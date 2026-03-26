Miss World 2026 sẽ được tổ chức tại Việt Nam

Công ty Sen Vàng - đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi Miss World Vietnam (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) - trở thành đơn vị trực tiếp tổ chức Miss World 2026 tại Việt Nam.

Cuộc thi dự kiến quy tụ thí sinh đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đến Việt Nam tranh tài, mang đến một mùa giải bùng nổ với chuỗi hoạt động đa dạng trải dài trong nhiều tuần. Với quy mô quốc tế hoành tráng và sức lan tỏa mạnh mẽ, Miss World lần thứ 73 tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật, góp phần thúc đẩy quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh đất nước Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Miss World 2025 (Ảnh: EPA)

Thông qua việc đăng cai Miss World, Việt Nam có cơ hội giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, cảnh quan thiên nhiên và con người thân thiện, hiếu khách... Đây cũng là dịp để khẳng định năng lực tổ chức chuyên nghiệp, sáng tạo, đồng thời mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế trong nhiều lĩnh vực.

Thời gian tổ chức chính thức của cuộc thi sẽ được đích thân Chủ tịch Miss World bà Julia Morley công bố tại đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra vào ngày 29/3 sắp tới.

Miss World (Hoa hậu Thế giới) là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời và có quy mô lớn nhất thế giới, được Guinness World Records ghi nhận về tầm ảnh hưởng và lịch sử phát sóng truyền hình kéo dài. Miss World được sáng lập năm 1951 bởi Eric Morley. Sau khi ông qua đời vào năm 2000, vợ ông là Julia Morley tiếp quản và điều hành cuộc thi cho đến nay.