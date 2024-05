Bất ngờ loại quả có vị ngọt thanh nhưng không làm tăng đường huyết, đây là 5 lý do người bệnh tiểu đường nên ăn

Loại quả giúp kiểm soát đường huyết tốt, người bệnh tiểu đường nên ăn thường xuyên hơn GĐXH - Ăn bơ thường xuyên giúp người bệnh tiểu đường (người đái tháo đường) kiểm soát đường huyết và ngăn ngừa nguy cơ tiểu đường.

Người bệnh tiểu đường ăn kiwi có tốt không?

Kiwi là loại quả trái cây tốt cho bệnh tiểu đường, rất ngon trong danh sách các loại trái cây tốt cho người bệnh tiểu đường mà người bệnh tiểu đường có thể thưởng thức trong chế độ ăn của mình.

Về thành phần dinh dưỡng, trong 1 quả kiwi chỉ chứa 48 Calo và 11g Carbohydrate, chỉ số GI =50. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều Vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể như Vitamin C, Kali, chất xơ… Nhờ đó, giúp tăng cường sức khỏe cho người bệnh, đồng thời giữ đường huyết ổn định và phòng ngừa xảy ra các biến chứng trên tim mạch, tăng nhãn áp, giảm thị lực…

Theo nghiên cứu được đăng tải trên Pubmed, 100g quả Kiwi sẽ tương đương với khoảng 5g (1 muỗng cà phê) glucose tác dụng lên đường huyết; do đó, quả Kiwi có tác dụng hạ đường huyết thấp và thích hợp cho những người mắc bệnh tiểu đường.

Kiwi chứa một lượng đáng kể carbohydrate, bao gồm glucose, fructose và sucrose, cũng như thành phần thành tế bào không tiêu hóa trong dạ dày và ruột non. Điều này làm tăng nồng độ carbohydrate trong ruột, ảnh hưởng đến tiêu hóa và hấp thu, giúp ổn định lượng đường trong máu. Điều này có thể giúp ngăn ngừa tăng đường huyết đột ngột sau khi ăn.

Ngoài ra, hàm lượng magie cao trong trái kiwi có lợi cho bệnh nhân tiểu đường tuýp 2. Nghiên cứu cho thấy rằng việc tiêu thụ nhiều magiê giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường. Trái kiwi có chỉ số đường huyết thấp và hàm lượng magie phong phú, kiwi có tác dụng hạ đường huyết một lựa chọn tốt để hạn chế nguy cơ bệnh tiểu đường.

5 lợi ích của kiwi cho người bệnh tiểu đường

Giúp ổn định đường huyết

Theo Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ, người bị tiểu đường nên ăn một lượng tối thiểu 25-30g chất xơ mỗi ngày. Việc bổ sung chất xơ vào chế độ ăn giúp kiểm soát đường huyết ổn định. Hơn nữa, chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu, rất tốt cho việc kiểm soát cân nặng của những người mắc tiểu đường do thừa cân, mỡ máu.

Giúp ngăn ngừa biến chứng

Nguồn cung cấp vitamin C dồi dào của kiwi còn giúp hạn chế những biến chứng của bệnh tiểu đường. Vitamin C tham gia vào các phản ứng hóa học với những gốc tự do trong cơ thể, ngăn ngừa các gốc tự do phá hủy tế bào tạo thành các phản ứng viêm. Vitamin C khi phản ứng với gốc tự do có thể chuyển hóa chúng thành những chất vô hại, sau đó được thải ra ngoài để không gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

Giúp hỗ trợ tiêu hoá

Trong kiwi chứa actinidia hoạt động như một enzym phân hủy Protein giúp cho quá trình tiêu hóa thuận lợi và dễ dàng hơn. Từ đó làm giảm rối loạn tiêu hóa, hội chứng ruột kích thích,…

Phòng ngừa bệnh tim mạch

Chất xơ thường được biết đến với lợi ích hỗ trợ tiêu hóa nhưng bên cạnh đó, việc tăng cường tiêu thụ chất xơ còn làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như: xơ vữa mạch máu, bệnh mạch vành (nhồi máu cơ tim), phòng ngừa cục máu đông.

Giúp bảo vệ thị lực

Một nghiên cứu cho thấy: bổ dung kiwi mỗi ngày có thể làm giảm gần 40% nguy cơ bị mắc bệnh thoái hóa điểm vàng. Thành phần zeaxanthin và lutein trong kiwi ngăn chặn thoái hóa điểm vàng ở bất kỳ lứa tuổi nào.

3 nhóm người cần lưu ý khi ăn kiwi

- Người mắc các vấn đề về dạ dày không nên ăn quá nhiều kiwi trong ngày vì hàm lượng Vitamin C cao có thể gây ra các triệu chứng như trào ngược, ợ chua, tiêu chảy, hội chứng ruột kích thích.

- Người mắc chứng tiểu nhiều không nên ăn quá nhiều Kiwi vì sẽ gây tăng số lần đi vệ sinh trong ngày.

- Người sỏi thận, sỏi mật không nên ăn quá nhiều Kiwi do ảnh hưởng của hàm lượng oxalate có trong kiwi nên những người đang điều trị sỏi thận, sỏi mật tránh dùng.

Lưu ý: Người bệnh nhân tiểu đường không nên ăn quá 100g thanh long mỗi ngày, nếu ăn kèm với trái cây khác thì không nên ăn nhiều hơn 50g.

