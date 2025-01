Bất ngờ nam sinh 17 tuổi ở Hà Nội mắc bệnh gút suốt 2 năm mà không hề hay biết

Nam sinh 16 tuổi mắc bệnh gút, bác sĩ tiết lộ nguyên nhân do thức uống quen thuộc Bác sĩ Li Xiaopeng (Khoa Thấp khớp và Miễn dịch học) đánh giá: Xiao Lei đã mắc bệnh gút vì loại nước ép trái cây mà cậu ấy thích uống hàng ngày.

2 năm nay, nam học sinh L.M.H (nam, 17 tuổi, ở Hà Nội) xuất hiện nhiều đợt đau âm ỉ bàn ngón 1 chân trái, đau khi đi lại vận động, tự hết sau 3-5 ngày. Hai ngày trước, cháu H đau khớp bàn ngón 1 chân trái nhiều, sưng nóng, đau liên tục, tăng khi vận động, đôi khi đau về đêm nên đến BVĐK Medlatec để khám.

Điều tra bệnh sử được biết, cháu H không có tiền sử chấn thương, không đau cột sống và các khớp khác, chưa điều trị thuốc.

Về tiền sử bản thân và gia đình, bố mẹ cho biết, cháu H., từng mắc tứ chứng Fallot - bệnh tim bẩm sinh tim thường gặp nhất đã phẫu thuật hơn 15 năm nên có khám chuyên khoa Tim mạch định kỳ, dị ứng thuốc kháng sinh (Ceftriaxone). Phía gia đình có ông ngoại bị bệnh gút.

ThS.BSNT Trịnh Thị Nga - Trưởng Chuyên khoa Cơ xương khớp của bệnh viện cho biết: Chẩn đoán sơ bộ theo dõi Gút, bệnh nhân được tư vấn chẩn đoán chuyên sâu về xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

Kết quả đáng lưu ý có xét nghiệm Bilan viêm tăng (BC: 14.42G/L, CRP: 13.47 mg/L), Acid uric máu tăng cao: 543.22 µmol/L, có hình ảnh lắng đọng tinh thể urate dạng đám tại khớp bàn ngón 1 chân trái trên phim chụp cắt lớp vi tính (CT) năng lượng kép. Vì vậy, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đợt cấp Gút mạn.

Dấu hiệu cảnh báo bệnh gút, cần được khám sớm

Bác sĩ Nga cho biết, cháu H có chế độ ăn uống bình thường, thể trạng thấp bé (do mắc bệnh lý tim bẩm sinh), trẻ tuổi nên khi xuất hiện dấu hiệu bất thường gia đình vẫn chủ quan nghĩ do thay đổi thời tiết gây nên. Tuy nhiên, do cháu H. mắc tim bẩm sinh có tím nên có nguy cơ mắc bệnh gút và tăng acid uric cao hơn, lại thêm yếu tố di truyền là ông ngoại mắc gút. Vì vậy, cháu H., cần được khám, kiểm tra định kỳ 3-6 tháng để kiểm soát bệnh gút là tốt nhất.

Bác sĩ cảnh báo, bệnh gút nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể trở nên trầm trọng như u cục tophi, tổn thương khớp, sỏi thận... Đặc biệt, người trẻ mắc gút có thể các bệnh lý về tim mạch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ, đái tháo thường, bệnh thận mạn tính...

Theo bác sĩ Nga, khi xuất hiện dấu hiệu đau như khớp đau đột ngột, dữ dội, sưng tấy, sưng đỏ, vùng xung quanh khớp ấm lên... hầu hết các dấu hiệu này thường kéo dài vài giờ trong 1-2 ngày, để phát hiện bệnh kịp thời người dân cần đi khám ngay.

