'Mùa hè lấp lánh' lên sóng VTV dịp Tết thiếu nhi
GĐXH - Nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng chương trình đặc biệt mang tên "Mùa hè lấp lánh".
Chương trình "Mùa hè lấp lánh" được Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức với quy mô hoành tráng. Đây là món quà tinh thần thường niên dành tặng các khán giả nhí trên khắp đất nước mỗi dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Lấy cảm hứng từ những ước mơ trong trẻo của tuổi thơ, chương trình sẽ đưa các em nhỏ bước vào một chuyến phiêu lưu kỳ thú cùng nhân vật dẫn đường đáng yêu có tên "Mặt Trời nhỏ".
Điểm nhấn đáng chú ý nhất của sự kiện năm nay là không gian tổ chức. Thay vì trường quay khép kín, chương trình sẽ được dàn dựng trên một sân khấu ngoài trời hoành tráng ngay tại Quảng trường VTV. Sự đầu tư công phu về thiết kế mỹ thuật, âm thanh và ánh sáng hứa hẹn sẽ biến nơi đây thành một "thế giới mùa hè" rực rỡ, mang đến trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật trọn vẹn và bùng nổ cảm xúc cho các em thiếu nhi.
"Mùa hè lấp lánh" không chỉ là một chương trình tạp kỹ, mà còn là một không gian tương tác, nơi trí tưởng tượng của trẻ thơ được chắp cánh. Đến với chương trình, các em thiếu nhi sẽ được hòa mình vào một chuỗi các hoạt động hấp dẫn.
Sân khấu sẽ là nơi hội tụ của những nhân vật như bước ra từ cổ tích và phim ảnh. Các em sẽ được tận mắt chứng kiến "Người máy khổng lồ", gặp gỡ dàn "Siêu nhân Marvel" mạnh mẽ, hội ngộ "Cô bé quàng khăn đỏ" đáng yêu, hay trầm trồ trước những tiết mục ảo thuật gia kỳ bí và xiếc vòng xoay khổng lồ nghẹt thở. Sự xuất hiện bất ngờ của các cầu thủ bóng đá nổi tiếng cũng hứa hẹn truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần thể thao.
Chương trình "Mùa hè lấp lánh" dự kiến sẽ lên sóng vào 20h ngày 31/05 trên VTV3.
