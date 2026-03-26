Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Cân não cuộc giải cứu con gái Thượng tướng bị mắc kẹt dưới hầm mỏ

Thứ năm, 11:02 26/03/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau khi kích hoạt mìn nổ trong hầm mỏ, Khải Phong và Phương Trang đã bỏ trốn, để lại đồng bọn đang mắc kẹt cùng con tin.

Trong tập 32 "Không giới hạn" đã được phát sóng với nhiều tình tiết gay cấn, hấp dẫn khiến khán giả hồi hộp dõi theo. Trong tập phim, Lam Anh (con gái Thượng tướng Hà Đình Quân) được đưa tới chỗ giam giữ những con tin tại khu hầm mỏ cũ. Nhóm đối tượng đã gửi đoạn video yêu cầu trao đổi con tin, nếu không chúng sẽ cho nổ sập hầm mỏ. 

Đánh giá tình hình, lực lượng bộ đội nhận định kế hoạch của nhóm Khải Phong là muốn biến nơi đây thành một mồ chôn tập thể, không chỉ có người dân mà còn có cả đồng bọn của chúng. Chúng sẽ đổ tội cho chính quyền và quân đội vì mục tiêu bắt giữ những đối tượng chống phá và sử dụng vũ lực mà bất chấp việc hy sinh tính mạng người dân của mình.

Phim Không giới hạn - Tập 32: Phong - Trang trốn thoát, lực lượng bộ đội giải cứu con tin trong hầm sập - Ảnh 2.

Các con tin bị giam giữ ở dưới hầm mỏ. Ảnh VTV

Trong lúc đó, ở trong hầm mỏ, Lam Anh cùng trinh sát ngầm của lực lượng bộ đội đã phối hợp với nhau tìm mọi cách để đảm bảo an toàn cho các con tin. Khi thấy Khải Phong bắt đầu nghi ngờ, Lam Anh cố tình thu hút sự chú ý để đánh lạc hướng. Khải Phong đã quyết định đưa Lam Anh đi cùng với mình.

Ngay sau đó, trinh sát này đã phát hiện số thuốc nổ đang được gài trong hầm mỏ, đồng thời báo cho nhóm Khải Phong biết. Những kẻ này đến lúc này mới biết mình bị Khải Phong và Phương Trang lừa. Chúng nổi điên, đuổi theo và bắt giữ được Khải Phong.

Trong lúc rời khỏi hầm mỏ, nhóm đối tượng đã bắt gặp Trang đang đưa Hà Lê vào khu giam giữ. Lúc này, Khải Phong và Phương Trang nhờ có sự hỗ trợ từ một tên đàn em thân tín mà chạy thoát. Phong đã kích hoạt cho nổ bom chặn đường ra khỏi hầm. Còn tên đàn em giúp Phong đã bị đánh thừa sống thiếu chết vì tội phản bội. Tình cảnh trong hầm mỏ đang rất nguy hiểm.

Con gái Thượng tướng - Ảnh 2.

Lam Anh rơi vào tình cảnh nguy hiểm khi hầm mỏ có thể bị kẻ xấu đánh sập. Ảnh VTV

Hiện tại, sau khi vụ nổ xảy ra, tâm lý hoảng loạn bao trùm lấy những người bị kẹt. Giữa lúc sự sống chỉ còn tính bằng phút, trinh sát của bộ đội đã lộ diện dưới vỏ bọc một nạn nhân từng học cao đẳng khai thác mỏ. Anh mạnh mẽ đứng ra giành quyền kiểm soát tình hình, cảnh báo cả nhóm Khải Phong không được nổ súng để tránh tạo thêm rung chấn. Anh dẫn dắt mọi người di chuyển lên nhánh hầm cao hơn để tránh khí độc. Nhóm Khải Phong vì muốn sống nên đã chấp nhận làm theo.

Theo nhận định của lực lượng cứu hộ, do cửa lò hẹp, kết cấu cũ, nếu nổ súng có thể gây nổ khí lò, sập lò dây chuyền, nên phương án đề ra là kéo dài thời gian chờ thời điểm tách đối tượng khỏi dân thường. Tuy nhiên, đối tượng đã chủ động kích nổ trong lò. Các lực lượng bên ngoài đã chuyển từ bao vây sang cứu hộ cứu nạn khẩn cấp, đào cửa phụ, khoan thăm dò thông khí, chuẩn bị phương án tiếp cận nạn nhân từ nhiều hướng.

Phim Không giới hạn - Tập 32: Phong - Trang trốn thoát, lực lượng bộ đội giải cứu con tin trong hầm sập - Ảnh 11.

Tình hình trong hầm mỏ rối ren khi Khải Phong bị lộ âm mưu đánh sập hầm mỏ. Ảnh VTV

Thượng tướng Hà Đình Quân đã chỉ đạo không để cho nhóm Khải Phong thực hiện được âm mưu của mình, ưu tiên cứu người trong hầm bất kể họ là ai. Toàn bộ kế hoạch trước khi hành động phải được ghi nhận một cách đầy đủ, tính toán thật kỹ lưỡng, yêu cầu các lực lượng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trước, trong và sau khi thực hiện nhiệm vụ. Tuy bên ngoài thể hiện bình tĩnh nhưng ở vị trí là một người bố chứng kiến con gái bị bắt cóc và đang mắc kẹt, Thượng tướng Hà Đình Quân cũng rất lo lắng. Ông còn gọi điện về để hỏi thăm tình hình và động viên vợ.

Trong lúc đó, các đơn vị bộ đội đã vào vị trí chiến đấu theo kế hoạch. Nhóm 1 do Trung tá Minh Kiên trực tiếp chỉ huy, nhận nhiệm vụ tiến sâu vào hang ổ địch, mục tiêu tiên quyết là tìm và giải cứu người. Nhóm 2 do Trung tá Tùng phụ trách, chịu trách nhiệm chống sập, mở đường và giữ vững tuyến đường rút lui an toàn. Nhóm lực lượng dân quân tự vệ sẽ lập trạm trung chuyển tại ngã ba, tập kết cáng và ô-xy. Khi nhóm 1 đưa được người ra, nhóm sẽ tiếp ứng đưa nạn nhân ra ngoài, đảm bảo không đứt tuyến cấp cứu.

Phim Không giới hạn - Tập 32: Phong - Trang trốn thoát, lực lượng bộ đội giải cứu con tin trong hầm sập - Ảnh 13.

Kế hoạch giải cứu con tin được đưa ra đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các nạn nhân. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Phúc muốn được cùng anh em vào hầm cứu vợ con mình nhưng không được phép. Lợi đã động viên tinh thần của người em trai: “Chính vì hai mẹ con nó vẫn ở trong kia nên em càng không thể vào. Anh biết là em không sợ gì cả, nhưng phải nghĩ đến đại cục. Tại sao các thủ trưởng lại không cho phép em vào mà muốn em ở ngoài này? Vì nếu như có chuyện gì xảy ra thì còn có người chăm sóc thằng cu… Ở đây gần với Yến lắm rồi, nhất định bọn anh sẽ đưa hai mẹ con nó ra ngoài an toàn”.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top