Thành 'choáng' khi biết mẹ ngỏ ý muốn Linh Chi làm con dâu
GĐXH - Bà Hoà rất có thiện cảm với Linh Chi, bà không ngần ngại bày tỏ mong muốn cô làm con dâu của mình.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 17 "Đồng hồ đếm ngược", hành trình quay ngược lại thời gian, vào lúc mẹ Thành còn trẻ. Cô gái Hoà khi đó đã nhanh chóng rơi vào tình yêu của Lương - một thanh niên làm nghề lái xe về quê Hoà thu mua nông sản. Tình yêu với Lương không nhận được sự ủng hộ của gia đình Hoà. Nhưng trước những lời hứa hẹn của Lương, Hoà đã quyết định bỏ nhà theo người thanh niên này.
Nhưng lựa chọn của Hoà đã hoàn toàn sai khi cô phát hiện ra rằng Lương thật ra không yêu thương gì mình. Lương dụ Hoà đi theo mình rồi bán cô vào nhà thổ. Khi Hoà phát hiện ra sự thật, cô đau đớn hỏi Lương về lý do anh ta đã lừa dối cô, Lương nói rằng vì anh ta đang nợ tiền quá nhiều.
Quá khứ đầy sóng gió và bi kịch giữa bà Hòa và ông Lương từ hồi trẻ. Ảnh VTV
Lúc này, Hoà đã mang thai với Lương và vì thế, cô đã quyết tâm phải trốn khỏi nhà thổ - vừa để cứu đứa trẻ trong bụng và cũng là cứu chính cuộc đời cô.
Ở diễn biến khác trong tập phim, bà Hoà biết Linh Chi từ khi còn nhỏ. Sau khi Thành tan vỡ tình cảm với Minh Anh, bà luôn lo lắng cho con trai mình. Đúng lúc này, Linh Chi xuất hiện và đồng hành cùng Thành khiến bà Hoà phần nào cảm thấy an tâm. Bà đã nói thẳng với Linh Chi, gửi gắm cô thỉnh thoảng quan tâm tới Thành.
Linh Chi tất nhiên rất vui khi biết bà Hoà dành sự cảm mến đối với cô, nhờ cô lo lắng cho Thành. Vì sau thời gian gắn bó, Linh Chi đã có tình cảm với Thành.
"Thấy hai đứa quấn quýt bác vui lắm. Cũng yên tâm nữa" - bà Hoà nói với Linh Chi khi cả hai ngồi rửa bát sau bữa ăn tối tại sân. Bà Hòa tâm sự: "Cháu đã nghe nói chuyện trước đây Thành bị người yêu bỏ chưa? Bác cứ tưởng nó không thể nào gắng gượng được. May mà có cháu và Coddy quấn quýt với nó".
"Ở trên đấy hai anh em gần gũi, để ý Thành giúp bác nhé" - bà Hoà gửi gắm.
Linh Chi nói Thành cũng giúp đỡ cô nhiều và anh hay giúp đỡ mọi người nên được những người xung quanh quý mến. Bà Hoà sau đó đột nhiên đưa ra lời đề nghị khiến Thành đứng gần đó nghe cũng giật mình. Bà nói với Linh Chi: "Nếu cháu không chê hai mẹ con bác thì làm con dâu bác đi!".
Tập 17 phim "Đồng hồ đếm ngược" được phát sóng vào 20h ngày 2/4 trên kênh VTV3.
