới 60 luận văn tiến sĩ được ra lò. Bắc Đẩu (Trung Ruồi) nhận xét câu trả lời "hợp lý".

Kết lại sau phần trả lời của các Táo, Ngọc Hoàng đưa ra lời nhắc nhở về việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Dù chỉ bằng vài phép tính đơn giản nhưng các Táo vẫn loay hoay mãi mới hoàn thành, đặt ra câu hỏi lớn về việc làm sao để tận dụng công nghệ thực chất nhằm tiết kiệm thời gian và bứt phá mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên số.

Xem tiểu phẩm, khán giả cười khúc khích với màn tung hứng làm nên "thương hiệu" Táo quân qua các mùa. Tuy nhiên, vẫn còn có những ý kiến phản hồi cho rằng tiểu phẩm hơi ngắn, "chữa đã"...

Ngọc Hoàng đưa ra lời nhắc nhở đối với các Táo sau khi kết thúc phần thi. Ảnh VTV

Xuất hiện trong chương trình kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 của kênh, các nghệ sĩ đều có những cảm xúc đặc biệt. Theo Thời báo VTV, NSƯT Quang Thắng xúc động chia sẻ về "Táo quân" không chỉ khán giả mà chính các nghệ sĩ cũng mong chờ. Đó là tâm thế của những người nghệ sĩ đã gắn bó với "Táo quân" nói riêng và VTV3 nói chung. 

NSƯT Chí Trung cho hay: "Chúng tôi tâm niệm rằng, dẫu chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc trên sân khấu, mỗi nghệ sĩ đều phải "cháy" hết mình để giữ trọn vẹn hình ảnh "Táo quân" trong lòng công chúng".

Sự xuất hiện trở lại của "Táo quân" đưa khán giả quay về những ký ức của những đêm Giao thừa suốt hơn 20 năm qua. Ảnh VTV

Sự xuất hiện của dàn "Táo quân" trong "Cuộc hẹn với tháng Ba" không chỉ mang lại tiếng cười, mà còn là lời khẳng định về giá trị của sự sáng tạo sâu sắc mà VTV3 đã bền bỉ xây dựng suốt ba thập kỷ qua. Dàn nghệ sĩ "vàng" đã một lần nữa chứng minh tại sao họ lại là những tượng đài trong lòng công chúng. 

Từ Tết Nguyên đán 2026, chương trình "Táo quân" tạm dừng, thay vào đó là chương trình "Quảng trường mùa xuân" phát sóng vào đêm Giao thừa. "Táo quân" trở lại lần này dù chỉ dừng lại ở phạm vi tiểu phẩm của "Cuộc hẹn với tháng Ba" song khán giả nhiệt tình đón nhận, ủng hộ bởi đã được trở về ký ức của mỗi dịp Giao thừa trong hơn 20 năm qua.

Xem lại tiểu phẩm "Hái hoa dân chủ" của dàn "Táo quân"  TẠI ĐÂY              

VTV xác nhận "Táo quân" trở lại trên VTV3 ngày 29/3VTV xác nhận 'Táo quân' trở lại trên VTV3 ngày 29/3

GĐXH - Đài Truyền hình Việt Nam vừa thông báo, nhân Kỷ niệm 30 năm kênh VTV3, "Táo quân" sẽ trở lại trong tháng 3.

"Táo quân" trở lại, hứa hẹn sẽ khiến khán giả cười nghiêng ngả'Táo quân' trở lại, hứa hẹn sẽ khiến khán giả cười nghiêng ngả

GĐXH - NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long và NSƯT Chí Trung cùng dàn Táo quân sẽ "bùng nổ" trong chương trình "Cuộc hẹn với tháng 3" với tiểu phẩm "Hái hoa dân chủ".



